Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia có câu trả lời tấu hài nhất lịch sử: Từ MC đến khán giả cười vỡ bụng, không tin nổi vào tai mình

Năm 2015, nam sinh Lương Nguyễn An Nhiên đến từ THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh tham gia Đường lên đỉnh Olympia và giành được nhiều thành tích xuất sắc. Trong vòng thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 4, cậu bạn về nhất với tổng 280 điểm. Trong vòng thi tháng 3, An Nhiên tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi thắng áp đảo 3 thí sinh còn lại với số điểm 300, bỏ xa người về nhì đến 155 điểm.

Rất tiếc ở trong vòng thi Quý 4, cậu bạn đã để thua 1 nam sinh vô cùng xuất sắc là Nguyễn Huy Hoàng (PT Năng khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh). Vì vậy An Nhiên không thể đưa đầu cầu truyền hình về THPT chuyên Lê Hồng Phong.

An Nhiên từng vô địch Đường lên đỉnh Olympia trong vòng thi Tuần và Tháng 3 - Quý 4.

Dù hành trình leo núi đã dừng lại nhưng nam sinh này vẫn khiến khán giả nhớ đến tận bây giờ. Đó là bởi trong phần Về đích của vòng thi Tháng, An Nhiên đã có câu trả lời đậm chất tấu hài, khiến cả trường quay cười nghiêng ngả.

Cụ thể với câu hỏi 20 điểm: "Tại sao có trường hợp diễn viên xiếc ngồi trên yên ngựa đang phi nhanh, nhảy lên cao, khi rơi xuống lại vẫn đúng vào yên ngựa". Trước khi nội dung câu hỏi được công bố, An Nhiên đã lựa chọn ngôi sao hy vọng.

Sau vài giây suy nghĩ, An Nhiên vừa cười vừa đáp: "Dạ do diễn viên đó gặp may". Ngay lập tức tiếng cười vang khắp khu vực khán giả. Đến MC Tùng Chi cũng không thể nhịn cười và nói: "Bạn vừa chọn ngôi sao hy vọng nhưng bạn không gặp may tí nào khi gặp phải câu hỏi này. Đó chắc chắn không phải là đáp án rồi".

An Nhiên trong phần thi Về địch Tháng 3 - Quý 4.

Màn trả lời của An Nhiên sau đó gây bão mạng xã hội và được dân tình chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Cậu bạn lúc đó được đặt rất nhiều danh hiệu như "thí sinh hài hước nhất Đường lên đỉnh Olympia 2015", "thí sinh mặn nhất Olympia",...

Được biết trước khi tới sân chơi trí tuệ danh giá này, Lương Nguyễn An Nhiên từng có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Cậu bạn từng đạt một loạt giải thưởng như: Giải Ba HSG cấp thành phố môn Hóa năm học 2011 – 2012 ( lớp 9); Giải Nhất HSG cấp thành phố môn Lịch sử năm học 2013-2014 (lớp 11); Giải Nhì HSG cấp thành phố môn Lịch sử năm học 2014-2015 (lớp 12); Huy chương vàng Olympic 30/4 môn Lịch sử năm học 2013-2014 (lớp 11),...

Thi đỗ trường đại học đình đám bậc nhất TP.HCM, cuộc sống trên mạng kín tiếng

Rời Đường lên đỉnh Olympia, An Nhiên tiếp tục giữ vững phong độ học tập. Cậu bạn thi đỗ Đại học Luật TP.HCM và là sinh viên lớp CLC 40A. Tại đây, Lương Nguyễn An Nhiên tiếp tục giành một loạt giải thương, thành tích như: đạt điểm tích lũy loại giỏi, đạt học bổng Lawrence S.ting năm học 2016 – 2017, 2017 – 2018; đội tuyển đạt giải Nhất cuộc thi Vmoot phiên bản Tiếng việt, đại diện trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh tham gia cuộc thi Vmoot phiên bản Tiếng việt cấp Quốc gia,...

An Nhiên cũng từng được ban truyền thông trường phỏng vấn về bí kíp học tập và có bài đăng trên trang chủ của trường Đại học Luật TP.HCM. Đây là niềm vinh dự vô bờ bến với mọi sinh viên.

Được biết An Nhiên hiện đã tốt nghiệp đại học và rõ "thánh hài hước" năm nào hiện đang làm công việc gì. Trang Facebook cá nhân của cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia để ở chế độ bạn bè. Có vẻ, cậu bạn sống khá kín tiếng trên mạng xã hội.