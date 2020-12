Ở tuổi ngoài tứ tuần, Ngô Thanh Vân vẫn xinh nuột nà như thiếu nữ đôi mươi: Khám phá thứ nước ép mà cô hay uống mới hiểu tại sao

Nếu bạn đã từng quen thuộc với gương mặt của đả nữ Ngô Thanh Vân những năm cô nàng 20 tuổi thì bây giờ nhìn thấy hình ảnh hiện tại chắc chắn không thể không tròn xoe mắt. Bởi lẽ, những hình ảnh hiện tại của cô dường như không khác gì hồi 20 tuổi, vẫn là một Ngô Thanh Vân xinh đẹp, trẻ trung và tràn đầy sức sống, nhiệt huyết. Khi được hỏi về bí quyết giữ dáng, trẻ lâu và đặc biệt duy trì sự dẻo dai, khỏe mạnh suốt những năm tháng qua, người đẹp không ngần ngại tiết lộ đó chính là nước ép bưởi.



Có thể nói, nước ép bưởi đem lại rất nhiều công dụng cho sức khỏe, nhất là với chị em phụ nữ. Trong khi đó, bưởi lại là loại trái cây phổ biến, có giá rẻ ngay tại nước ta. Cùng khám phá những lợi ích sức khỏe của loại quả quen thuộc này ngay dưới đây:

Bí quyết giữ dáng, trẻ lâu của Ngô Thanh Vân chính là uống nước ép bưởi đều đặn.

Ăn bưởi nạp ít calo nhưng cực giàu chất dinh dưỡng

Theo Healthline, bưởi là một loại thực phẩm vô cùng lành mạnh để đưa vào chế độ ăn uống của bạn. Đó là bởi vì nó có nhiều chất dinh dưỡng nhưng ít calo. Trên thực tế, nó là một trong những loại trái cây có hàm lượng calo thấp nhất. Ăn bưởi cung cấp một lượng chất xơ, ngoài ra còn có hơn 15 loại vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, nửa quả bưởi cỡ trung bình chỉ có 52 calo nhưng có 13g carbs, 1g chất đạm, 2g chất xơ, vitamin C, A, kali, thiamine, folate, magiê. Ngoài ra, bưởi còn có một nguồn phong phú của một số hợp chất thực vật chống oxy hóa mạnh mẽ.

Tăng cường hệ miễn dịch

Ăn bưởi thường xuyên có thể có lợi cho hệ thống miễn dịch của bạn. Nó được đánh giá cao vì có hàm lượng cao vitamin C, có đặc tính chống oxy hóa được biết đến để bảo vệ tế bào của bạn khỏi vi khuẩn và virus có hại.

Ngoài ra, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin C có lợi trong việc giúp mọi người phục hồi nhanh hơn sau cảm lạnh thông thường - chứng bệnh rất hay gặp vào mùa đông.

Ngoài vitamin C, nhiều loại vitamin và khoáng chất khác có trong bưởi được biết là có lợi cho khả năng miễn dịch, bao gồm vitamin A, đã được chứng minh là giúp bảo vệ chống lại chứng viêm và một số bệnh truyền nhiễm.

Bưởi cũng cung cấp một lượng nhỏ vitamin B, kẽm, đồng và sắt, tất cả đều hoạt động cùng nhau trong cơ thể để thúc đẩy chức năng hệ thống miễn dịch. Chúng cũng giúp duy trì sự toàn vẹn của làn da của bạn, hoạt động như một hàng rào bảo vệ chống lại nhiễm trùng.

Bưởi có chứa một lượng chất xơ khá lớn. Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều trái cây giàu chất xơ có lợi cho việc tạo cảm giác no. Điều này là do chất xơ làm chậm tốc độ dạ dày của bạn trống rỗng, tăng thời gian tiêu hóa. Do đó, tiêu thụ đủ lượng chất xơ có thể tự động giúp bạn ăn ít calo hơn trong ngày bằng cách giảm cảm giác thèm ăn.

Hỗ trợ giảm cân

Bưởi là một loại thực phẩm giảm cân thân thiện. Nó có một số đặc tính liên quan đến việc giảm cân, đặc biệt là hàm lượng chất xơ, giúp thúc đẩy cảm giác no và giảm lượng calo nạp vào. Ngoài ra, ăn bưởi - thực phẩm chứa ít calo nhưng lại nhiều nước. Đây là một đặc tính khác được biết đến là giúp giảm cân.

Một nghiên cứu trên 91 người béo phì đăng tải trên Healthline cho thấy, những người tiêu thụ một nửa quả bưởi tươi trước bữa ăn giảm cân nhiều hơn đáng kể so với những người không ăn. Trên thực tế, những người trong nhóm ăn bưởi tươi giảm trung bình 3,5 pound (1,6kg) trong 12 tuần, trong khi những người tham gia nhóm không ăn bưởi giảm trung bình dưới 1 pound (0,3kg).

Các nghiên cứu khác đã tìm thấy tác dụng giảm cân tương tự. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy rằng những người tham gia đã giảm kích thước vòng eo khi họ ăn bưởi hàng ngày trong bữa ăn.

Điều này không có nghĩa là cứ ăn bưởi là giảm cân nhưng thêm nó vào chế độ ăn uống lành mạnh được chứng minh có lợi cho việc giảm cân.

Bưởi là một loại thực phẩm giảm cân thân thiện.

Ăn bưởi có thể giúp ngăn ngừa kháng insulin và bệnh tiểu đường

Ăn bưởi thường xuyên có thể có khả năng ngăn ngừa kháng insulin, có thể dẫn đến bệnh tiểu đường. Kháng insulin xảy ra khi tế bào của bạn ngừng phản ứng với insulin.

