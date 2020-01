Khổ sở như Triệu Lệ Dĩnh, bị nhà văn nổi tiếng cười cợt vì đi quay phim, để Phùng Thiệu Phong ở nhà chăm con

Những ồn ào quanh chuyện Triệu Lệ Dĩnh quay lại đóng phim khi vừa mới sinh con xong lại xuất hiện ầm ĩ. Lần này, không chỉ fan Dương Tử xâu xé mà đến cả nhà văn nổi tiếng cũng chỉ trích người đẹp không ngừng.

Mọi chuyện bắt đầu khi ở lễ trao giải thưởng Duyệt Văn thịnh điển diễn ra hồi 18/1, Triệu Lệ Dĩnh lên sân khấu nhận giải và bị Trịnh Khải trêu chọc về chuyện đi làm hay ở nhà chăm con. Chẳng hiểu là vô tình hay hữu ý mà Trịnh Khải lại nói những câu nhạy cảm như:

"Em nghĩ đi đóng phim hay làm mẹ thì cực khổ hơn. Anh nghĩ chắc chắn em cảm thấy làm mẹ vất vả hơn rồi, nếu không thì sao em lại quay trở về quay phim để Phùng Thiệu Phong một mình ở nhà chăm con chứ, chúng ta hãy dành tràng vỗ tay nhiệt liệt dành cho Phùng Thiệu Phong đang ở nhà chăm con nào".

Triệu Lệ Dĩnh.

Nghe đến đây, Triệu Lê Dĩnh tái mặt, chỉ biết mỉm cười trừ chứ không nói thêm câu nào. Mọi chuyện những tưởng sẽ chấm dứt, ngờ đâu nhà văn Lưu Tín Đạt lại khuấy đục nước bằng màn đá đểu cực gắt trên Weibo.

Theo đó, Lưu Đạt Tín cho rằng làm mẹ là thiên chức thì không nên than thở. Chuyện than thở vất vả, cực khổ chẳng khác nào đang trốn tránh trách nhiệm làm mẹ. "Quay phim, làm việc thì vất vả thế nào chứ? Phụ nữ than mệt thì còn có giá trị gì?".

Bên dưới chia sẻ này, hằng trăm bình luận phản đối Lưu Đạt Tín đã xuất hiện. Vì dù chuyện làm mẹ vất vả của Triệu Lệ Dĩnh có được đề cập nhưng rõ ràng, câu nói ấy xuất phát từ Trịnh Khải chứ không phải của nữ diễn viên. Việc Triệu Lệ Dĩnh chẳng phát biểu gì cũng bị chỉ trích là điều dở khóc dở cười.

Triệu Lệ Dĩnh trong "Hữu Phỉ".

Sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh trở lại trường quay cùng dự án Hữu Phỉ. Hữu Phỉ lấy bối cảnh chiến tranh Nam Bắc triều, xoay quanh nữ chính Chu Phỉ, vốn là con gái của vị thủ lĩnh 48 sơn trại - nơi duy nhất yên bình giữa thời chiến loạn. Sau khi cha Chu Phỉ quyết định đến Nam triều phò tá quân vương, nàng cũng xuống núi bước vào hành trình chinh phục giang hồ.

Trải qua nhiều biến cố, Chu Phỉ từ một cô gái chỉ biết vui đùa trở thành cao thủ vang danh thiên hạ. Ngoài ra, Hữu Phỉ còn là câu chuyện tình giữa Chu Phỉ và thiếu niên Tạ Doãn, người nhiều lần cứu mạng và kề vai chiến đấu cùng nàng.