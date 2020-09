Từ vụ suýt chết vì ăn món cá lạ, chuyên gia chỉ rõ những thực phẩm có rẻ đến mấy cũng không mua về ăn

Vừa qua, các bác sĩ BV Quận 2 cho biết đã cứu mạng một nam bệnh nhân (40 tuổi), bị ngộ độc nặng do ăn bao tử cá mặt thỏ nhiễm độc.

Bệnh nhận nhập viện trong tình trạng co giật nhẹ, yếu liệt tay chân, thở khó, tê vùng đầu, mặt, nói đớ (níu lưỡi). Ít phút sau bệnh nhân mất tri giác, hôn mê sâu, tím tái, đồng tử giãn, tình trạng vô cùng nguy kịch.

Sau lọc máu, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Được biết, trước đó bệnh nhân có nấu món bao tử cá cá mặt thỏ (anh thường hay mua). Nhưng mới chỉ nếm thử, anh cảm thấy tê bên trong khoang họng lan dần ra mặt và tay chân rồi nôn ói. Nghi mình ngộ độc, anh Q. nhờ người đưa đi BV cấp cứu.



Khai thác kỹ bệnh sử cùng các triệu chứng của người đàn ông, các bác sĩ nghĩ nhiều đến việc bệnh nhân ngộ độc chất Tetrodotoxin độ 3, 4. Lập tức các bác sĩ cho bệnh nhân thở máy, hồi sức tích cực. Hội chẩn liên chuyên khoa, bệnh nhân được tiến hành lọc máu khẩn.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Theo các bác sĩ, bệnh nhân không bị di chứng về sau, tuy nhiên do độc tố mà anh ăn phải quá mạnh nên anh cần được theo dõi sát thêm một thời gian, phòng ngừa các biến chứng có thể xảy ra.

Những thực phẩm nguy cơ ngộ độc cao, cần cảnh giác

Theo TS Đào Việt Hà, Viện trưởng Viện Hải dương học, Tetrodotoxin là độc tố thần kinh, tác động lên hệ thần kinh trung ương của người và động vật bậc cao.

Do đặc tính bền nhiệt, bền axit, độc tố tetrodotoxin không bị phân hủy ở nhiệt độ cao khi chế biến nên có thể tồn tại trong các sản phẩm thức ăn đã được chế biến, thậm chí kể cả sản phẩm cấp đông, đóng hộp.

Chuyên gia cảnh báo, những loại cá lạ tốt nhất không nên ăn. Ảnh minh họa

Triệu chứng ngộ độc do ăn phải đồ biển nhiễm độc thường xuất hiện khoảng 30 phút sau khi ăn, bao gồm: Tê lưỡi, tê môi, chóng mặt, đau đầu, đau thắt vùng bụng, buồn nôn, nôn, nói khó, nuốt khó, mất cân bằng (đi loạng choạng, lảo đảo)... Trường hợp nặng có thể co giật, sùi bọt mép, hôn mê và tử vong do liệt cơ hô hấp.



Hiện, chưa có thuốc giải đặc hiệu cho các trường hợp ngộ độc tetrodotoxin nói chung và do ốc biển độc nói riêng. Khi có trường hợp ngộ độc, cần nhanh chóng đưa người bị ngộ độc tới các cơ quan y tế gần nhất.

Theo các kết quả ghi nhận về các loài cá biển thì tetrodotoxin - độc tố trong cá nóc, mực đốm xanh, cua móng ngựa (So biển). Còn trong các loại ốc như: Ốc mặt trăng, ốc đụn, ốc tù và, ốc hương Nhật Bản, ốc trám… là những loài có nguy cơ gây ngộ độc. Tuy nhiên, không phải tất cả các cá thể trong cùng một loài đều chứa độc tố và độc tính cũng rất khác biệt theo từng cá thể, vùng địa lý và mùa vụ.

Để không nguy hiểm đối với sức khỏe và tính mạng con người, tuyệt đối không nên ăn những loài sinh vật có tiền sử gây ngộ độc hoặc chưa được kiểm chứng chắc chắn an toàn thực phẩm.