Khám phá ly nước ép rau xanh giúp Yến Trang giữ dáng, không cần ăn uống kiêng khem: Hóa ra toàn là siêu thực phẩm!

Thứ nước ép rau xanh giúp Yến Trang giữ dáng cực dễ

Mới đây, trên instagram cá nhân, Yến Trang (cựu thành viên nhóm Mây Trắng) chia sẻ thực đơn ăn uống giúp mình giữ dáng. Trong đó, cô đặc biệt nhấn mạnh đến "uống cái màu xanh". Đó là ly nước ép rau xanh được hoàn thành từ những thành phần tươi ngon, giàu vitamin và khoáng chất như cần tây, cải bó xôi, dưa leo, ớt chuông.

Yến Trang (cựu thành viên nhóm Mây Trắng) chia sẻ thực đơn ăn uống giúp mình giữ dáng.

Được biết, người đẹp không hề áp dụng chế độ ăn kiêng để ép cân bao giờ. Thậm chí, cô nàng còn ăn thỏa thích những thứ mình muốn ăn. Cho đến khi đủ thỏa mãn rồi thì mới "bóp cái miệng lại ăn uống sạch sẽ để cân bằng".

Và trong chế độ ăn uống sạch ấy, giữa vô vàn những thực phẩm thay đổi theo thực đơn hàng ngày thì luôn có ly nước ép màu xanh lành mạnh là hỗn hợp của cải bó xôi, ớt chuông, dưa leo và cần tây. Để đỡ chán, người đẹp chia sẻ có thể đan xen thêm nước chanh ấm thay đổi. Mặc dù vậy, nước ép rau xanh từ 4 thực phẩm trên vẫn là ưu tiên số 1.

Nhờ ăn uống như vậy nên vừa được thỏa mãn khoái khẩu, Yến Trang vừa giữ dáng hiệu quả, đẩy mạnh chất lượng của những buổi tập. Vóc dáng thôi chưa đủ, làn da của người đẹp sinh năm 1984 cũng mướt mát, căng mọng khiến bao cô gái trẻ mơ ước.

Vóc dáng đáng mơ ước của Yến Trang khi đã 35 tuổi.

Vậy, ly nước ép rau xanh được Yến Trang uống đều đặn hàng ngày có những lợi ích gì?

Để khám phá hiệu quả của ly nước ép rau xanh này, chúng ta hãy thử phân tích từng loại thực phẩm góp mặt trong món đồ uống này xem sao nhé! Ly nước ép rau xanh của Yến Trang bao gồm 4 loại: Cải bó xôi, cần tây, dưa leo và ớt chuông. Xem xét từng thành phần mới thấy chúng siêu giàu vitamin và khoáng chất, chất dinh dưỡng trong khi nói chúng có công dụng đốt mỡ, tăng cường hiệu quả tập luyện cũng không hề sai.

Theo Webmd, nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, đây đều là những loại rau quả rất cần cho chế độ ăn lành mạnh, phù hợp cho những người muốn giảm cân, giữ dáng mà cơ thể vẫn tràn đầy sức sống. Cụ thể, cải bó xôi được cả Đông y lẫn y học hiện đại công nhận có tác dụng bổ huyết, rất có lợi cho người bị thiếu máu, thiếu sinh khí. Cải bó xôi rất giàu hàm lượng sắt và vitamin C, axit folic rất dồi dào. Đây là thực phẩm vàng đối với phụ nữ nói riêng.

Trong khi đó, cần tây cũng là loại rau được Đông y lẫn Tây y vô cùng coi trọng vì còn có công dụng làm thuốc. Xét về khía cạnh dùng thuốc trong Đông y thì cần tây có thể được dùng để kiểm soát huyết áp, rối loạn tiền đình. Trong y học hiện đại, cần tây có 90,5% nước, 1,95% hợp chất nitơ, 0,07% chất béo, xenluloza 1,15% và 1,13% tro, vitamin A, B, C, các chất khoáng như Mg, Mn, Fe, I, Cu, K, Ca và vitamin P, cholin, tyrosin, axít glutamic... Dồi dào vitamin và khoáng chất nhưng hàm lượng calo cực thấp, cần tây xứng đáng là siêu thực phẩm nên có mặt trong những loại nước ép rau xanh duy trì giữ dáng.

Riêng dưa chuột, đây là thực phẩm được giới giảm cân đánh giá rất cao. Với nguồn vitamin B, kali và magiê dồi dào nhưng dưa chuột lại không gây tăng cân, giúp bạn no nhanh, no lâu hơn và tăng cường trao đổi chất nên hỗ trợ giảm cân cực tốt. Ớt chuông cũng chứa rất ít calo, chất béo bão hòa trong khi rất giàu chất xơ, vitamin K, B6, kali và mangan. Do đó, đây cũng là thực phẩm xứng đáng có trong danh sách giữ dáng, giảm cân về lâu dài.

Như vậy, 4 thực phẩm tạo nên ly nước ép rau xanh của Yến Trang đều có công dụng giữ dáng, giảm cân cực tốt, trong khi có hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, xứng đáng có mặt trong chế độ ăn uống lành mạnh. Chưa kể, đây cũng là đồ uống detox, giúp làn da luôn căng mịn, tươi trẻ hơn.Đó chính là lý do vì sao cựu thành viên nhóm Mây Trắng lại thích mê món nước ép rau xanh này.

Mặc dù vậy, chuyên gia khuyến cáo không nên dùng cần tây ngày qua ngày. Theo lương y Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) khuyến cáo, dùng cần tây kéo dài có thể gây hại khí, không tốt cho sức khỏe. Nên dùng theo liệu trình khoảng 1 tuần rồi đổi sang loại rau khác sau đó quay lại sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Nếu chị em muốn uống nước ép rau xanh như Yến Trang hãy lưu ý nhé!