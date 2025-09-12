Trong suốt những năm qua, Meghan Markle nhiều lần được nhìn thấy diện lại những món đồ hoặc phong cách gắn liền với Công nương Diana. Trong một lần trở về Los Angeles, Meghan đã khiến công chúng xúc động khi khéo léo tái hiện set đồ mà Công nương Diana từng mặc khi đi mua sắm ở Knightsbridge vào năm 1994.

Bí quyết blazer oversized: Tinh tế và quyền lực

Meghan chọn blazer dáng rộng kết hợp áo len trắng và quần jeans đồng màu, tạo nên một tổng thể vừa trẻ trung vừa thanh lịch. Với phụ nữ trung niên, đây là kiểu phối đồ không chỉ giúp che khuyết điểm vóc dáng mà còn mang lại cảm giác quyền lực, như một “áo giáp” cho sự tự tin. Theo phong thủy thời trang, gam màu trắng còn tượng trưng cho sự khởi đầu mới, thu hút năng lượng tích cực và may mắn trong công việc.





Loafers – đôi giày “vàng” của sự thoải mái và tài lộc

Điểm nhấn trong outfit của Meghan là đôi loafers hai tông màu của Saint Laurent, gần như giống hệt đôi mà Công nương Diana từng sở hữu. Loafers vốn được coi là biểu tượng của sự thoải mái và sang trọng không gắng gượng. Với phụ nữ ở tuổi trung niên, lựa chọn giày loafers vừa nâng tầm phong cách vừa mang đến cảm giác vững chãi, như bước đi chắc chắn trên hành trình sự nghiệp và tài chính.





Trang sức “kết nối hai thế hệ”

Trong chuyến đi Nigeria, Meghan cũng nhiều lần dùng trang sức gợi nhớ đến Công nương Diana. Từ vòng cổ, hoa tai vintage đến mặt dây chuyền hình thánh giá bằng kim cương, tất cả đều là những món đồ gắn liền với di sản thời trang của Diana. Việc Meghan chọn đeo lại chính là sự tiếp nối biểu tượng, đồng thời gửi đi thông điệp về tình cảm và sự tôn kính. Với phụ nữ trung niên, trang sức không chỉ là phụ kiện làm đẹp, mà còn là “bùa may” để tạo sự cân bằng và thu hút quý nhân.

Trong bộ phim tài liệu Harry & Meghan trên Netflix, Vương tử Harry từng chia sẻ rằng ở Meghan có nhiều điểm giống mẹ mình: Sự nhân hậu, đồng cảm và sự ấm áp. Thậm chí trong hồi ký Spare, anh kể về khoảnh khắc đưa Meghan tới thăm mộ Công nương Diana ở Althorp. Khi đó, Meghan lặng lẽ cầu nguyện cho sự sáng suốt và định hướng. Khoảnh khắc ấy càng khiến công chúng tin rằng thời trang không chỉ là phong cách, mà còn là cách Meghan kết nối tâm hồn với Diana – một sự tiếp nối của lòng trắc ẩn và tinh thần kiên cường.





Lời khuyên cho phụ nữ trung niên

Nếu bạn muốn vừa thanh lịch, vừa mang lại may mắn như Meghan Markle, hãy thử:

- Blazer dáng rộng giúp trẻ trung hơn, tạo phong thái tự tin.

- Trang phục trắng thanh lọc năng lượng, khởi đầu mới.

- Loafers chất lượng vừa thoải mái, vừa thể hiện sự chắc chắn trong công việc và tài chính.

- Trang sức ý nghĩa chọn những món mang giá trị tinh thần, giúp củng cố năng lượng tích cực.