Hot nhất ngày: Song Hye Kyo vừa tái ngộ Lee Byung Hun - gã bạn trai cũ từng khiến cô đau khổ vật vã

Sáng 27/10, truyền thông Hàn đưa tin, dàn sao đình đám Kbiz vừa tề tựu trong sự kiện kỷ niệm cột mốc 10 năm Netflix có mặt tại xứ sở kim chi. Đáng chú ý, màn tái ngộ của Song Hye Kyo - Lee Byung Hun đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt hơn cả, bởi lẽ 2 diễn viên từng hẹn hò trong quá khứ. Thậm chí, tài tử họ Lee còn được cho là đã gây ra đau khổ cho Song Hye Kyo.

Ở màn tái ngộ mới đây, Song Hye Kyo - Lee Byung Hun còn xuất hiện trong 1 khung hình khi cùng dàn sao chụp bức ảnh lưu niệm. Cặp đôi 1 thời đứng cách xa nhau, không có tương tác đáng chú ý nào. Cục diện thành ra như hiện tại khiến nhiều khán giả không lấy làm lạ, do Song Hye Kyo - Lee Byung Hun trước đó được cho là tồn tại khúc mắc chưa thể giải quyết hậu chia tay.

Song Hye Kyo - Lee Byung Hun bất ngờ xuất hiện cùng 1 khung hình trong sự kiện mới, nhưng cả 2 đứng cách xa nhau. Ảnh: X

Trước đó, Song Hye Kyo - Lee Byung Hun cũng từng chạm mặt nhau hậu chia tay 1 lần, khi ấy cả 2 đã bơ đẹp đối phương. Còn nhớ họ cùng được mời đến buổi công chiếu VIP của bộ phim Thirst vào chiều 24/4/2009. Đến sự kiện, Song Hye Kyo - Lee Byung Hun được sắp xếp ngồi hàng trên hàng dưới ngay sát nhau, song tất nhiên cả 2 đều giả vờ như không quen biết nhau, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình để xem phim.

Song Hye Kyo - Lee Byung Hun xem nhau như người vô hình khi cùng xuất hiện trong 1 sự kiện hồi năm 2009. Ảnh: Naver

Còn nhớ vào năm 2003, Song Hye Kyo gặp gỡ Lee Byung Hun trên phim trường All In (1 Cho Tất Cả). Ở thời điểm này, Song Hye Kyo mới 22 tuổi nhưng đã tạo dựng được dấu ấn rõ nét đối với khán giả châu Á nhờ thành công của siêu phẩm Trái Tim Mùa Thu. Còn Lee Byung Hun lúc đó cũng đã là sao hạng A sau khi “làm mưa làm gió” với loạt phim điện ảnh và truyền hình như Khu Vực An Ninh Chung, Những Ngày Tươi Đẹp,…

Màn hợp tác giữa Song Hye Kyo và Lee Byung Hun không chỉ mang đến 1 tác phẩm thành công mà còn tạo ra 1 trong những cặp đôi đình đám nhất châu Á lúc bấy giờ. Ở độ tuổi ngoài 30, Lee Byung Hun có sức hút khó cưỡng với phụ nữ, điều này từng giúp anh trở thành 1 trong những tài tử đào hoa “sát gái” nhất Kbiz.

Song Hye Kyo cũng bị vẻ ngoài của Lee Byung Hun thu hút, rơi vào “lưới tình” của nam tài tử trong quá trình hợp tác. Song Hye Kyo và Lee Byung Hun “phim giả tình thật”, nhanh chóng công khai chuyện hẹn hò sau khi All In kết thúc không lâu. Tài tử họ Lee cũng là người đàn ông đầu tiên khiến ngọc nữ họ Song rung động.

Tuy nhiên, nhiều khán giả phản đối chuyện tình này 1 phần do khoảng cách tuổi tác quá lớn, lên tới con số 11 giữa 2 ngôi sao. Thêm vào đó, Lee Byung Hun nổi tiếng đào hoa, “sát gái” được cho là không thích hợp với 1 ngọc nữ như Song Hye Kyo.

Bất chấp dư luận phản đối, Song Hye Kyo vẫn chìm đắm vào tình yêu với gã tài tử hơn cô 11 tuổi. Lee Byung Hun cũng rất biết lấy lòng bạn gái, từng nói những câu mật ngọt khiến nữ thần họ Song tan chảy: “Song Hye Kyo là thiên thần của tôi. Tôi muốn kết hôn với cô ấy”. Mỗi lần xuất hiện cùng bạn gái, anh cũng đều nắm chặt tay cô, không rời nửa bước.

Song Hye Kyo từng đắm chìm vào tình yêu với Lee Byung Hun. Ảnh: Naver

Lee Byung Hun từng đưa Song Hye Kyo về gặp gỡ gia đình, làm rộ lên tin đồn cặp đôi chuẩn bị làm đám cưới. Qua hình chụp chung cũng có thể thấy gia đình nam tài tử rất hài lòng về mỹ nhân họ Song. Lúc bấy giờ ai nấy cũng tưởng rằng 2 ngôi sao thật sự sẽ “về chung 1 nhà”.

Lee Byung Hun đưa Song Hye Kyo về nhà ra mắt. Ảnh: Nate

Nhưng rồi cặp đôi tuyên bố chia tay chỉ sau hơn 1 năm hẹn hò ngắn ngủi. Báo chí thi nhau “mổ xẻ” nguyên nhân khiến 2 ngôi sao đình đám “đường ai nấy đi”. Và có nhiều dấu hiệu cho thấy Lee Byung Hun và Song Hye Kyo úp mở đổ lỗi cho đối phương.

Lee Byung Hun chia sẻ với ypnews rằng: “Trong khi mẹ muốn tôi và Song Hye Kyo làm đám cưới ngay trong năm 2004 thì cô ấy lại bày tỏ rằng vẫn chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Cô ấy vẫn chỉ muốn tập trung cho công việc”.

Còn Song Hye Kyo từng chia sẻ với Fuji TV (Nhật Bản) về 1 người bạn trai trong quá khứ: “Tôi đã gặp anh ấy lần nữa 2 năm sau khi chia tay và thực sự bị tổn thương khi thấy anh ấy đi cùng với 1 phụ nữ khác”.

Tuy không nhắc tới tên 1 nhân vật cụ thể song công chúng suy đoán rằng người được nữ diễn viên đề cập là Lee Byung Hun, bởi nam tài tử vốn nổi tiếng đào hoa. Nhiều người cũng cho rằng, Song Hye Kyo lấp lửng hé lộ nguyên nhân khiến cô và Lee Byung Hun chia tay là do tài tử quá đa tình.

Lời chia sẻ của Song Hye Kyo khiến công chúng cho rằng Lee Byung Hun đã “cắm sừng” cô. Ảnh: X

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện nhiều tin đồn ly kỳ liên quan tới chuyện tan vỡ của cặp đôi. Trong đó, sốc nhất vẫn là tin đồn Song Hye Kyo “đá” Lee Byung Hun do nam tài tử này “nghiện sex”.