Ăn vải thế nào mới đúng? 3 món tuyệt ngon nấu từ trái vải

Vải thiều, một loại trái cây quý hiếm, được coi là trái cây dương khí thuần khiết và có tác dụng bổ sung năng lượng dương. Trong số nhiều loại trái cây, vải thiều sở hữu giá trị dinh dưỡng và dược tính độc đáo. Thịt quả mềm, mọng nước, có vị ngọt thanh mát; mỗi quả vải đều như một món quà mà thiên nhiên ban tặng.

Đối với người trung niên và người cao tuổi, vải thiều là một món ăn hiếm hoi và bổ dưỡng, một loại trái cây thanh khiết mang hương vị dương của đầu hè.

Hơn nữa, quả vải có một lợi thế đáng kể: Chúng có giá cả phải chăng đối với mọi người. So với một số loại thuốc bổ đắt tiền, quả vải tương đối rẻ và phù hợp với túi tiền của hầu hết các gia đình. Bạn hoàn toàn có thể dễ dàng mua quả vải tươi ở các siêu thị, cửa hàng trái cây và các quầy bán trái cây trên đường phố.

Điều đáng chú ý hơn nữa là hiện đang là mùa vải thiều. Vải thiều tươi ngon, căng mọng vào thời điểm này, với hương vị tuyệt vời nhất. Những quả vải thiều đỏ tươi được buộc túm thành chùm lớn trông giống như những chiếc đèn lồng nhỏ xinh, vô cùng hấp dẫn. Bóc lớp vỏ mỏng để lộ phần thịt trắng trong suốt, chỉ cần cắn một miếng, vị ngọt của sẽ tan chảy trong miệng, khiến bạn muốn ăn thêm nữa. Để thưởng thức món ngon này và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại, ngoài việc ăn quả vải tươi, bạn có thể áp dụng chế biến nấu thành các món ngon.

Cách ăn vải đúng cách

Với vải thiều, hầu hết tất cả chúng ta thích ăn khi trái còn tươi. Thịt vải trắng mờ, dày và mọng nước. Hương vị của vải là sự hòa quyện hoàn hảo giữa vị ngọt đậm đà, hơi chua thanh nhẹ và mùi thơm hoa cỏ tự nhiên, để lại hậu vị mát lành trong vòm họng, càng ăn càng ngon. Để ăn vải tươi ngon và tốt nhất, bạn hãy ngâm vải trong nước muối khoảng 10 phút trước khi ăn. Việc này sẽ giúp hạn chế tình trạng nóng trong người, giảm nguy cơ nổi mụn, đồng thời làm sạch vi khuẩn và bụi bẩn bám trên vỏ.

Bạn hãy ăn một lượng vải nhỏ vào buổi sáng và buổi tối sẽ mang lại hiệu quả làm ấm và bổ dưỡng tốt nhất. Có câu ngạn ngữ rằng "một quả vải như ba ngọn lửa" (nghĩa là theo y học cổ truyền, vải được coi là rất nóng). Vì vậy, tuyệt đối không nên ăn quá nhiều, đặc biệt là đối với người trung niên và người cao tuổi. Vậy làm thế nào để ăn vải một cách lành mạnh mà không gây nóng trong người?

Nếu bạn thực sự không thể cưỡng lại được vị ngọt này, bạn có thể thử 2 mẹo sau để "hạ nhiệt":

1. Phương pháp ngâm nước muối: Sau khi bóc vỏ ngoài, ngâm phần thịt quả vải trong nước muối loãng khoảng 10 phút trước khi ăn. Cách này không chỉ làm giảm tính nóng của quả mà còn giúp vị ngọt được phân bổ đều hơn.

2. Kết hợp với thực phẩm có tính mát: Sau khi ăn vải, bạn có thể uống một bát canh/chè đậu xanh, nước bí đao hoặc ăn một số loại rau có tính mát như dưa chuột, mướp đắng để cân bằng nhiệt độ cơ thể.

