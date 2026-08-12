Khi nấu cơm chỉ cần thêm vài giọt nước này, điều bất ngờ sẽ xảy ra khi cơm chín

Đây là một mẹo nhỏ được nhiều người truyền tai nhau, tuy đơn giản nhưng lại mang đến những hiệu quả khá bất ngờ.

Giúp hạt cơm trắng sáng và đẹp mắt: Một trong những lợi ích dễ nhận thấy nhất là cơm sau khi nấu sẽ có màu trắng trong và bắt mắt hơn. Axit tự nhiên có trong chanh giúp hạn chế quá trình oxy hóa của gạo trong khi nấu, nhờ đó hạt cơm không bị xỉn màu hay ngả vàng. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn sử dụng gạo đã để lâu hoặc loại gạo không còn độ mới như ban đầu. Nhờ vậy, nồi cơm trông hấp dẫn hơn mà không cần dùng bất kỳ chất phụ gia nào.

Ảnh minh họa.

Làm cơm tơi, mềm nhưng không bị dính: Tinh bột trong gạo khi gặp nước nóng sẽ nở ra và dễ tạo độ kết dính. Việc thêm một lượng nhỏ nước cốt chanh sẽ giúp giảm bớt hiện tượng này, khiến các hạt cơm tách rời nhau hơn. Kết quả là cơm vẫn giữ được độ mềm cần thiết nhưng không bị bết dính thành từng mảng. Đây là yếu tố rất quan trọng nếu bạn muốn có một nồi cơm ngon để ăn kèm nhiều món hoặc sử dụng làm cơm rang.

Hỗ trợ hạn chế cơm bị ôi thiu: Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, cơm rất dễ bị hỏng nếu để ngoài không khí trong thời gian dài. Axit trong chanh có khả năng ức chế phần nào sự phát triển của vi khuẩn, từ đó giúp cơm lâu bị ôi thiu hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia thực phẩm lưu ý rằng việc thêm chanh không thể thay thế các biện pháp bảo quản đúng cách. Cơm sau khi nấu vẫn nên được dùng sớm, bảo quản kín hoặc để trong tủ lạnh nếu không sử dụng hết.

Khử mùi lạ và giúp cơm dễ ăn hơn: Nếu gạo có mùi lạ do bảo quản lâu ngày hoặc nồi cơm có mùi chưa được làm sạch hoàn toàn, một vài giọt chanh có thể giúp trung hòa mùi khó chịu. Nhờ đó, cơm sau khi nấu sẽ có mùi thơm nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.

Không làm thay đổi hương vị khi dùng đúng lượng: Nhiều người lo ngại rằng cho chanh vào cơm sẽ khiến cơm bị chua. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng vài giọt nhỏ cho cả nồi cơm, hương vị gần như không bị ảnh hưởng. Ngược lại, cơm vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên của gạo nhưng lại có chất lượng tốt hơn. Điều quan trọng là phải sử dụng đúng lượng, tránh cho quá nhiều vì có thể làm thay đổi mùi vị.

Cách thực hiện đơn giản, tiết kiệm: Đây là một mẹo rất dễ áp dụng trong thực tế. Sau khi vo gạo và cho nước như bình thường, bạn chỉ cần vắt khoảng 3–5 giọt chanh vào nồi rồi nấu như thường lệ. Không cần thêm bước phức tạp hay dụng cụ đặc biệt, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện. Hơn nữa, chanh là nguyên liệu phổ biến, giá rẻ và dễ tìm trong mọi gian bếp.

Ảnh minh họa.

Không phải loại gạo nào cũng cần thêm chanh: Thực tế, với những loại gạo ngon, mới và được bảo quản tốt, cơm vốn đã có độ dẻo và hương thơm tự nhiên nên không nhất thiết phải sử dụng mẹo này.

Ngược lại, với gạo để lâu ngày hoặc một số loại gạo có xu hướng bị xỉn màu sau khi nấu, vài giọt chanh có thể giúp cải thiện phần nào độ trắng và độ tơi của cơm. Do đó, đây được xem là một mẹo hỗ trợ hơn là bí quyết bắt buộc trong nấu ăn.

Có nên áp dụng mẹo cho chanh vào nồi cơm? Câu trả lời là có thể thử nếu muốn cơm trắng hơn, tơi hơn hoặc muốn hạn chế cơm nhanh ôi trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ khác nhau tùy loại gạo, lượng nước và cách nấu của từng gia đình. Điều quan trọng nhất vẫn là chọn gạo chất lượng, vo gạo đúng cách và bảo quản cơm hợp vệ sinh. Chanh chỉ là một "trợ thủ" nhỏ giúp nâng cao chất lượng bữa cơm hằng ngày, chứ không phải bí quyết quyết định độ ngon của cơm.

(theo suckhoedoisong, thoitrangvang)