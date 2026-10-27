Giữa những câu chuyện về phụ nữ hiện đại phải độc lập, tự chủ tài chính và không nên phụ thuộc vào bất kỳ ai, chia sẻ mới đây của Phan Như Thảo về cuộc hôn nhân với doanh nhân Đức An lại mang đến một góc nhìn khá thú vị. Cựu người mẫu không ngại thừa nhận mình dựa vào chồng rất nhiều, được anh chăm sóc, bao dung và thấu hiểu trong cuộc sống thường ngày. Điều đáng nói, cô cũng thẳng thắn nhắc đến sự nghiệp riêng từng có trước khi kết hôn, như một cách khẳng định rằng việc được chồng yêu thương, chăm sóc không đồng nghĩa với chuyện bản thân thiếu năng lực hay phải chứng minh điều gì với người ngoài.

Phan Như Thảo khen chồng ngọt lịm: "Không có anh An chắc Thảo sẽ vất vả lắm"

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phan Như Thảo đăng tải bức ảnh gia đình có sự xuất hiện của chồng là doanh nhân Đức An và con gái. Trong ảnh, cả ba đứng cạnh nhau với vẻ ngoài giản dị, gần gũi. Phan Như Thảo diện thiết kế màu tím mận, còn ông xã lựa chọn áo khoác nâu phối cùng sơ mi sáng màu. Con gái đứng giữa bố mẹ, tạo nên một khung hình gia đình ấm áp.

Nguồn: Phan Như Thảo

Tuy nhiên, điều khiến bài đăng trở nên đáng chú ý lại nằm ở những dòng chia sẻ của cựu người mẫu dành cho ông xã. Phan Như Thảo viết: "Mình đang dựa rất nhiều vào chồng mình, anh ấy là một chỗ dựa to lớn về mọi thứ, anh ấy bao dung, chăm sóc, thấu hiểu và thật không dám nghĩ nếu không có anh An chắc Thảo sẽ vất vả lắm".

Không chỉ dành lời khen cho chồng, cô còn hài hước tiết lộ một khía cạnh khá khác biệt của bản thân khi ở nhà. Theo Phan Như Thảo, cô có thể mạnh mẽ, thậm chí hơi "gấu" khi ra ngoài, nhưng chỉ cần về nhà nhìn thấy chồng là lập tức trở nên mềm mỏng, dễ xúc động.

"Thảo ra đường có thể gấu nhưng về nhà thấy mặt chồng là bắt đầu thành mèo ngay, cực dễ khóc huhu", cô viết.

Cách diễn đạt tự nhiên, có chút nũng nịu khiến lời khen chồng của Phan Như Thảo trở nên gần gũi. Thay vì sử dụng những câu nói hoa mỹ về tình yêu hay hôn nhân, cô nhắc đến những điều rất cụ thể: Sự bao dung, chăm sóc, thấu hiểu và cảm giác có một người để dựa vào.

Đây cũng là những điều không phải lúc nào cũng dễ dàng thể hiện trong cuộc sống vợ chồng, đặc biệt khi cả hai đã đồng hành nhiều năm. Không ít người có thể dành những lời tốt đẹp cho bạn bè, đồng nghiệp nhưng lại ngại nói lời cảm ơn hoặc ghi nhận những đóng góp của người bạn đời. Trong khi đó, Phan Như Thảo lựa chọn công khai sự biết ơn của mình, không ngần ngại cho mọi người thấy cô trân trọng những điều chồng đã làm.

Đáng yêu hơn, lý do khiến cựu người mẫu bất ngờ viết những lời ngọt ngào ấy lại rất đơn giản. Cuối bài đăng, cô tiết lộ chỉ vì thấy bức ảnh gia đình quá đẹp, rồi nghĩ đến cảnh chồng đang ở nhà nấu món mình thích, chờ vợ về ăn tối nên cảm xúc bỗng dâng trào.

"Chốt lại là vì nhìn thấy cái ảnh đẹp quá, xong nghĩ tới cảnh chồng đang ở nhà nấu món mình thích, chờ mình về ăn tối. Cái tình yêu của em dạt dào trỗi dậy ahihi", Phan Như Thảo hài hước chia sẻ, đồng thời gửi lời yêu thương đến ông xã.

Một bữa tối được chuẩn bị sẵn, một món ăn đúng sở thích hay cảm giác biết có người đang đợi mình về nhà có thể là những chi tiết rất nhỏ. Nhưng với người trong cuộc, đôi khi chính những điều bình thường ấy lại khiến cuộc sống hôn nhân trở nên dễ chịu và đáng trân trọng hơn.

Nguồn: Phan Như Thảo

Có sự nghiệp riêng rồi, phụ nữ có cần chứng minh mình không dựa vào chồng?

Bên cạnh những lời khen dành cho doanh nhân Đức An, Phan Như Thảo còn đề cập đến một câu hỏi mà cô từng nhận được. Có người thắc mắc liệu việc xây dựng sự nghiệp riêng có phải là cách cô chứng minh với mọi người rằng mình không dựa dẫm vào người chồng giàu có hay không.

