Khi nào Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hết mưa rét, đón nắng nóng trở lại?

Ảnh minh họa.

Từ chiều qua đến sáng nay (4/3) tại các tỉnh miền Bắc và Thủ đô Hà Nội đã xảy ra giông, mưa lớn trên diện rộng, nhiệt độ đã giảm xuống còn từ 16 - 18 độ C.

Trao đổi với PV, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, nguyên nhân có hiện tượng thời tiết như ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc là do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống.

Tuy nhiên, khối không khí lạnh này khá yếu và chỉ gây ra rét trong khoảng 1-2 ngày, sau đó nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần.

Ông Năng nói, không khí sẽ tiếp tục gây mưa trong sáng nay, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này giảm xuống phổ biến từ 14-17 độ, từ ngày 5/3 mưa giảm và nhiệt độ bắt đầu có xu hướng tăng nhanh.

Vị Trưởng phòng này cũng cho rằng, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã ban hành bản tin nhận định sớm vào chiều thứ 6 (28/2), trong đó có cảnh báo Bắc Bộ và Hà Nội từ chiều 2/3 - 4/3 có nguy cơ cao xảy ra giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước câu hỏi, khi nào thời tiết miền Bắc sẽ nắng nóng trở lại, ông Năng cho hay, như đã dự báo, đợt rét này không quá mạnh, do vậy nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhanh.

Từ ngày 6/3 nhiệt độ cao nhất trong ngày có khả năng ở mức từ 25-28 độ C. Những ngày tiếp theo nhiệt độ tiếp tục tăng nhanh, mỗi ngày từ 2-3 độ C, ngày 8 và ngày 9/3 nhiệt độ sẽ tăng ở mức từ 29-32 độ C ở Hà Nội và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ có thể lên tới 33-35 độ C, xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Về câu hỏi dự báo trong tháng 3, tháng 4/2020 ở miền Bắc còn đợt không khí lạnh nào nữa không, ông Năng nêu rõ, theo thống kê vào tháng 3 hàng năm có khoảng 3-5 đợt không khí lạnh, dự báo khả năng tháng 3 năm nay không khí lạnh hoạt động yếu và ít có cơ hội gây ra các đợt rét kéo dài.

Tuy nhiên với xu hướng nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm và các đợt không khí lạnh ảnh hưởng sau một số ngày nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, có thể sẽ gây ra sự xáo trộn không khí mạnh mẽ và gây ra những trận mưa rào, giông, có khả năng kèm theo mưa đá như tối, đêm 2/3.