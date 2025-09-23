Sau khi kết hôn, Son Ye Jin và Hyun Bin vốn rất kín tiếng, hiếm khi lộ diện công khai cùng nhau. Chính vì vậy, việc cả hai cùng tay trong tay dự tiệc đoàn phim No Other Choice – dự án điện ảnh mới mà Son Ye Jin góp mặt – đã trở thành tâm điểm lớn.

Xuất hiện trong khung hình, Son Ye Jin rạng rỡ với vẻ đẹp dịu dàng, còn Hyun Bin vẫn giữ phong thái điềm đạm, lịch lãm

Không chỉ thế, việc Hyun Bin xuất hiện trong tiệc mừng công phim của vợ cũng cho thấy sự ủng hộ vô điều kiện của anh dành cho công việc của bà xã. Nam diễn viên vui vẻ đi chào mọi người, cảm ơn mọi người đã hỗ trợ vợ trong suốt quá trình quay phim. Hành động nhỏ nhưng đầy ý nhị, vừa thể hiện sự bảo vệ, vừa toát lên tình yêu thương trân trọng dành cho Son Ye Jin. Nhiều fan bình luận rằng: “Nhìn ánh mắt anh dành cho chị thôi cũng đủ thấy ngập tràn yêu thương”.

Son Ye Jin - Hyun Bin cùng xuất hiện tại bữa tiệc kết thúc phim No Other Choice

Trên các nền tảng mạng xã hội, đoạn video ghi lại cảnh tượng này nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ. Từ khóa “BinJin Couple” leo top thịnh hành, chứng minh sức hút khó cưỡng của cặp đôi quyền lực bậc nhất showbiz Hàn.

Kể từ sau Crash Landing on You, Son Ye Jin và Hyun Bin đã trở thành biểu tượng tình yêu không chỉ trên màn ảnh mà cả ngoài đời thực. Sau hôn lễ trong mơ vào năm 2022, cả hai lựa chọn cuộc sống bình lặng, hiếm khi xuất hiện chung để giữ sự riêng tư. Chính vì vậy, mỗi khoảnh khắc lộ diện công khai lại càng trở nên quý giá và được chú ý đặc biệt.

Sự kiện lần này không chỉ đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Son Ye Jin, mà còn thêm một lần nữa cho thấy tình cảm bền chặt, sự yêu chiều lặng lẽ nhưng ngập tràn của Hyun Bin dành cho vợ.