Trước câu hỏi này, Phan Như Thảo đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng: "Mình đã có một sự nghiệp thành công trước khi lấy chồng mà!".

Câu nói cho thấy cô không xem việc phát triển công việc cá nhân là một cuộc cạnh tranh với chồng, càng không phải cách để chứng minh giá trị của mình trước những đánh giá từ bên ngoài. Trước khi kết hôn với doanh nhân Đức An, Phan Như Thảo đã có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và giải trí. Sau khi lập gia đình, cô dần chuyển hướng sang kinh doanh, xây dựng công việc riêng và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân.

Nguồn: Phan Như Thảo

Ở góc độ này, chia sẻ của Phan Như Thảo đặt ra một câu hỏi khá thực tế: Một người phụ nữ có sự nghiệp, có khả năng kiếm tiền và tự chủ trong cuộc sống thì có nhất thiết phải luôn tỏ ra mình không cần ai giúp đỡ?

Trên thực tế, độc lập và được chăm sóc không phải hai trạng thái đối lập. Một người hoàn toàn có thể tự làm việc, tự kiếm tiền, đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình nhưng vẫn mong muốn được người bạn đời quan tâm, chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ khi cần thiết.

Điều quan trọng nằm ở bản chất của sự hỗ trợ ấy. Một mối quan hệ lành mạnh không nên khiến một người đánh mất quyền lựa chọn, tiếng nói hay khả năng tự chủ. Ngược lại, khi hai người có thể tin tưởng, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, sự đồng hành sẽ giúp cuộc sống của cả hai bớt áp lực hơn.

Với Phan Như Thảo, cô không ngại nói mình dựa vào chồng, nhưng cũng không phủ nhận những thành tựu cá nhân đã đạt được. Cách nhìn nhận ấy khá thoải mái: Có năng lực riêng không đồng nghĩa với việc phải từ chối sự giúp đỡ, còn được chồng chăm sóc cũng không có nghĩa là bản thân không thể tự đứng vững.

Sau nhiều năm bên nhau, điều khiến phụ nữ hạnh phúc đôi khi chỉ là có người chờ cơm

Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An là một trong những cặp đôi từng nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Bên cạnh khoảng cách tuổi tác, cuộc sống gia đình và hành trình chuyển hướng kinh doanh của cựu người mẫu cũng là những chủ đề được quan tâm.

Thế nhưng, qua bài đăng mới nhất, điều Phan Như Thảo muốn chia sẻ không phải những món quà đắt tiền, tài sản hay cuộc sống vật chất. Cô dành phần lớn những lời ngọt ngào để nói về cảm giác được chồng bao dung, thấu hiểu và chăm sóc. Đặc biệt, chi tiết doanh nhân Đức An ở nhà nấu món vợ thích, chờ cô về ăn tối khiến câu chuyện trở nên đời thường hơn rất nhiều.

Trong hôn nhân, những cử chỉ quan tâm không nhất thiết phải lớn lao mới có ý nghĩa. Có người thể hiện tình cảm bằng việc đưa đón vợ đi làm, có người chủ động chăm con để bạn đời được nghỉ ngơi, cũng có người đơn giản là nhớ món ăn mà đối phương thích và dành thời gian chuẩn bị.

Nguồn: Phan Như Thảo

Tất nhiên, không phải cuộc hôn nhân nào cũng có cùng cách phân chia công việc hay thể hiện tình cảm. Có gia đình người chồng nấu ăn, có gia đình người vợ đảm nhận phần lớn việc bếp núc, cũng có những cặp đôi cùng nhau chia sẻ mọi trách nhiệm. Điều đáng quan tâm hơn cả là mỗi người có cảm thấy được ghi nhận, tôn trọng và chăm sóc trong mối quan hệ của mình hay không.

Bởi vậy, cách Phan Như Thảo công khai khen chồng có một điểm rất đáng chú ý: Cô không chỉ nói rằng mình hạnh phúc mà còn chỉ ra những hành động cụ thể khiến cô có cảm giác ấy. Đó là sự bao dung, sự thấu hiểu và những quan tâm nhỏ được duy trì trong đời sống thường ngày.

Sau nhiều năm bên nhau, đôi khi một lời khen chân thành cũng là cách để người bạn đời biết rằng những cố gắng của mình không bị xem là điều hiển nhiên. Và với Phan Như Thảo, bức ảnh gia đình cùng suy nghĩ về bữa cơm tối có chồng chờ sẵn đã đủ để cô dành cho ông xã cả một bài đăng đầy yêu thương.

Có lẽ điều thú vị nhất trong chia sẻ này chính là hình ảnh một người phụ nữ có thể mạnh mẽ khi bước ra ngoài xã hội, nhưng vẫn thoải mái bộc lộ sự mềm yếu khi trở về nhà. Không phải vì cô không đủ bản lĩnh, mà bởi trong cảm nhận của chính mình, cô có một người bạn đời đủ tin cậy để không cần lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ.