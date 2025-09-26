Đoạn video hé lộ thói quen của Hyun Bin khi ở bên cạnh Son Ye Jin, bao nhiêu năm chưa từng thay đổi

Trong mắt công chúng, Hyun Bin luôn là một tài tử lạnh lùng, nam tính. Nhưng phía sau ánh hào quang, anh lại là một người chồng tinh tế, luôn cúi người xuống chăm chú lắng nghe mỗi khi Son Ye Jin lên tiếng – một thói quen nhỏ nhưng khiến fan tan chảy.

Mới đây, trên diễn đàn theqoo, một bài đăng về thói quen của Hyun Bin đã nhanh chóng gây “bão” mạng xã hội: “Hyun Bin luôn cúi người xuống và chăm chú lắng nghe mỗi khi Son Ye Jin nói”. Hình ảnh giản dị ấy ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán, bởi nó cho thấy tình yêu không cần phô trương mà được khẳng định bằng sự tôn trọng trong từng hành động đời thường.

Hyun Bin luôn cúi người xuống và chăm chú lắng nghe mỗi khi Son Ye Jin nói

Khán giả gọi đó là “thói quen không bao giờ thay đổi” của Hyun Bin, cũng là minh chứng rõ ràng cho tình cảm bền lâu mà anh dành cho vợ. Với nhiều người, chi tiết ấy còn đáng quý hơn những lời ngọt ngào hay món quà xa xỉ.

Bên dưới bài viết, hàng loạt bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ tình yêu của cặp đôi: "Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc; Tôi không quan tâm chuyện tình cảm của người khác, nhưng với Hyun Bin và Son Ye Jin thì khác, quá đẹp đôi; Cảm giác hai anh chị càng đẹp hơn sau khi cưới".

Nhiều người ví hôn nhân của cặp đôi như “một thế giới trong phim truyền hình”, khi nam chính và nữ chính không chỉ nên duyên trên màn ảnh qua “Hạ cánh nơi anh” mà còn viết tiếp câu chuyện đời thực bằng một đám cưới cổ tích năm 2022 và niềm vui chào đón con trai đầu lòng.

Không ít khán giả nhận xét Hyun Bin và Son Ye Jin ngày càng rạng rỡ sau khi về chung một nhà. Anh vẫn giữ hình tượng tài tử điển trai, cô vẫn là nữ thần thanh lịch, nhưng điểm cộng lớn nhất chính là sự bình yên và viên mãn mà họ toát ra khi ở cạnh nhau.

Chính thói quen cúi người lắng nghe ấy đã làm nên hình ảnh Hyun Bin của đời thực: một người chồng ân cần, một người cha mẫu mực. Và cũng nhờ vậy, câu chuyện tình “Hạ cánh nơi anh” càng trở nên trọn vẹn, khiến công chúng tin rằng tình yêu đẹp nhất không chỉ nằm trên màn ảnh mà còn có thể hiện hữu trong đời sống thường nhật.