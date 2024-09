Khách mời quốc tế nói gì khi tham dự Chung kết Anh trai say Hi?

Trong tập 14 Anh trai say Hi, 4 đội hình Anh trai tiếp tục all-in cho tiết mục nhóm. 4 bài hát nhóm sẽ được các đội trình Anh trai trình diễn, phát triển từ 4 type beat mà đã chọn từ màn chơi game ở Tập 11.



Đội hình 4 team trong vòng Chung kết 2 gồm: Team HIEUTHUHAI với các thành viên Song Luân, JSOL, Dương Domic, Team Atus gồm RHYDER, Isaac, HURRYKNG, Team Đức Phúc gồm Quân A.P, Anh Tú, Captain, Team Quang Hùng MasterD gồm NEGAV, Pháp Kiều, Erik.

Trong teaser mới nhất, chương trình đã hé lộ tạo hình của 4 nhóm trên sân khấu trình diễn. Nổi bật nhất là team Đức Phúc, 4 Anh trai diện “cả cây” màu cam neon “không cần đèn vẫn sáng”. Team Quang Hùng MasterD nổi không kém với outfit xanh lá, team HIEUTHUHAI diện “cả cây đen” cool ngầu. HIEUTHUHAI - Anh trai nhiều lần trải nghiệm trách nhiệm làm đội trưởng hài hước “flex” rằng mình đã làm trước nhạc cho mùa 2: “Anh có thể thấy tụi em đang mặc trang phục giống concept của MV Theme Song The Stars. Hôm nay tụi em sẽ làm nhạc chủ đề cho mùa 2”.

Quang Hùng MasterD lần đầu tiên làm đội trưởng, thừa nhận có áp lực vì bị “dí deadline” do phải vừa chuẩn bị cho bài solo cá nhân vừa lo làm nhạc cho bài nhóm. NEGAV tiết lộ đội trưởng Quang Hùng MasterD lo hết về nhạc cho nhóm. Erik khiêm tốn đảm nhận về concept trình diễn cho bài diễn nhóm, còn NEGV và Pháp Kiều đảm nhận phần rap. Team Anh Tú Atus khác biệt nhất, với trang phục đa sắc màu, theo Anh Tú Atus và RHYDER lý giải là “bao trọn” tất cả các màu sắc của các Anh trai, không thiếu một màu nào!

Bên cạnh 4 tiết mục trình diễn nhóm, được khán giả mong chờ nhất là tiết mục đặc biệt: DJ, Nhà sản xuất âm nhạc tài năng, nổi tiếng toàn cầu Alan Walker kết hợp cùng Top 16 Anh trai. Warner Music Vietnam là đơn vị đồng hành cùng chương trình đưa Alan Walker về Việt Nam.



Chính thức “say hi” với khán giả Việt Nam, DJ, Nhà sản xuất âm nhạc Alan Walker chia sẻ cảm nhận khi tham gia chương trình: “Việc quay trở lại Việt Nam lần này thật bất ngờ và việc tham gia chương trình này sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.

Tôi nghe nói chương trình này rất hấp dẫn và có nhiều người xem. Và tôi nghĩ thật tuyệt vời khi tôi có cơ hội tham gia chương trình và xuất hiện cùng 16 Anh trai vô cùng tài năng để đem lại một màn trình diễn đầy hứa hẹn”.

DJ - Nhà sản xuất âm nhạc đến từ Na Uy Alan Walker nổi tiếng quốc tế sau khi phát hành siêu hit Faded vào năm 2015. Ca khúc nhận được chứng nhận bạch kim tại 14 quốc gia, đạt hơn 3,6 tỷ lượt xem trên YouTube và gần 2 tỷ lượt nghe trên Spotify. Ngoài ra, anh còn sở hữu nhiều ca khúc tỷ views khác như: Alone, The Spectre, On My Way... Hiện tại kênh YouTube của anh có hơn 45 triệu người đăng ký và hơn 14 tỷ lượt xem, anh là nhạc sĩ EDM có lượt người theo dõi đứng thứ 2 trong số các nhạc sĩ EDM trên thế giới.

Tập 14 Anh trai say Hi sẽ lên sóng lúc 20h thứ Bảy - 14/09 trên các kênh truyền hình HTV2 - Vie Channel và VieON.