Trò chuyện cùng ca sĩ – nhạc sĩ Jung Jae Hyung, Son Ye Jin không giấu được sự vất vả khi vừa chăm sóc con trai 3 tuổi, vừa quay trở lại công việc. Cô chia sẻ: "Công việc và con cái đều cần tôi lo toan. Nếu không đa nhiệm tốt thì sẽ có chỗ bị bỏ lỡ. Tôi lại là người cầu toàn nên cứ thế mà sống bận rộn".

Dù vất vả, nhưng nụ cười và ánh mắt rạng rỡ của nữ diễn viên cho thấy cô đang tận hưởng vai trò "mẹ bỉm sữa" cùng niềm hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ.

Khi được hỏi Hyun Bin thuộc kiểu chồng "áp lực" hay thoải mái, Son Ye Jin lập tức khẳng định: "Điểm tuyệt vời nhất ở chồng tôi là anh ấy chưa bao giờ nói kiểu 'em phải làm thế này', 'đừng làm thế kia'. Anh ấy không áp đặt điều gì cả, luôn rất tốt và bao dung".

Lời kể chân thành khiến Jung Jae Hyung phải thốt lên: "Anh ấy đúng là người đàn ông tử tế. Khi chị nói điều này, ánh mắt tràn đầy tình yêu".

Son Ye Jin cũng dí dỏm tiết lộ kỷ niệm đời thường: "Có lần tôi xin mang ít bánh ngọt về cho chồng, nhưng về đến nhà thì trên xe đã ăn hết sạch. Cũng may anh ấy chưa bao giờ trách móc những chuyện nhỏ nhặt, ngược lại còn xem đó là điều hiển nhiên".

Trong chương trình, Son Ye Jin lần đầu trải lòng về cơ duyên đưa cô và Hyun Bin đến với nhau. Từ bộ phim "The Negotiation" (2018), cả hai phát hiện nhiều điểm chung: Cùng sinh năm 1982, đều là con út trong gia đình, bố mẹ trạc tuổi nhau và cùng trải qua nhiều trải nghiệm giống nhau trong sự nghiệp.

"Ngay từ lần đầu hợp tác, tôi nhận ra anh ấy là người sống rất thật, không che giấu điều gì. Sự chân thành đó khiến tôi cảm thấy thoải mái và theo thời gian, tình cảm cứ thế lớn dần", Son Ye Jin nhớ lại.

Sau đó, bộ phim truyền hình đình đám "Crash Landing on You" (2019–2020) đã đưa cặp đôi trở thành người tình màn ảnh và nối dài thành chuyện tình đời thực. Họ chính thức về chung một nhà vào tháng 3/2022, rồi chào đón con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm.

Nữ diễn viên bộc bạch, sau khi sinh con, tình yêu vợ chồng nhường chỗ cho tình cảm gia đình rộng lớn hơn: "Có lần chúng tôi đùa với nhau: 'Chúng ta đúng là đã yêu nhau nhỉ?'. Vì giờ đây, mọi điều đều xoay quanh con. Tình yêu dành cho con là vô điều kiện và không thể so sánh với bất cứ điều gì khác".

Ngoài đời là một người vợ, người mẹ dịu dàng, nhưng trên màn ảnh, Son Ye Jin vẫn là nữ diễn viên hàng đầu. Ngày 24/9 tới, cô sẽ tái ngộ khán giả trong bộ phim của đạo diễn Park Chan Wook. Trong phim, Son Ye Jin vào vai Miri – người vợ đồng hành cùng Mansu (Lee Byung Hun) khi anh bất ngờ mất việc và buộc phải chiến đấu để giữ lấy gia đình, mái ấm. Bộ phim còn quy tụ dàn sao thực lực gồm Lee Sung Min, Yeom Hye Ran, Cha Seung Won.