Hiện đang là mùa vải thiều, và ngoài việc chỉ đơn giản là rửa sạch và bóc vỏ, thực tế có rất nhiều cách thưởng thức vải thiều ngon miệng và tốt cho sức khỏe hơn. Dưới đây là một vài cách để làm cho vải thiều ngon hơn và tốt cho sức khỏe hơn:

Món đầu tiên: Thịt heo chua ngọt với vải

Vị ngọt và chua của trái cây cân bằng hoàn hảo với độ béo ngậy của thịt chiên, và khi cắn vào, lớp màng bọc trái cây sẽ vỡ ra nước, tạo nên một trải nghiệm hương vị vô cùng thú vị.

Nguyên liệu: Thịt thăn lợn, 10-15 quả vải tươi, nửa quả ớt chuông xanh, nửa quả ớt chuông đỏ (cắt miếng nhỏ để có màu đẹp hơn), một ít hành tây (tùy chọn), 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh nước tương, một nhúm tiêu trắng, 1 quả trứng, bột bắp; nước sốt chua ngọt (chuẩn bị trước bằng cách pha 3 muỗng canh tương cà chua, 1-2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh giấm, 3 muỗng canh nước, một nhúm muối, 1 muỗng cà phê bột bắp).

Cách làm món thịt heo chua ngọt với vải

Bước 1: Bóc vỏ và bỏ hạt vải. Rửa sạch ớt chuông xanh và đỏ rồi cắt thành từng miếng vuông có kích thước tương đương với vải. Rửa sạch thịt heo và cắt thành từng miếng nhỏ khoảng 2cm. Cho thịt vào bát, thêm rượu nấu ăn, nước tương và tiêu trắng, trộn đều và ướp trong 15 phút. Sau đó, đập một quả trứng vào và trộn đều. Từ từ cho bột bắp vào, đảm bảo mỗi miếng thịt được phủ đều một lớp bột bắp dày.

Bước 2: Đổ dầu vào chảo và đun nóng đến 60% (khi bạn cắm đũa vào, sẽ thấy những bong bóng nhỏ nổi lên xung quanh). Cho từng miếng thịt vào nồi và chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi thịt chín vàng nhẹ. Làm nóng dầu đến 80% nhiệt độ tối đa, sau đó cho các miếng thịt đã chiên trước đó vào chiên lần thứ hai. Chiên trên lửa lớn trong 20-30 giây, cho đến khi các miếng thịt chuyển sang màu vàng nâu hấp dẫn và lớp vỏ ngoài giòn. Nhanh chóng vớt ra và để ráo dầu.

Bước 3: Cho một ít dầu vào chảo, đổ nước sốt chua ngọt đã chuẩn bị vào, đun nhỏ lửa, khuấy liên tục cho đến khi nước sốt sánh lại và sôi sủi bọt. Đầu tiên, cho các miếng ớt chuông xanh và đỏ vào xào nhanh cho đến khi chín tới. Sau đó, ngay lập tức cho thịt heo đã chiên và thịt vải vào, tăng lửa và xào nhanh để mỗi miếng thịt và vải được phủ đều nước sốt. Tắt bếp và lấy ra đĩa!

Món thứ hai: Canh sườn heo, vải và bí đao

Canh sườn heo, vải và bí đao chắc chắn là một món ăn tuyệt vời trên bàn ăn đầu hè! Vải được coi là một loại thuốc bổ dương thuần túy, làm ấm huyết và khí, trong khi bí đao có tác dụng thanh nhiệt, trừ thấp và giảm phù nề. Hai thành phần, một nóng và một mát, cân bằng hoàn hảo với nhau, giúp phòng ngừa cả nóng và lạnh. Đây là một món canh tuyệt vời dành cho người trung niên và người cao tuổi để bổ dương, trừ thấp, tăng cường chức năng tỳ vị và an thần, đảm bảo một mùa hè dễ chịu.

Nguyên liệu: 400g sườn heo, 8-10 quả vải tươi, 300g bí đao, 3-4 lát gừng, 2 cây hành lá, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, một ít hạt ý dĩ (ngâm trước để tăng hiệu quả hút ẩm), vài quả kỷ tử, và lượng muối vừa ăn.

Cách nấu món canh sườn heo, vải và bí đao

Bước 1: Chặt sườn heo thành từng miếng nhỏ và ngâm trong nước khoảng 20 phút, thay nước một lần trong quá trình này để loại bỏ càng nhiều máu càng tốt. Rửa sạch bí đao, gọt vỏ và giữ lại (đây là bước quan trọng để hút ẩm và giảm phù), rồi cắt thành từng miếng hơi dày. Bóc vỏ vải, bỏ hạt giữ nguyên phần thịt quả.

Bước 2: Cho sườn vào nồi nước, thêm vài lát gừng và một thìa rượu nấu ăn. Đun sôi trên lửa lớn, hớt bọt, nấu khoảng 2 phút, vớt ra và rửa lại với nước ấm, sau đó để ráo và để sang một bên. Cho sườn heo đã chần, lát gừng và hành lá buộc nút, thêm hạt ý dĩ vào nồi đất hoặc nồi hầm. Đổ nước nóng vào cùng một lúc, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh trong 40 đến 50 phút, hoặc cho đến khi sườn heo mềm.

Bước 3: Vớt bỏ phần hành lá đã buộc nút ra khỏi nồi. Cho các miếng bí đao vào và tiếp tục đun nhỏ lửa khoảng 7-10 phút, cho đến khi bí đao chuyển trong. Cuối cùng, 3 đến 5 phút trước khi tắt bếp, nhẹ nhàng cho phần thịt vải vào. Khi hết thời gian, thêm muối cho vừa ăn (món canh này có vị thanh nhẹ và ngọt, nên không cần thêm bột ngọt hay các gia vị phức tạp khác). Nếu thích, bạn có thể rắc một ít kỷ tử lên trên để trang trí và tạo màu sắc, khuấy đều, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Món thứ ba: Chè vải và táo đỏ

Chè vải và táo đỏ chắc chắn là một "thức uống ấm lòng" cho những người ngồi trong căn phòng máy lạnh vào đầu hè! Mặc dù nghe có vẻ là sự kết hợp của hai nguyên liệu có tính nóng, nhưng chỉ cần bạn nắm vững cách làm, nó không những không gây nóng trong người mà còn giúp bạn giải nhiệt, thải độc trong cơ thể trong thời tiết nóng ẩm. Đặc biệt thích hợp cho phụ nữ có thể trạng yếu hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt.

Nguyên liệu: 8-10 quả vải tươi, 5-6 quả táo đỏ, 2 lát gừng (quan trọng để khử mùi tanh và làm ấm dạ dày), lượng đường nâu hoặc đường phèn vừa đủ (thêm vào theo khẩu vị), một ít kỷ tử, và vài quả nhãn khô.

Cách nấu món chè vải và táo đỏ

Bước 1: Bóc vỏ và bỏ hạt vải tươi, giữ nguyên phần thịt quả. Rửa sạch táo đỏ; nên bổ đôi, bỏ hạt để giảm tính nóng đồng thời vị ngọt và chất dinh dưỡng dễ dàng được tiết ra hơn trong quá trình nấu. Cho một lượng nước vừa đủ (khoảng 500 ml) vào nồi, rồi thêm táo đỏ đã sơ chế cùng gừng thái lát vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình nhỏ và ninh trong 10 đến 15 phút, đến khi bạn ngửi thấy mùi thơm nồng của táo đỏ, gừng, và màu sắc của nước dùng hơi sẫm lại.

Bước 2: Cho phần thịt vải vào nồi. Tiếp tục đun nhỏ lửa trong 3 đến 5 phút. Bước này rất quan trọng; không được nấu quá chín, nếu không thịt vải sẽ bị nhão, mất đi độ mềm và tiết ra vị chua. Thêm lượng đường nâu hoặc đường phèn vừa đủ theo khẩu vị, khuấy đều cho đến khi tan hoàn toàn. Nếu bạn đã chuẩn bị quả kỷ tử, hãy rắc chúng vào trước khi tắt bếp và để ngâm trong 1 hoặc 2 phút trước khi dùng.

Mùa vải đang chín rộ, bạn hãy tuân thủ các quy tắc ăn và chế biến để tận hưởng được mọi lợi ích từ loại quả thơm ngon này nhé!