Khổ như người mua chung cư của nữ đại gia Vimedimex: Vừa vào ở "nhà đã như chuồng gà"; giờ chủ tịch bị bắt, ai sẽ giải quyết quyền lợi cho dân?

Vừa qua, nhiều người dân tại chung cư Iris Garden, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội lại tiếp tục căng băng rôn đỏ rực tòa nhà phản đối chủ đầu tư để đòi quyền lợi.



Khác với lần trước bị chủ đầu tư cho "người nhện" trèo lên các tòa nhà để dọn dẹp băng rôn, thì lần nay không có bất kỳ phản ứng nào, chủ đầu tư vẫn im lặng trước những lời cầu cứu của cư dân.

Người mua nhà của nữ đại gia kêu trời vì mới vào ở đã xuống cấp

"Chung cư như cái chuồng gà"

Nhiều người cho biết, trong khi đòi quyền lợi và nhiều lần gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng chưa được giải quyết, chủ đầu tư vẫn im lặng, thì hiện nay chất lượng công trình đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

Cư dân dẫn chúng tôi đi quan sát thực tế ngay ở khu vực hành lang, theo ghi nhận, rất nhiều viên gạch lát đã bị cong vênh và bật lên từ nhiều tháng nhưng chưa được khắc phục, nhiều vết rạn nứt trên tường cũng đã bắt đầu xuất hiện do sụt lún.

"Gọi là chung cư cao cấp nhưng chất lượng đang xuống cấp nhìn bề ngoài cũng phát hiện được, chúng tôi gọi là chung cư như cái chuồng gà cũng không sai", một cư dân bức xúc chia sẻ.

Gạch ốp hành lang bị xuống cấp, hư hại

Từng có những đứa trẻ bị vấp ngã

Nhiều cư dân ở đây cũng phản ánh, hơn một năm nhận nhà, họ thấy có nhiều quyền lợi bị xâm phạm.

Như chuyện phí dịch vụ, ban quản lý thu với giá 13 nghìn đồng/m2, mặc dù thời gian đầu tòa nhà mới bàn giao khi chưa có tiện ích, người dân vẫn đóng phí dịch vụ đầy đủ, tuy nhiên chủ đầu tư không thực hiện như đã cam kết.

"Nhiều lần chúng tôi đã gửi ý kiến đến cơ quan chức năng và chủ đầu tư nhưng họ vẫn im lặng. Trong khi đó việc bảo hành công trình cũng không được đáp ứng, đa số các căn hộ bị chủ đầu tư tính sai diện tích, bị chênh lên nhiều mét vuông. Thực tế người mua nhà không được sở hữu một số mét vuông này nhưng vẫn phải trả tiền thêm so với hợp đồng gần 100 triệu đồng/ căn. Đối với những căn hộ giáp trục thang máy thì luôn giật mình bởi tiếng ồn…", một cư dân bức xúc vì không có tường cách âm.

Nữ đại gia bị khởi tố, ai sẽ giải quyết quyền lợi cho dân?

Dự án tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán (tên thương mại là Iris Garden) nằm tại 30 Trần Hữu Dực – K2, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nhuệ Giang làm chủ đầu tư.

Tại dự án này, thời gian qua, cư dân đã tố cáo đơn vị phát triển dự án Vimefulland (thương hiệu bất động sản của Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex) do bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex điều hành và chủ đầu tư Công ty Nhuệ Giang đã có hàng loạt những hành động lừa dối khách hàng, người mua nhà.

Sau sự việc việc nữ đại gia dính án, nhiều cư dân ở đây cho biết, họ đang băn khoăn về những phản ánh và đòi quyền lợi sẽ do đơn vị nào phải chịu trách nhiệm. Hiện tại khách hàng đang có lộ trình gửi đơn kiện chủ đầu tư ra tòa án nhân dân.

Băng rôn treo đỏ rực tòa nhà

Gạch nền bong lên nhưng nhiều tháng qua vẫn chưa được khắc phục

Những chỗ phồng rộp để lại khe hở lớn, gây ảnh hưởng việc đi lại an toàn của người dân

Mới đây, Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Bà Loan được giới kinh doanh gọi là "bà trùm" bất động sản thông qua thương hiệu Vimefulland.

Nữ chủ tịch Công ty CP Tập Đoàn Dược Phẩm Vimedimex nắm trong tay hàng loạt dự án lớn như The Jade Orchid, The Lotus Center, Eden Rose, The Emeralda, Belleville Hà Nội, Athena Fulland.

Chung cư được vận hành bởi Vimefulland

Những tấm băng rôn bị gỡ xuống lại được treo lên

Người dân tạm thời che chắn các khe hở để tránh nguy hiểm cho trẻ em

Trước đó, Ngày 10/11, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Loan, chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex, để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản", xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ngoài bị can Loan, Cơ quan Công an đã khởi tố, tạm giữ 7 bị can khác.

Theo tài liệu điều tra, khu đất gần 5 ha ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương huyện Đông Anh ban đầu được Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỉ đồng. Tuy nhiên, trước yêu cầu của một cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh, đơn vị thẩm định giá đã hạ giá xuống chỉ còn khoảng 300 tỉ đồng.

Để hoàn thiện chứng từ thẩm định giá, các đối tượng đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ. Bằng nhiều thủ đoạn, công ty thẩm định giá đã hạ giá thẩm định đất xuống còn hơn 17 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định khoảng từ 60 - 70 triệu đồng/m2.

Sau khi Hội đồng thẩm định giá đất duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá, Nguyễn Thị Loan đã đưa 3 công ty vào tham gia đấu giá là Công ty cổ phần bất động sản Thanh Trì, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình và Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm.

Với hành vi chỉ đạo các đối tượng cấp dưới thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, công ty mà bà Loan nắm quyền chi phối, là Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm, đã trúng đấu giá với mức hơn 20 triệu đồng/m2.

Chỉ sau đúng 1 tháng được bàn giao đất, bà Loan đã bán, với thửa có giá cao nhất lên tới 110 triệu đồng/m2, thu lợi nhuận khoảng 200 tỉ đồng.

Cảnh sát xác định, các cá nhân thuộc nhóm Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN-MT Hà Nội, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đông Anh, Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội đã có hành vi thông đồng hạ giá khởi điểm để đấu giá đất tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương.

