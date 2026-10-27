Bộ phim flop đến mức không ai quan tâm, cặp đôi chính "xào cháy chảo" vẫn chẳng cứu nổi

Sau thành công của Cửu Trọng Tử, màn tái hợp của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ trong Thượng Công Chúa từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên sức hút trên màn ảnh Hoa ngữ. Nhưng sau khi chiếu, Thượng Công Chúa nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Từ kịch bản, diễn xuất đến chất lượng, bộ phim đều chưa đáp ứng kỳ vọng, khiến sức nóng ngày càng giảm sút.

Kịch bản lê thê, diễn biến tình cảm thiếu thuyết phục

Ngay từ những tập đầu tiên, Thượng Công Chúa đã nhận về nhiều lời phàn nàn vì nhịp phim chậm chạp. Theo phản hồi của khán giả, những tập đầu chưa tạo được sức hút rõ rệt, các tình tiết bị cho là kéo dài không cần thiết, trong khi mối quan hệ giữa 2 nhân vật chính tiến triển quá nhanh so với diễn biến câu chuyện.

Việc cặp đôi liên tục có những tương tác thân mật khi nền tảng tình cảm chưa được xây dựng đủ vững chắc cũng khiến người xem cảm thấy gượng gạo. Thay vì tạo ra cảm giác rung động, các phân đoạn này đôi lúc giống như đang cố gắng chiều lòng người hâm mộ bằng những khoảnh khắc ngọt ngào.

Vấn đề nằm ở chỗ, sức hút của một bộ phim tình cảm không thể chỉ dựa vào tương tác giữa nam nữ chính. Khi câu chuyện thiếu điểm nhấn, tình tiết không đủ hấp dẫn và cảm xúc của nhân vật chưa được dẫn dắt thuyết phục, những màn tình cảm cũng khó giữ chân người xem lâu dài.

Mạnh Tử Nghĩa bị chê diễn xuất, Lý Quân Nhuệ chưa thể hiện được chiều sâu

Bên cạnh kịch bản, diễn xuất của dàn diễn viên chính cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục bị nhận xét chưa tạo được sự khác biệt so với vai diễn Đậu Chiêu trong Cửu Trọng Tử. Nhân vật Mộ Vãn Dao có những nét tương đồng về khí chất và cách thể hiện cảm xúc với hình tượng trước đó, khiến khán giả khó nhìn thấy sự đổi mới ở cô.

Một số ý kiến cho rằng cách diễn của Mạnh Tử Nghĩa cũng khá lố lăng, đặc biệt trong những cảnh tức giận hoặc đối đầu. Việc thường xuyên nhấn mạnh biểu cảm bằng cách cau mày, trợn mắt hay lớn tiếng khiến cảm xúc nhân vật thiếu sự tinh tế. Cô cũng chưa thể hiện rõ vẻ uy nghi và khí chất của một công chúa hoàng gia.

Trong khi đó, Lý Quân Nhuệ cũng chưa thuyết phục được người xem với vai Ngôn Thượng. Nhân vật là một thư sinh nghèo có tham vọng, đòi hỏi diễn viên phải thể hiện được sự tính toán và những suy nghĩ ẩn sau vẻ ngoài bình thường. Tuy nhiên, diễn xuất của Lý Quân Nhuệ bị nhận xét còn thiếu chiều sâu, chưa làm nổi bật sự khôn khéo và tham vọng của nhân vật. Một số góc quay cận mặt cũng trở thành điểm bị bàn tán, càng khiến phần thể hiện của nam diễn viên chịu nhiều soi xét.

Chất lượng sản xuất gây thất vọng, chiêu quảng bá couple không hiệu quả

Không chỉ gặp vấn đề ở nội dung và diễn xuất, Thượng Công Chúa còn bị phàn nàn về chất lượng hình ảnh. Màu phim khá xám, đạo cụ và trang phục bị nhận xét trông thiếu tự nhiên, tạo cảm giác rẻ tiền. Những hạn chế này khiến tổng thể tác phẩm chưa đạt được vẻ chỉn chu thường thấy ở các bộ phim cổ trang được đầu tư tốt.

Trong bối cảnh phản hồi tiêu cực liên tục xuất hiện, chiến lược quảng bá dựa trên sức hút của cặp đôi chính cũng không phát huy hiệu quả như mong đợi. Trước khi phim lên sóng, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong ảnh quảng bá và video có tương tác ngọt ngào.

Sau hiệu ứng từ Cửu Trọng Tử, khán giả kỳ vọng màn tái hợp này sẽ tiếp tục tạo ra sức nóng. Tiếc rằng, khi tác phẩm không đáp ứng được kỳ vọng về kịch bản, diễn xuất và hình ảnh, sự ăn ý ngoài đời hay những khoảnh khắc thân mật trong hoạt động quảng bá cũng khó chuyển hóa thành lượng người xem thực tế. Thành ra, Thượng Công Chúa bị netizen mỉa mai là "xào couple cháy chảo" nhưng phim vẫn flop.

Trường hợp của Thượng Công Chúa cho thấy sức hút của một cặp đôi từng được yêu thích chưa đủ để bảo đảm thành công cho lần hợp tác tiếp theo. Khi nội dung không đủ hấp dẫn và chất lượng tổng thể gây thất vọng, việc liên tục quảng bá tương tác giữa 2 diễn viên chính khó có thể cứu vãn tình hình. Khán giả có thể đến vì cặp đôi, nhưng để ở lại, phim vẫn cần một câu chuyện đủ sức hấp dẫn.