Khi thiếu hụt vitamin E quá nhiều, phụ nữ sẽ có 5 triệu chứng rất dễ nhầm lẫn: Nếu bỏ qua, bạn sẽ nhanh già và thêm ốm yếu

Vitamin là những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể trong quá trình phát triển, đây là những chất mà cơ thể không thể tự sản xuất hay tổng hợp được mà phải nạp thông qua dinh dưỡng hay chế độ ăn hàng ngày.

Trong các loại vitamin, vitamin E là một trong những khoáng chất cần thiết nhất cho sắc đẹp và sức khỏe của nữ giới. Chúng là một loại vitamin tan trong chất béo và được lưu trữ trong các mô của cơ thể.

Theo Healthline, người lớn và trẻ em từ 14 tuổi trở lên cần 15 miligam (mg) vitamin E mỗi ngày. Còn phụ nữ đang cho con bú nên uống 19 mg mỗi ngày.

Lợi ích mà vitamin E đem lại cho cơ thể phụ nữ thật sự vô cùng to lớn:

- Chống lão hóa: Trong khi các tia cực tím có thể gây tổn thương da, làm nhăn da... Thì vitamin E có thể coi là một chất chống oxy hóa, cung cấp dầu cho da và chống lão hóa rất hiệu quả. Đồng thời, vitamin E còn có tác dụng làm trẻ hóa các tế bào da chết, giúp chị em trẻ trung và tươi tắn hơn.

- Chống oxy hóa: Khi cơ thể hình thành các gốc tự do, nó sẽ phá vỡ các tế bào khỏe mạnh và làm giảm khả năng miễn dịch. Trong khi đó, vitamin E rất giàu chất chống oxy hóa, rất hữu ích trong việc làm giảm tác hại của các gốc tự do.

- Chăm sóc tóc: Các loại dầu dưỡng tóc giàu Vitamin E có thể giữ ẩm và giúp tóc không bị khô.



- Cân bằng nội tiết tố: Vitamin E có khả năng giữ trạng thái cân bằng nội tiết tố của cơ thể phụ nữ.

- Giúp giảm viêm: Vitamin E cũng được biết đến là một chất dinh dưỡng chống viêm hiệu quả cho cơ thể.

Khi thiếu hụt vitamin E, cơ thể sẽ xuất hiện triệu chứng rõ ràng nào?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có vô số triệu chứng và dấu hiệu của việc thiếu hụt Vitamin E. Chuyên gia dinh dưỡng, Tiến sĩ Anju Sood của Ndtv cho biết có 5 triệu chứng vô cùng dễ nhận biết khi thiếu vitamin E, đó là:

1. Rụng tóc

Tiến sĩ Anju Sood khuyến cáo: Nếu bạn bị rụng tóc bất thường, đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang thiếu hụt vitamin E bởi loại khoáng chất này có khả năng tái tạo các tế bào lông chết và nang lông, hãy thực hiện một chế độ ăn giàu vitamin E để cải thiện vấn đề này.

Nếu bạn bị rụng tóc bất thường, đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang thiếu hụt vitamin E.

2. Da khô, bong tróc

Da khô thường là hậu quả của điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là trong những tháng mùa đông. Tuy nhiên, nếu trong thời tiết bình thường bạn cũng bị khô da thì đây rõ ràng là triệu chứng của thiếu hụt vitamin E.

3. Suy giảm thị lực

Thiếu vitamin E có thể làm suy yếu các thụ thể ánh sáng trong võng mạc và các tế bào khác trong mắt. Điều này có thể dẫn đến mất thị lực theo thời gian.

4. Hệ miễn dịch suy giảm

Một số nghiên cứu cho thấy rằng việc thiếu vitamin E có thể ức chế các tế bào miễn dịch, gây suy giảm miễn dịch và kết quả là khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, dễ ốm hơn.

Thiếu vitamin E có thể ức chế các tế bào miễn dịch, gây suy giảm miễn dịch.

5. Mất cân bằng nội tiết tố

Dù mất cân bằng nội tiết vì lý do gì đi chăng nữa thì những hậu quả mà nó mang lại cho cơ thể thật sự vô cùng phiền toái. Một trong những lý do chính gây ra sự mất cân bằng này chính là thiếu vitamin E. Nếu mất cân bằng nội tiết vì một lý do khác thì vitamin E vẫn là một khoáng chất cần thiết để cơ thể chống lại nhiều tác động của sức khỏe và sắc đẹp.

Chúng ta có thể bổ sung vitamin E từ đâu?

Vitamin E có thể được tìm thấy trong tất cả các loại rau lá xanh, trong trái cây như đu đủ, trái cây khô, quả hạch, hạt lanh, rau bina, đậu phộng, bơ, hạnh nhân, bông cải xanh, măng tây, tôm...

Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung vitamin E ở dạng thuốc bổ sung, nhưng cần được sự tư vấn của bác sĩ, dược sĩ có chuyên môn.

(Nguồn: Ndtv, Healthline, Medicalnewstoday)