Con gái Lý Hải như em gái đứng cạnh mẹ, ngoại hình từng được ví như Nam Phương Hoàng hậu thời trẻ

Mới đây, hot mom Minh Hà đã đăng tải đoạn clip nhảy bắt trend cùng con gái Cherry Hải My. Màn trình diễn khiến nhiều người ngỡ ngàng vì Hải My càng lớn càng xinh đẹp, ngoại hình được ví như bản sao của hot mom Minh Hà. Một số người khen ngợi cả hai trông như "hai chị em" khi đứng gần nhau.

"Trẻ quá Hà ơi nên nhìn như hai chị em không giống mẹ con luôn", một người dùng bình luận.

"Mẹ Hà trẻ quá, Cherry thì xinh, nhìn như hai chị em ấy", một người khác viết.

Cherry Hải My thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ - hot mom Minh Hà.

Cherry Hải My, tên thật là Nguyễn Hà Hải My, sinh năm 2013, là con gái thứ hai của đạo diễn Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà. Ở tuổi 13, cô bé gây chú ý trên mạng xã hội nhờ gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng thần thái nổi bật.

Với chiều cao hơn 1,6 m, Cherry ngày càng trổ nét thiếu nữ, được nhiều khán giả ví von là “tiểu Lưu Diệc Phi” bởi vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Cherry còn bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật như diễn xuất, ca hát và nhảy múa.

Con gái Lý Hải - Minh Hà xinh đẹp ở tuổi 13.

Cô bé từng góp mặt trong các phần phim Lật mặt 6, Lật mặt 7 và đảm nhận một vai nhỏ trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng sau khi tham gia casting.

Ngoài ra, Cherry còn yêu thích những hoạt động sáng tạo như làm bánh, thêu thùa và gây ấn tượng với phong cách thời trang trẻ trung, cá tính. Vẻ ngoài xinh xắn cùng những năng khiếu đa dạng giúp con gái Lý Hải ngày càng nhận được sự quan tâm của công chúng.

Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, Cherry còn có nhiều tài lẻ.

Nhiều người nhận xét Cherry Hải My ở tuổi 13 có nét giống Nam Phương Hoàng hậu thời trẻ. Trước những lời khen về ngoại hình của con gái, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cho biết họ cảm thấy ngại ngùng khi con gái được đặt cạnh một nhân vật lịch sử mà cả hai đều ngưỡng mộ.

Minh Hà chia sẻ gia đình không biết nói thế nào lời so sánh này, bởi Nam Phương Hoàng hậu vốn được biết đến với vẻ đẹp thanh lịch, khí chất sang trọng và cao quý.

Cherry Hải My được nhận xét trông giống Nam Phương Hoàng hậu thời trẻ.

Đầu tháng 7.2026, hình ảnh của Cherry được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét cô bé có đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt và thần thái gợi nhớ đến vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn.

Thậm chí, một số người còn gợi ý Cherry thử sức với vai diễn Nam Phương Hoàng hậu trong các dự án phim ảnh. Dù vui khi con gái nhận được sự yêu mến, Minh Hà cũng mong Cherry không phải chịu áp lực từ những lời so sánh hay kỳ vọng quá lớn khi còn nhỏ, để cô bé có thể phát triển tự nhiên theo sở thích và khả năng của mình.



