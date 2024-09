Anh trai say Hi tập 13: Một quán quân hát quá hay khiến khán giả nức nở

Trong chặng nước rút của hành trình Anh trai say Hi, 8 Anh Trai gồm Quang Hùng MasterD, Anh Tú, Đức Phúc, Isaac, Pháp Kiều, Dương Domic, JSOL và HURRYKNG không chỉ mang đến những tiết mục sôi động, ý nghĩa mà còn làm cho khán giả xúc động với những chia sẻ lắng đọng.

Anh Tú trở lại sở trường ballad, thăng hoa với Đóa Hồng Chơi Vơi

Anh Tú đã ghi dấu ấn thành công với ngôi vị Quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2, đến Anh trai say Hi với khát khao làm mới bản thân. Trong từng tập phát sóng, khán giả đã thấy Anh Tú liều lĩnh "biến hóa" linh hoạt với nhiều thể loại âm nhạc không thuộc sở trường và sẵn sàng dấn thân hết mình với các màn trình diễn vũ đạo điêu luyện. Nhưng trong đêm Chung kết, Anh Tú quyết định quay trở lại với dòng nhạc ballad đã từng giúp mình ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Anh Tú đã có một màn trình diễn thăng hoa trong đêm Chung kết. Ca khúc Đóa Hồng Chơi Vơi (sáng tác: Nguyễn Thương) có giai điệu và lyric giàu cảm xúc, đoạn cao trào bùng nổ khoe trọn giọng hát nội lực của Anh Tú. Phần múa minh họa của các vũ công ballet vũ đoàn HBSO góp phần làm cho tiết mục solo của Anh Tú thêm đong đầy cảm xúc. "Tú không nghĩ âm nhạc của mình sẽ chữa lành tất cả mọi tâm hồn, nhưng mà ở đâu đấy khi bạn nghe bài hát này, nó sẽ là "người bạn" vực bạn dậy, thoát khỏi những nỗi đau tình yêu và sẽ an ủi bạn thật nhiều" – Anh Tú bày tỏ.

Anh Tú chia sẻ là mình có cả được và mất khi tham gia chương trình. "Em cảm thấy em có cả được và mất. Cái được ở đây là em đã được học hỏi rất nhiều. Em cảm thấy mình đã hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn so với ngày trước. Đôi khi có những vấp ngã nho nhỏ nhưng em tự hào là em dám đối diện với nó" - nam ca sĩ bày tỏ. Anh Tú gửi lời cảm ơn đến ekip chương trình, đạo diễn sân khấu Vương Khang và đặc biệt là MC Trấn Thành - người anh đã mang đến với những lời khuyên ý nghĩa. Nhìn nhận về sự tiến bộ của mình, Anh Tú khoe với khán giả rằng: "Chú Voi Bản Đôn đã biết nhảy rồi nhé, chứ không chỉ đứng hát không thôi" và không quên cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ mình.

Đức Phúc lần đầu nhảy đương đại, đưa Hùng Huỳnh trở lại sân khấu

Đức Phúc nổi tiếng là Anh Trai làm nghề chỉn chu, luôn đặt trọn tâm huyết vào từng tiết mục trình diễn và rất đầu tư cho các bài hát của nhóm. Do đó, bài trình diễn solo của Đức Phúc trong đêm Chung kết là tiết mục được Top 16 và khán giả cực kỳ mong đợi, để xem Đức Phúc sẽ còn thỏa sức sáng tạo đến mức nào.

Đóa Phù Dung Cuối Cùng (tác giả Thanh Hưng) - ca khúc solo của Đức Phúc là một bản ballad về tình yêu, phát huy hết những âm sắc đẹp đẽ, ấm áp và trữ tình của giọng ca giàu nội lực. Đặc biệt hơn cả trong Đóa Phù Dung Cuối Cùng là màn nhảy đương đại của Đức Phúc và Hùng Huỳnh. Trên nền nhạc ballad, những động tác uyển chuyển của Đức Phúc và Hùng Huỳnh thể hiện sự day dứt, tiếc nuối trong nội tâm của chàng trai trong tình yêu. Sự đồng điệu giữa âm nhạc và vũ đạo đưa khán giả trải nghiệm bài hát qua lăng kính nghệ thuật giàu cảm xúc.

