Cuộc sống của Công nương Diana trong Hoàng gia Anh chưa bao giờ "êm đềm như cổ tích". Khi mối quan hệ vợ chồng giữa bà và Vua Charles bước vào giai đoạn rạn nứt, Diana trở nên dễ tổn thương và bấp bênh hơn bao giờ hết.

Trong cuốn sách Philip: The Final Portrait (2021), phát thanh viên kiêm chuyên gia Hoàng gia Gyles Brandreth đã tiết lộ một khía cạnh ít ai ngờ tới: Diana có một người đồng minh thân cận chính là cha chồng - Vương thân Philip.





Brandreth kể lại rằng sau khi Diana qua đời năm 1997, ông từng thẳng thắn nói với Philip rằng hình ảnh công chúng thường thấy ở ông là "một người đàn ông già gắt gỏng, thiếu cảm thông với con dâu". Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác.

Theo Brandreth, trong những thời điểm khó khăn nhất, Vương thân Philip đã viết thư cho Diana. Đó là những bức thư đầy quan tâm, thẳng thắn nhưng chan chứa tình cảm của một người cha. Philip hiểu rất rõ những thách thức khi bước chân vào Hoàng gia và ông muốn chia sẻ sự thấu cảm ấy với Diana.





Những lá thư ấy, dù không hoa mỹ, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Chúng mang tính động viên nhưng cũng không thiếu sự thật thẳng thắn, giúp Diana nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình một cách thực tế. Chính vì vậy, mỗi khi nhận thư, Công nương thường bật khóc ngay lập tức rồi chia sẻ cùng bạn bè thân thiết.

Brandreth nhấn mạnh rằng Diana thực sự biết ơn những lá thư từ Philip, đặc biệt là trong giai đoạn bà dễ bị tổn thương nhất. Sự đồng hành thầm lặng này cho thấy, đằng sau vẻ ngoài nghiêm khắc, Vương thân Philip từng là một chỗ dựa tinh thần quan trọng của Diana - điều mà công chúng ít khi được biết đến.