Mới đây, 1 video tổng hợp thói quen lãng mạn của Hyun Bin dành cho Son Ye Jin đã gây sốt mạng xã hội X, thu hút đến 1,2 triệu lượt xem. Đó là nam diễn viên luôn cúi người xuống để lắng nghe mỗi khi Son Ye Jin nói.

Đáng chú ý, thói quen này đã xuất hiện từ khi cặp đôi mới quen nhau qua phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Ở thời điểm này, Son Ye Jin từng nghĩ rằng Hyun Bin chẳng hề rung động với cô. Nhưng những cử chỉ tinh tế, tình tứ cùng ánh mắt rạng rỡ đậm chất "simp" đã "tố cáo" toàn bộ tình cảm của Hyun Bin. Cư dân mạng không khỏi thốt lên: "Làm gì có chuyện Hyun Bin không rung động trước Son Ye Jin chứ". Cử chỉ tinh tế này vẫn tiếp tục được Hyun Bin duy trì cho đến khi cả 2 kết hôn và đã có con, với vẻ tình tứ chu đáo vẹn nguyên như ngày đầu.

1,2 triệu người xem video "bóc trần" cử chỉ tinh tế, ngọt ngào Hyun Bin dành cho Son Ye Jin ngay từ khi mới quen nhau.

Hyun Bin luôn cúi người xuống lắng nghe mỗi khi Son Ye Jin nói

Anh cúi xuống đầy tinh tế và ân cần, chăm chú lắng nghe Son Ye Jin nói với ánh mắt cực kỳ tình cảm và "simp" nàng

Ở thời điểm này, Son Ye Jin nghĩ rằng Hyun Bin chẳng hề rung động với cô. Nhưng từng này cử chỉ này đã "tố cáo" cảm xúc của Hyun Bin với cô bạn diễn xinh đẹp

Thói quen này tiếp tục được Hyun Bin duy trì cho đến khi họ cưới nhau...

... trở thành vợ chồng và có con

Cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi Hyun Bin: "Anh ấy thực sự khiến trái tim tôi rung động... Khi Ye Jin muốn nói chuyện, anh ấy cúi gập người chỉ để lắng nghe", "2 người thực sự không thể đóng chung 1 bộ phim khác sao? Làm ơn đấy", "Họ yêu nhau nhưng người rung động là tôi", "Nhìn thấy 1 cuộc hôn nhân ấm áp như vậy khiến tôi vui lắm. Xin hãy hạnh phúc mãi nhé", "Hyun Bin rung động với Son Ye Jin là rõ, ngọt ngào đến thế kia cơ mà"...

Chuyện tình của Hyun Bin và Son Ye Jin được xem là một trong những mối tình đẹp nhất của làng giải trí Hàn Quốc, thậm chí được nhiều fan gọi là “chuyện cổ tích bước ra đời thực”. Vào năm 2011, cả hai từng xuất hiện trong một lễ trao giải, nhưng khi đó chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Đến năm 2018, họ đóng chung trong bộ phim điện ảnh The Negotiation (Cuộc đàm phán sinh tử). Lúc này họ đã có sự ăn ý nhưng chưa có tin hẹn hò. Cuối 2018 – đầu 2019, cặp đôi dính tin đồn tình cảm khi bị bắt gặp đi chơi cùng nhau ở Mỹ, nhưng cả hai đều phủ nhận.

Hạ Cánh Nơi Anh là bộ phim bước ngoặt se duyên cho cả 2. Bộ phim gây sốt toàn châu Á nhờ chemistry bùng nổ giữa hai diễn viên. Nhiều khán giả khi ấy đã “đẩy thuyền” mạnh mẽ vì sự ngọt ngào trên màn ảnh lẫn hậu trường.

Đến ngày 1/1/2021, Dispatch tung loạt ảnh chứng minh Hyun Bin và Son Ye Jin đang hẹn hò. Ngay sau đó, công ty quản lý của cả hai xác nhận mối quan hệ, khiến người hâm mộ vô cùng hạnh phúc. Ngày 31/3/2022, “đám cưới thế kỷ” diễn ra tại Seoul, với sự tham gia của nhiều ngôi sao hạng A. Tháng 11/2022, Son Ye Jin hạ sinh con trai đầu lòng. Từ đó, cả hai giữ đời sống gia đình kín đáo, chỉ đôi khi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc.

Hyun Bin và Son Ye Jin là "cặp đôi vàng" của showbiz Hàn

Nguồn: X, Koreaboo