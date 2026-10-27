Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế đón sinh nhật tuổi 17: Dát hàng hiệu 3,5 tỷ lên người, diện mạo lột xác không thể nhận ra!

Nhắc đến sao nhí đình đám bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế tại Trung Quốc, Vương Thi Linh chắc chắn là cái tên khó lòng bỏ qua. Gây sốt khắp châu Á sau khi tham gia Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế năm 2013, cô bé được công chúng ưu ái gọi bằng biệt danh "tiểu công chúa Cbiz", trở thành một trong những sao nhí được yêu mến nhất thời điểm bấy giờ. Hơn một thập kỷ trôi qua, Vương Thi Linh giờ đã là thiếu nữ 17 tuổi.

Cách đây không lâu, Vương Thi Linh đón sinh nhật tuổi 17. Trong ngày sinh nhật của mình, Thi Linh diện váy dài chấm bi đen trắng, để tóc dài xõa ngang vai, đi giày cao gót và tay xách chiếc túi da cá sấu phiên bản giới hạn của Dior. Riêng chiếc túi đã có giá hơn 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng). Cộng thêm vòng tay đính kim cương và đồng hồ đeo tay, tổng giá trị trang phục cùng phụ kiện của sao nhí đình đám một thời này được cho là gần chạm mốc 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng).

Outfit Vương Thi Linh diện trong ngày sinh nhật tuổi 17 có giá trị 3,5 tỷ đồng. Ảnh: Sina.

Ngoài giá trị của những món đồ xa xỉ, diện mạo của Vương Thi Linh sau khi dậy thì cũng những nhận được sự chú ý lớn. Không còn là cô bé có gương mặt và vóc dáng tròn trịa trong chương trình Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế, Thi Linh hiện tại có dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú, phong thái tự tin. Chiều cao của Vương Thi Linh được ước tính gần 1,7m. Cô được nhận xét càng lớn càng xinh, với đường nét gương mặt giống mẹ MC hơn cha đạo diễn.

Vương Thi Linh được khen dậy thì quá thành công. Ảnh: Sina.

Không chỉ nhan sắc và mức độ xa hoa trong cuộc sống, thành tích học tập của Vương Thi Linh cũng gây trầm trồ. Trước sinh nhật tuổi 17 ít ngày, Vương Thi Linh đã nhận được học bổng 670.000 NDT (khoảng 2,4 tỷ đồng) ngành Nghệ thuật và Thiết kế tại trường Benenden. Đáng chú ý, học phí một năm tại Benenden vào khoảng 400.000-600.000 NDT (khoảng 1,4-2,1 tỷ đồng). Chưa dừng lại ở đó, Thi Linh và mẹ Lý Tương còn tham dự 1 bữa tiệc riêng tư có sự tham dự của Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder.

Vương Thi Linh chụp ảnh cùng Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder. Ảnh: Sina.

Sao nhí gia thế khủng, giàu nhất showbiz Trung Quốc

Vương Thi Linh sinh năm 2009, là con gái duy nhất của MC đình đám Lý Tương và đạo diễn Vương Nhạc Luân. Ông nội Vương Thi Linh là Vương Huy - họa sĩ tranh sơn dầu từng theo học danh họa Ngô Quán Trung. Ngay từ khi chào đời, cô bé đã được truyền thông Trung Quốc ưu ái gọi bằng những danh xưng như “em bé bạc tỷ”, “cô bé sung sướng nhất Trung Quốc” nhờ xuất thân trong gia đình danh giá và giàu có bậc nhất giới giải trí.

Trong đó, mẹ của Thi Linh - Lý Tương được biết đến là một trong những nữ MC giàu có hàng đầu showbiz Hoa ngữ, sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 171 nghìn tỷ đồng cùng hơn 70 bất động sản trải khắp thế giới. Là con gái độc nhất của nữ MC đình đám, Vương Thi Linh nghiễm nhiên trở thành người thừa kế khối tài sản khổng lồ, lớn lên trong nhung lụa và tận hưởng cuộc sống xa hoa từ khi còn nhỏ. Không ngoa khi nói rằng, ngay từ vạch xuất phát, ái nữ nhà Lý Tương đã có cuộc sống mà nhiều người phải mơ ước.

Vương Thi Linh có cuộc sống ngậm thìa vàng ngay từ khi chào đời. Cô bé có cha mẹ đều là nghệ sĩ nổi tiếng, sở hữu tài sản kếch xù. Ảnh: Sina.

Sinh ra trong gia đình giàu có, Vương Thi Linh từ nhỏ đã được mẹ Lý Tương hết mực cưng chiều, nuôi dạy theo phong cách thượng lưu và sớm có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhân vật nổi tiếng. Năm 2013, tên tuổi của cô bé vụt sáng khi cùng cha là đạo diễn Vương Nhạc Luân tham gia chương trình truyền hình đình đám Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế. Với gương mặt bầu bĩnh, vẻ ngoài đáng yêu, đôi mắt long lanh cùng nụ cười hồn nhiên, Thi Linh nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả, trở thành một trong những sao nhí được săn đón nhất giới giải trí Hoa ngữ. Đáng chú ý, khi mới 9 tuổi, cô bé đã có cơ hội sải bước trên sàn diễn của thương hiệu thời trang đình đám Michael Kors, cho thấy sức hút không hề nhỏ ngay từ khi còn rất nhỏ.

MC Lý Tương từng cho biết cô tiêu tốn hơn 600.000 NDT (khoảng 2 tỷ VNĐ) mỗi tháng để nuôi dưỡng con như công chúa đích thực. Thi Linh luôn đón sinh nhật hoành tráng như tiệc cưới của giới thượng lưu, nhận những món quà đắt đỏ, đi trải nghiệm làm nông bằng cách thu hoạch loại nấm quý hiếm nhất, học trường quốc tế và được ca sĩ gạo cội Lưu Hoan trực tiếp dạy nhạc. Đến năm 13 tuổi, cô chính thức rút khỏi showbiz để sang Anh du học tại trường nữ sinh quý tộc Benenden School. Để con gái có môi trường sinh sống tốt nhất, Lý Tương đã không ngần ngại chi hàng trăm tỷ đồng mua căn hộ cao cấp ngay gần trường và trung tâm truyền hình BBC.

Thi Linh cùng bố tham gia show Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế vào năm 2013. Ảnh: Weibo.

Năm 2024, dư luận Trung Quốc xôn xao khi Lý Tương cho biết đã tặng 1 chiếc xe sang Roll-Royce mừng con gái 15 tuổi. Tại Anh, người 16 tuổi đã được thi lấy bằng lái. Điều đó có nghĩa là hiện tại, Vương Thi Linh đã đủ tuổi để thi lấy bằng và cầm lái chiếc xe sang này. Hiện tại, Vương Thi Linh được xem là biểu tượng "rich kid", tiểu thư thế hệ mới với cuộc sống đáng mơ ước ở Trung Quốc.



Từ năm 15 tuổi, Vương Thi Linh đã sở hữu xe sang Roll-Royce. Ảnh: Sohu

Nguồn: Sina, Sohu