Đi chợ mùa này đừng bỏ qua 3 thực phẩm "bình dân" cực tốt cho sức khỏe: Biến tấu thành 3 món ngon xuất sắc

Khi mùa thu đến, những cơn gió buổi sáng và buổi tối cuối cùng cũng mang đến chút mát mẻ, nhưng nắng nóng ban ngày và cái oi bức còn vương lại của cuối hè vẫn khiến người ta cảm thấy có phần uể oải. Những người lớn tuổi trong gia đình tôi luôn nói: "Hãy ăn 3 loại thực phẩm màu vàng này vào đầu mùa thu, và công sức cả năm sẽ không uổng phí". Ăn uống theo mùa không chỉ giúp bạn tốn kém; nó giúp bạn khỏe mạnh, và cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn. "Ba loại thực phẩm màu vàng" mà chúng tôi nói đến hôm nay không phải là những lựa chọn ngẫu nhiên; chúng là 3 loại nguyên liệu tươi ngon nhất có sẵn trên thị trường mùa này. Mỗi loại đều có ưu điểm riêng và cách chế biến riêng. Dưới đây là 3 công thức nấu món ăn đơn giản với 3 nguyên liệu đó, ngay cả đối với người mới bắt đầu nấu nướng cũng có thể dễ dàng làm theo.

1. Bí ngô - Sườn heo hấp tỏi và bí ngô

Những quả bí ngô già là lựa chọn hoàn hảo cho mùa thu, bất kể bạn ăn chúng theo cách nào. Vào thời điểm này trong năm, sau khi tích lũy dinh dưỡng suốt mùa hè, chúng trở nên mềm ngon, tỏa ra vị ngọt thanh mát ngay khi bạn cắt chúng ra. Bí ngô giàu carotene và chất xơ, màu vàng óng ánh của chúng rất hấp dẫn, và kết cấu mềm, dễ tiêu hóa khiến chúng trở thành điểm nhấn nhẹ nhàng và tươi sáng trên bàn ăn mùa thu.

Món này đúng là hoàn hảo cho những người lười nấu nướng. Công thức chế biến cũng khiến bạn không phải ngửi khói dầu mỡ cũng như đứng bếp quá lâu. Và khi dọn ra bàn ăn, chắc chắn sẽ rất ngon miệng và bổ dưỡng.

Nguyên liệu: 400g sườn heo, 1 miếng bí ngô, 1 củ tỏi, dầu ăn, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút muối, 1.5 thìa canh bột bắp.

Cách làm món sườn heo hấp tỏi và bí ngô

Bước 1: Chặt sườn heo thành từng khúc ngắn rồi ngâm trong nước lạnh một lúc để loại bỏ máu thừa. Sau đó rửa sạch và thấm khô nước. Tỏi bóc vỏ, đập dập tỏi sau đó băm nhỏ sau đó cho vào bát, rưới 1 thìa dầu đã đun nóng lên trên để tỏi dậy mùi thơm. Sau đó cho thêm 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút muối, 1.5 thìa canh bột bắp vào sườn đã để ráo nước. Tiếp theo thêm tỏi đã phi thơm và dầu vào, trộn đều. Đảm bảo mỗi miếng sườn đều được phủ đều nước sốt và ướp trong 20 phút để gia vị ngấm đều.

Bước 2: Gọt vỏ và bỏ hạt bí ngô, rửa sạch rồi cắt thành từng lát dày khoảng 1cm và xếp vào đĩa sâu lòng. Xếp từng miếng sườn đã ướp lên trên các lát bí ngô, cố gắng không xếp chồng lên nhau quá dày để đảm bảo nhiệt độ đều. Đặt đĩa lên xửng sau khi nước sôi, giảm lửa xuống mức trung bình và hấp trong 25 đến 30 phút.

Thành phẩm món sườn heo hấp tỏi và bí ngô

Khi món ăn hoàn thành, bạn mở nắp ra, mùi thơm của tỏi hòa quyện với mùi thịt sẽ lan tỏa khắp không gian. Nước dùng trong đĩa sẽ có màu vàng óng, sườn sẽ mềm và dễ dàng tách khỏi xương, bí ngô sẽ ngấm hết nước thịt và hương vị tỏi. Món này cực kỳ ngon khi ăn kèm với cơm.

2. Ngô tươi - Bánh kếp ngô

Ngô tươi mùa này là một kho báu. Bóc lớp vỏ xanh tươi, những hạt ngô căng mọng, ngon ngọt, vàng ươm sẽ hiện ra. Nó có độ chắc khỏe của ngũ cốc nguyên hạt, nhưng lại có vị ngọt độc đáo không giống bất kỳ loại thực phẩm chủ yếu nào khác, rất giàu vitamin và lutein. Ngoài cách chế biến truyền thống là luộc thì bạn có thể biến nó thành món "ăn vặt" đặc biệt hấp dẫn đối với trẻ em.

Những chiếc bánh kếp này không cần nhào bột hay ủ men; chỉ cần khuấy đều và chiên. Chúng có màu vàng óng, giòn tan và ngọt ngào, rất thích hợp cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ buổi chiều.

Nguyên liệu: 1 bắp ngô, vài quả đậu đũa, dầu ăn, lượng bột mì đa dụng vừa phải, mộ chút muối, một chút bột ngũ vị hương, 1 quả trứng gà, thịt giăm bông.

