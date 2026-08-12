Vào tháng 8, hãy bỏ qua các loại đồ uống lạnh và thử nấu món này - vừa ngon miệng lại tốt cho tỳ vị

Tháng Tám là tháng giao mùa giữa mùa hè và mùa thu, thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn vào buổi sáng và buổi tối. Tuy nhiên thơi tiết nắng nóng vẫn khiến người ta khó chịu và uể oải. Lúc này nhiều người tìm đến đồ uống lạnh và trà sữa. Theo Đông y, đồ uống lạnh không tốt cho tỳ vị, vì tỳ vị vốn thích sự ấm áp và kỵ sự lạnh giá. Khi mùa thu đến gần và khí dương trong cơ thể dần suy giảm, tỳ vị dễ bị kích thích bởi không khí lạnh, dễ dẫn đến đầy hơi và đau bụng. Hơn nữa, không khí khô hanh của mùa thu kết hợp với hàm lượng đường cao trong trà sữa có thể gây ra đờm và thấp, khiến cổ họng khô, ngứa và dễ bị tiết nhiều đờm. Do đó bạn hãy bỏ qua các loại đồ uống lạnh cũng như đồ uống quá nhiều đường và thay bằng các món ăn tốt hơn cho sức khỏe.

Nếu bạn thực sự thèm món này, hãy thử làm một nồi chè sago đậu đỏ tại nhà. Đậu đỏ tốt cho lá lách và giúp loại bỏ độ ẩm, đồng thời giàu chất xơ và sắt. Ăn đậu đỏ vào mùa thu rất tốt cho việc dưỡng ẩm da khô và bổ tim. Công thức rất đơn giản, và bạn có thể điều chỉnh lượng đường theo sở thích. Thêm một chút sữa trước khi dùng để có một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.

Nguyên liệu làm món chè đậu đỏ sago sữa

150g đậu đỏ, 110-120g bột sago trắng (còn gọi là bột báng), 50g hạt sen, sữa tươi nguyên kem, đường nâu.

Cách làm món chè đậu đỏ sago sữa

Bước 1: Rửa sạch đậu đỏ, cho vào nồi nước lạnh, đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 15 phút. Nếu có thời gian, bạn có thể ngâm đậu đỏ trước để rút ngắn quá trình nấu. Sau khi nấu đậu đỏ được 15 phút, cho thêm bột sago trắng và hạt sen khô đã ngâm rồi khuấy đều, tiếp tục đun sôi. Sau đó hạ nhỏ lửa, đậy nắp và nấu trong khoảng 30 phút.

Bước 2: Nấu cho đến khi đậu đỏ nứt ra và hạt sago có một lõi trắng nhỏ ở giữa. Lúc này, thêm lượng đường nâu vừa đủ theo khẩu vị của bạn và khuấy đều cho đến khi tan hết. Bạn có thể thay thế bằng đường phèn nếu không thích đường nâu. Tắt bếp, đậy nắp và đun nhỏ lửa thêm 10-15 phút nữa, cho đến khi hạt sago hoàn toàn trong suốt.

Bước 3: Sau khi nấu đậu đỏ chín mềm và hạt sago trong suốt thì bạn thêm một lượng sữa tươi vừa đủ vào, khuấy đều cho đến khi hòa quyện. Tắt bếp và lấy món ăn ra bát là có thể thưởng thức. Khi ăn bạn có thể thêm chút nước cốt dừa cũng rất ngon miệng.

Thành phẩm món chè đậu đỏ sago sữa

Đậu đỏ nấu theo cách này mềm mịn, béo bùi vô cùng thơm ngon, hạt sen mềm dai, còn trân châu sago trắng thì trơn mượt và đàn hồi. Các nguyên liệu hòa quyện cùng với hương thơm từ sữa đậm đà, món ăn mang đến cảm giác ấm áp, thơm ngon và ngọt ngào trong miệng - thật ngon miệng và dễ chịu. Tùy theo sở thích, bạn cũng có thể thêm táo đỏ, nhãn, đậu phộng, v.v..., để nấu cùng. Món ăn này thanh đạm và bổ máu, rất phù hợp cho các bạn nữ.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món chè đậu đỏ sago sữa!