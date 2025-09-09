Công nương Diana - biểu tượng được hàng triệu người ngưỡng mộ thực chất đã trải qua nhiều giằng xé khi kết hôn cùng Vua Charles. Theo lời kể của cựu quản gia Hoàng gia Paul Burrell, người từng làm việc thân cận với cả hai, Diana đã làm mọi cách để gìn giữ cuộc hôn nhân, kể cả việc chấp nhận tham gia một truyền thống mà bà vốn vô cùng căm ghét: Săn bắn.





Burrell viết rằng Diana “chưa từng thích những thú vui nông thôn: Cưỡi ngựa, bắn súng, lội bùn và đặc biệt là săn bắn”. Thế nhưng, bà đã thử một lần để làm hài lòng Charles. Trong lần đầu tiên tham dự buổi đi săn ở điền trang Balmoral, Diana đã bị sốc trước cảnh tượng hãi hùng: Hươu bị mổ bụng, nội tạng trào ra, và nghi thức bôi máu hươu lên mặt người tham gia. “Bà ấy ghét từng khoảnh khắc, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ vì Charles”, Burrell viết.





Không chỉ dừng ở đó, quản gia này còn tiết lộ nhiều điều riêng tư mà Diana từng thổ lộ. Bà từng nói rằng: “Charles không cần một người tình, ông ấy cần một người mẹ”. Dù bị tổn thương, Diana vẫn một lòng yêu chồng. Nhưng sự lạnh nhạt từ phía Charles khiến cuộc hôn nhân ngày càng rạn nứt.





Những mâu thuẫn ấy tích tụ theo năm tháng và cuối cùng, Diana và Charles tuyên bố chia tay vào năm 1992. Đến năm 1996, họ chính thức ly hôn, khép lại một cuộc hôn nhân Hoàng gia từng được ca tụng như chuyện cổ tích, nhưng đầy bi kịch. Chỉ một năm sau, Diana qua đời trong vụ tai nạn xe hơi tại Paris, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người dân khắp thế giới.

Theo Marieclaire