Khánh Vy dạy cách nói "Cố lên" bằng tiếng Anh khiến dân mạng tranh cãi ỏm tỏi, nghe đích thân người Tây giải thích xem sao

Mới đây một topic trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng học tiếng Anh. Cụ thể, nick Facebook tên N.U cho biết, cô có xem được clip dạy cách nói "Cố lên" trong tiếng Anh của Khánh Vy.

Hot girl Nghệ An cho biết, nhiều người Việt nói "Cố lên" là "Fighting" và đây là cách nói sai. "Fighting" là một từ người Việt dùng với nhau để chỉ "Cố lên", học tập từ tiếng Hàn Quốc "Hwaiting". Miễn là người Việt dùng với nhau "Fighting" thì không sao cả. Còn nếu đúng trong tiếng Anh thì có thể sử dụng các từ như "Go for it", "Hang in there", "Give ít your best shot", "Come on! You can do it" hay "Just do it", Khánh Vy nói.

Khánh Vy dạy cách nói "Cố lên" bằng tiếng Anh.

N.U chia sẻ thêm, trước đó cô từng xem các clip của 2 thầy giáo dạy tiếng Anh người nước ngoài khác và cả 2 cũng đồng ý kiến với Khánh Vy về việc không nên dùng "Fighting" để cổ vũ, động viên một ai đó.

Tuy nhiên N.U khá hoang mang khi dưới video của Khánh Vy có một số bình luận cho biết: Họ đã và đang học, làm việc ở các nước nói tiếng Anh và thấy người bản xứ dùng "Fighting" rất thường xuyên. Điều này khiến N.U không biết cách nói nào mới thực sự đúng? Ngay lập tức, topic này được cộng đồng học tiếng Anh bàn luận rôm rả và không ngừng tranh cãi.

Nói "Fighting" là đúng hay sai? Có trường hợp ngoại lệ hay không?

Về vấn đề này, chúng tôi đã liên hệ với anh Ali Duvall - Thạc sĩ ngành Văn học tại Đại học Manchester, Anh. Vị thạc sĩ người Anh cho biết: "Cách nói "Fighting" không có ai dùng. Chỉ có nói "Keep fighting" nhưng chỉ những người lớn tuổi dùng còn thế hệ trẻ rất hiếm gặp. Ngoài ra khi cần khuyên ai đó làm việc chăm chỉ hơn cũng không dùng "Keep fighting". Câu này dùng khi phải đấu tranh hoặc chỉ vấn đề về thể chất và tinh thần".

Như vậy chia sẻ của Khánh Vy trong clip là chính xác. Anh Duvall cũng đồng tình với những câu nói thay thế "Fighting" của hot girl Nghệ An. Ngoài ra, anh Duvall cho biết người học tiếng Anh có thể dùng một số câu khác để khích lệ tinh thần như: "Go get them"; "You are doing very well, keep going!", "Keep it up", "Well done", "You'll be fine",...

Về việc tại sao giới trẻ ngày nay lại thường nhầm lẫn, nói "Fighting" để chỉ "Cố lên", anh Bùi Phương - một giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội chia sẻ: "Có lẽ các bạn bị nhiễm cách nói của người Hàn Quốc và Hồng Kông". Anh Phương cũng đồng tình với cách giải thích của Khánh Vy.