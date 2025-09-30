Khoảnh khắc hiếm có: Lâu rồi mới thấy ảnh Hyun Bin chụp cùng Son Ye Jin mà không bị vợ "che mặt"

Hình ảnh Hyun Bin và Son Ye Jin cùng xuất hiện tại một buổi tiệc mừng công hồi tháng 1 vừa qua đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đây là buổi tiệc chúc mừng ê-kíp bộ phim "No Other Choice" – tác phẩm mới nhất có sự tham gia của Son Ye Jin. Và bất ngờ thay, Hyun Bin cũng có mặt để chúc mừng vợ, tạo nên một khung hình ấm áp mà fan "đẩy thuyền" lại được dịp rần rần.

Trong bức ảnh, Hyun Bin lịch lãm với áo khoác nâu kết hợp áo cổ lọ, để lộ lúm đồng tiền duyên dáng khi cười. Ngồi cạnh anh, Son Ye Jin diện trang phục đơn giản với áo khoác denim tối màu, để tóc buông dài tự nhiên, gương mặt rạng rỡ. Cả hai cùng hướng về ống kính, nở nụ cười ngọt ngào, tạo nên khoảnh khắc hạnh phúc đời thường khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

Dù đã kết hôn và có con trai chung, mỗi lần Hyun Bin – Son Ye Jin xuất hiện cùng nhau, dư luận vẫn dành sự quan tâm đặc biệt. Bức ảnh này càng trở nên ý nghĩa hơn khi không bị che mặt như nhiều lần trước đó, cho thấy khoảnh khắc thoải mái, gần gũi của cặp đôi "huyền thoại Hallyu" trong không khí ấm cúng bên bạn bè và đồng nghiệp.

Ngay khi được chia sẻ, hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc và quốc tế. Nhiều fan bình luận: "Hai người nhìn hạnh phúc quá", "Đúng chuẩn couple vàng màn ảnh bước ra đời thực" , hay "Hyun Bin lúc nào cũng âm thầm ủng hộ vợ" .

Có thể thấy, dù kín tiếng trong việc chia sẻ đời tư, Hyun Bin và Son Ye Jin vẫn luôn dành cho nhau sự ủng hộ và đồng hành bền chặt. Và với người hâm mộ, chỉ cần một bức ảnh chung giản dị thế này cũng đủ làm "ấm lòng" và thêm tin vào câu chuyện tình đẹp như mơ giữa hai ngôi sao hàng đầu xứ Hàn.