Cách làm món bánh kếp ngô

Bước 1: Bẻ 2 đầu đậu đũa, tước bỏ xơ cạnh 2 bên sau đó rửa sạch. Đun sôi một nồi nước, cho vài giọt dầu và một chút muối, sau đó chần đậu đũa trong 2-3 phút. Vớt đậu ra và rửa lại bằng nước lạnh, sau đó thái nhỏ. Thái nhỏ thịt giăm bông thành từng miếng vuông nhỏ. Tách hạt ngô tươi khỏi lõi rồi rửa sạch. Cho tất cả vào một bát lớn. Sau đó thêm bột mì đa dụng, muối và một nhúm bột ngũ vị hương vào bát, đảo đều cho hòa quyện. Tiếp đó, đập một quả trứng vào, rồi bắt đầu khuấy. Không cần thêm nước; hãy dựa vào độ ẩm từ trứng và hạt ngô để khuấy bột thành hỗn hợp sệt. Bột đã sẵn sàng khi bạn có thể dùng đũa gắp một ít và bột bám vào đũa mà không bị chảy xuống nhanh chóng là đạt.

Bước 2: Phết một lớp dầu mỏng vào chảo rán hoặc vỉ nướng điện và làm nóng. Múc một lượng bột nhỏ vào chảo, nhẹ nhàng dàn đều và tạo hình thành một chiếc bánh tròn nhỏ bằng thìa hoặc mặt sau của thìa. Chiên chậm trên lửa vừa nhỏ. Đừng vội vàng; đợi cho đến khi mặt dưới vàng nâu và se lại rồi nhẹ nhàng lật mặt. Chiên cho đến khi cả hai mặt vàng nâu và ngửi thấy mùi thơm đậm đà của ngô cùng đậu đũa.

Thành phẩm món bánh kếp ngô

Món ăn hoàn thành đơn giản và đã sẵn sàng để thưởng thức. Cắn một miếng, bạn sẽ thấy lớp vỏ ngoài hơi giòn, bên trong mọng nước với hạt ngô và hương thơm tươi mát của đậu xanh - thật sự rất ngon miệng.

3. Cá đù vàng - Cá đù vàng om

Nếu bạn muốn thưởng thức món ăn mùa thu nhưng lại lo lắng về đồ ăn nhiều dầu mỡ, cá đù vàng là sự lựa chọn hoàn hảo. Thịt cá mềm, ít xương, là nguồn cung cấp protein chất lượng cao hiếm có và giàu các nguyên tố vi lượng. Phương pháp om cá tạo ra món ăn đậm đà hương vị, cá ngấm nước dùng và hoàn toàn loại bỏ mùi tanh - một món ăn gia đình kinh điển và ngon miệng.

Bí quyết của món ăn này là xào nước sốt cho đến khi dậy mùi thơm, sau đó để nước sốt ngấm vào thịt cá.

Nguyên liệu: 1 con cá đù vàng, hành lá thái nhỏ, 3 tép tỏi băm, 1-2 cái hoa hồi, 1 thìa canh tương đậu nành, 1 thìa canh nước tương, một chút nước tương đen, 1 thìa canh rượu nấu ăn, một chút xíu đường.

Cách làm món cá đù vàng om

Bước 1: Loại bỏ vảy, nội tạng và mang cá đù vàng, rửa sạch cả bên trong lẫn bên ngoài, đặc biệt chú ý loại bỏ lớp màng đen bên trong bụng cá. Khía vài đường trên hai bên thân cá để giúp cá thấm gia vị. Dùng giấy bếp thấm khô cá để tránh da cá bị rách và dầu bắn tung tóe khi chiên. Làm nóng chảo, cho dầu vào và rắc một chút muối vào dầu để chống dính. Cho cá vào chảo, không cần vội lật. Vặn lửa vừa nhỏ và lắc nhẹ chảo để cá chín đều. Khi mặt dưới vàng nâu và chín tới, dùng spatula cẩn thận lật cá lại và chiên mặt còn lại cho đến khi vàng nâu. Vớt ra và để riêng.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào nồi, thêm hành lá, gừng thái lát, tỏi băm và hoa hồi, xào trên lửa nhỏ cho thơm. Tiếp theo, cho một thìa lớn tương đậu nành (hoặc tương ngọt) vào nồi và xào nhỏ lửa cho đến khi dậy mùi thơm. Sau đó cho nước tương, một ít nước tương đen, rượu nấu ăn và đường, rồi đổ thêm một bát nước sôi. Khuấy đều và đun sôi. Nhẹ nhàng thả cá đù vàng đã chiên vào, và liên tục rưới nước dùng lên cá bằng thìa. Đậy nắp nồi và đun nhỏ lửa trong 7-8 phút. Khi cá chín và nước sốt sánh lại, món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Rắc thêm hành lá hoặc rau mùi thái nhỏ lên trên.

Thành phẩm món cá đù vàng om

Món ăn hoàn thành với mùi thơm lừng vô cùng kích thích vị giác. Nước sốt đậm đà và thơm ngon, thịt cá dễ dàng bong ra khi dùng đũa gắp vào. Khi ăn bạn chấm thêm một chút nước sốt, vị mềm thơm đậm đà của cá quyện vào cùng cơm ngon vô cùng.

Những món ăn nhà làm này cực thơm ngon và công thức chế biến vô cùng đơn giản với các nguyên liệu theo mùa, đều hướng đến sự tươi ngon và ấm cúng. Bạn hãy tận dụng để nấu cho gia đình mình thưởng thức, vừa cải thiện khẩu vị lại tăng cường dinh dưỡng và sức khỏe trong mùa nguyên liệu tươi ngon nhất!