Insulin là một loại hormone điều chỉnh nhiều quá trình trong cơ thể bạn. Ví dụ: nó liên quan đến nhiều khía cạnh của quá trình trao đổi chất của bạn, nhưng nó phổ biến nhất được biết đến với vai trò kiểm soát lượng đường trong máu.

Kháng insulin cuối cùng dẫn đến lượng insulin và lượng đường trong máu cao hơn, hai yếu tố nguy cơ chính của bệnh tiểu đường loại 2.

Ăn bưởi có thể giúp kiểm soát nồng độ insulin và do đó có khả năng giảm khả năng bị kháng insulin. Trong một nghiên cứu, những đối tượng ăn một nửa quả bưởi tươi trước bữa ăn đã giảm đáng kể cả mức insulin và kháng insulin, so với nhóm không ăn bưởi.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Thường xuyên ăn bưởi được cho là cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim, chẳng hạn như huyết áp cao và cholesterol.

Trong một nghiên cứu, những người ăn bưởi 3 lần mỗi ngày trong 6 tuần giảm huyết áp đáng kể trong suốt quá trình nghiên cứu. Họ cũng cho thấy sự cải thiện về mức cholesterol toàn phần và mức cholesterol LDL "xấu".

Những tác động này có thể là do các chất dinh dưỡng quan trọng trong bưởi có vai trò giữ cho tim của bạn hoạt động bình thường. Đầu tiên, bưởi có hàm lượng kali khá cao, một khoáng chất có tác dụng đối với nhiều khía cạnh của sức khỏe tim mạch. Nửa quả bưởi cung cấp khoảng 5% nhu cầu kali hàng ngày của bạn.

Thứ hai, chất xơ trong bưởi cũng có thể tăng cường sức khỏe tim mạch, vì lượng chất xơ cao có liên quan đến việc giảm huyết áp và mức cholesterol.

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu tuyên bố rằng bao gồm chất xơ và các loại trái cây giàu chất chống oxy hóa như bưởi như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh giúp bảo vệ chống lại các tình trạng như bệnh tim và đột quỵ.

Thường xuyên ăn bưởi được cho là cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim, chẳng hạn như huyết áp cao và cholesterol.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Bưởi chứa một số chất chống oxy hóa khác nhau mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc một số bệnh.

Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra, là những phân tử không ổn định có thể gây ra các phản ứng có hại trong cơ thể bạn.

Cụ thể, vitamin C trong bưởi là một chất chống oxy hóa mạnh, hòa tan trong nước có nhiều trong bưởi. Nó có thể bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại thường dẫn đến bệnh tim và ung thư.

Beta-carotene được chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể và được cho là giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim, ung thư và các rối loạn liên quan đến mắt như thoái hóa điểm vàng.

Lycopene ngăn ngừa sự phát triển của một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, đồng thời làm chậm sự phát triển của các khối u và giảm tác dụng phụ của các phương pháp điều trị ung thư thông thường.

Flavanones với đặc tính chống viêm đã được chứng minh là làm giảm huyết áp và mức cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Có thể giảm nguy cơ sỏi thận

Ăn bưởi có thể làm giảm nguy cơ phát triển sỏi thận, do tích tụ các chất thải trong thận. Những chất thải này là sản phẩm của quá trình trao đổi chất thường được lọc qua thận và loại bỏ khỏi cơ thể qua nước tiểu.Tuy nhiên, khi chúng kết tinh trong thận, chúng sẽ trở thành sỏi. Sỏi thận lớn hơn có thể gây tắc nghẽn hệ thống tiết niệu, có thể gây đau đớn khó tin.

Loại sỏi thận phổ biến nhất là sỏi canxi oxalat. Axit citric, một loại axit hữu cơ được tìm thấy trong bưởi, có thể có hiệu quả trong việc ngăn ngừa chúng bằng cách liên kết với canxi trong thận và thải nó ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, axit citric có khả năng làm tăng thể tích và độ pH của nước tiểu, tạo ra một môi trường kém thuận lợi cho việc hình thành sỏi thận.

Ăn bưởi có thể làm giảm nguy cơ phát triển sỏi thận, do tích tụ các chất thải trong thận.

Rất giàu nước

Bưởi chứa rất nhiều nước và do đó, rất giàu nước. Trên thực tế, nước chiếm phần lớn trọng lượng của loại quả này. Một nửa quả bưởi cỡ trung bình có gần 118ml nước. Mặc dù uống nhiều nước là cách tốt nhất để giữ đủ nước, nhưng ăn thực phẩm giàu nước như ăn bưởi cũng rất tốt cho cơ thể.

Dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn

Không cần tốn thời gian chuẩn bị hay chế biến, thêm bưởi vào chế độ ăn hàng ngày của bạn là điều không hề khó khăn. Ngay cả khi sống một cuộc sống bận rộn, bạn vẫn có thể ăn bưởi một cách thường xuyên mà không lo nó chiếm quá nhiều thời gian của bạn. Bạn có thể ăn bưởi kiểu dạng bữa ăn nhẹ, ăn tráng miệng, thêm vào salad với cải xoăn và bơ, trộn làm sinh tố, làm nước ép bưởi uống đều đặn như Ngô Thanh Vân...

Lưu ý

Ăn bưởi rất tốt cho cơ thể nhưng giới chuyên gia lưu ý một số người cần tránh ăn. Một là nhóm người đang uống thuốc ức chế miễn dịch, thuốc thuộc nhóm statin... Người có hàm răng nhạy cảm cần ăn bưởi hạn chế vì axit citric trong bưởi có thể làm xói mòn men răng.