Hà Nội: Cư dân khu Ngoại Giao Đoàn bức xúc tập trung phản đối chủ đầu tư dựng rào chặn hầm để xe

Những ngày cuối năm Tết cận kề, người dân sinh sống tại tòa nhà chung cư N01-T5 (Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chứng kiến những hình ảnh tranh chấp giữa chủ đầu tư với Ban quản trị và cư dân.

Chủ đầu tư rào chắn hầm để xe

Sự việc căng thẳng giữa hai bên khi chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng chỉ đạo bộ phận bảo vệ dùng hàng rào chắn lối ra vào tầng hầm, còn người dân nhất quyết đòi lại quyền lợi vì cho rằng đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo luật, không công nhận Ban quản lý do chủ đầu tư thành lập.

Chung cư cao cấp tranh chấp giữa BQT và chủ đầu tư về chỗ để xe ô tô

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Tiến Hồng – đại diện Ban quản trị tòa nhà cho hay, Tòa nhà N01-T5 từ khi đưa vào hoạt động đến tháng 10/2021 được quản lý vận hành bởi một Ban quản lý do chủ đầu tư lập ra (trong thời gian này cư dân vẫn nộp phí cho ban quản lý của chủ đầu tư).

Ông Hồng cho biết, ngày 11/1/2021 Ban quản trị tòa nhà chính thức được công nhận và hoạt động theo đúng luật, xét thấy chủ đầu tư và ban quản lý tòa nhà không có chức năng hành nghề quản lý vận hành nên đã tổ chức đấu thầu công khai và được sự đồng thuận của cư dân

Ngày 06/11/2021, Công ty Cổ phần Usem Việt Nam đã chính thức tiếp quản và hiện tại là đơn vị duy nhất có đầy đủ chức năng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành cho tòa nhà N01-T5.

Tuy nhiên, dù nhiều lần đàm phán nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình dây dưa không chịu bàn giao tài sản gồm; hồ sơ, giấy tờ, mặt bằng, thiết bị… tòa nhà N01-T5.

Bảo vệ của CĐT chặn lối vào hầm chung cư

Tranh chấp chỗ để xe do CĐT không chịu bàn giao

Đáng chú ý, chủ đầu tư không bàn giao cho Ban quản trị quyền quản lý ba tầng hầm B1, B2, B3.

"Nhiều lần đấu tranh kiên trì CĐT đã phải bàn giao phần trông giữ xe đạp, xe máy, xe cho người khuyết tật. Công ty cổ phần Lạc Hồng hiện vẫn nắm giữ máy tính tạo thẻ thang máy, nắm giữ thiết bị kiểm soát xe ra vào tầng hầm, không bàn giao cho ban quản trị", đại diện cư dân nói.

Hai đơn vị vận hành, ai chịu trách nhiệm?

Đại diện cư dân cho biết thêm, dù phía ban quản trị đã thuê đơn vị vận hành là Công ty Cổ phần Usem Việt Nam, tuy nhiên tại đây vẫn tồn tại đơn vị quản lý vận hành của chủ đầu tư đứng ra thu tiền trông giữ ô tô ở 3 tầng hầm.

Từ giữa tháng 12 vừa qua, ban quản trị thống nhất cùng với cư dân không nộp tiền chỗ để xe do quản lý vận hành của chủ đầu tư, mà đấu tranh đòi lại quyền lợi này về cho cư dân. Vì vậy, ngày 19/12, chủ đầu tư đã chỉ đạo cho bộ phận bảo vệ tổ chức chặn lối ra vào tầng hầm, nếu cư dân nào không chịu đóng phí thì sẽ không được ra vào.

"Thực tế trên làm cho tòa nhà N01-T5 đứng trước nguy cơ mất an ninh, an toàn rất cao: Một tòa nhà có hai đơn vị quản lý vận hành, một tầng hầm cũng có hai đơn vị quản lý vận hành! Nếu có rủi ro tài sản và sinh mạng do cháy nổ xảy ra thì sẽ có đùn đẩy trách nhiệm. Trách nhiệm của ban quản trị đối với 287 căn hộ đang sinh sống tại đây rất lớn; làm sao chúng tôi gánh được!", đại diện cư dân phản ánh.

Một chung cư đang tồn tại 2 đơn vị quản lý vận hành

BQT cùng cư dân thống nhất không nộp phí cho đơn vị vận hành của CĐT

Bảo vệ của chủ đầu tư ngăn chặn xe cư dân vì không chịu đóng tiền trông giữ

Sau nhiều lần trao đổi yêu cầu đối thoại nhưng Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng không hợp tác, đùn đẩy cho cán bộ cấp dưới … không bàn giao lại quyền quản lý vận hành khu vực tầng hầm cho ban quản trị cùng với thiết bị kiểm soát xe ra vào tầng hầm tòa nhà.

Chủ đầu tư không bàn giao thiết bị tạo thẻ thang máy nên Ban quản lý USEM không kiểm soát được có bao nhiêu thẻ thang đã được phát hành, không kiểm soát được những người có thẻ thang máy ra vào tòa nhà...khiến cho tình hình an ninh trật tự phức tạp.

Cư dân thống nhất với BQT đấu tranh đòi quyền lợi

Ông Đặng Tiến Hồng phản ánh về sự việc

Tranh chấp giữa chủ đầu tư và BQT khiến cho tình hình an ninh trật tự phức tạp

Đại diện ban quản trị tòa nhà N01-T5 cho biết thêm, sau sự việc trên, đơn vị đã gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền đề nghị giải quyết tranh chấp quản lý khu vực hầm xe B1, B2, B3.

Hiện tại, chính quyền đã có giấy mời ban quản trị và chủ đầu tư Lạc Hồng họp cùng các cùng bộ phận chức năng của Phường Xuân Tảo để giải quyết tranh chấp vào ngày 21/12/2021.