Dương Domic xúc động với hành trình "zero to hero" tại Anh trai say Hi

Dương Domic đã khởi đầu như một "tân binh", chưa nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, chưa có nhiều kinh nghiệm sân khấu như các Anh Trai khác, nhưng nam ca sĩ đã "level up" qua từng Livestage và được khán giả công nhận tài năng.

Trong đêm Chung kết, Dương Domic cuốn hút với hình ảnh vừa đánh đàn vừa trình diễn bài hát Tràn Bộ Nhớ - một sáng tác mới của chính Dương Domic. Để có được ca khúc này, Dương Domic đã dành gần 1 tuần suy nghĩ, viết tới 2 bản demo cho bài hát. Tràn Bộ Nhớ là một ca khúc về tình yêu, nhưng tên bài hát cũng gửi gắm tình cảm của Dương Domic muốn lưu giữ mãi những kỷ niệm quý giá khi cùng các Anh Trai tập luyện, làm nhạc và mang những bài hát mới đến với khán giả. "Tràn Bộ Nhớ là một bài hát về tình yêu, khi tình yêu đầy ắp những kỷ niệm đẹp thì dù có tràn bộ nhớ nhưng vẫn không muốn xóa bất cứ điều gì vì dữ liệu trong đó quá đẹp. Cũng như hành trình Anh trai say Hi đã cho Dương Domic cơ hội được gặp nhiều người, làm được nhiều điều ý nghĩa mà mình muốn lưu giữ những kỷ niệm đó mãi".

Pháp Kiều tự hào không chỉ nâng cấp bản thân mà còn "đu idol" thành công

Pháp Kiều là một mảnh ghép đặc biệt trong dàn 30 Anh Trai. Trải qua từng Livestage, Pháp Kiều đã khiến khán giả trầm trồ về sự đa năng, không chỉ rap, hát hay mà còn vũ đạo cuốn hút, được BGK chuyên môn đánh giá cao trong vòng đấu Dance Battle.

Trở lại thế mạnh rap với mong muốn "chơi đã nư" trong đêm Chung kết, Pháp Kiều mang đến bài rap Colors đốt cháy sân khấu. Tiết mục được dàn dựng bởi biên đạo Vịt Đen. Trên con beat của producer DREAMBLE, Pháp Kiều vừa rap vừa trình diễn vũ đạo "quẩy nhiệt" cùng Vũ đoàn Bước Nhảy và Hanoi Xgirls. Giải thích về thông điệp của bài Colors, Pháp Kiều cho biết: "Qua bài hát này, Pháp Kiều muốn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người. Dù cho chúng ta có gặp khó khăn, vẫn phải vượt lên, luôn giữ thái độ tích cực cũng như câu nói sau cơn mưa trời lại sáng và sẽ xuất hiện cầu vồng".

Ngoài ra, Pháp Kiều còn bày tỏ niềm tự hào khi được hát chung với HIEUTHUHAI: "Mọi người nói là Pháp Kiều"đu idol" thành công, mình cảm thấy rất vui. Được idol công nhận thực lực, mình như được tiếp thêm lửa nghề. Nếu không có chương trình này, không biết đến khi nào Pháp Kiều mới có cơ hội hát chung với anh HIEUTHUHAI".

Isaac gợi nhớ hit của 365Daband trong ca khúc solo Gọi Cho Anh

Ca khúc solo của Isaac có tên Gọi Cho Anh (tác giả Coldie), nói về câu chuyện của một chàng trai vì quá bận rộn mà làm cho người yêu giận. Isaac đã xin phép Only C và JONGKAY để được sử dụng đoạn Bridge Sample trong bài Nơi Anh Không Thuộc Về vào bài Gọi Cho Anh. Dụng ý của Isaac là gợi lại cho những khán giả là fan của anh những ký ức về bài hát thân quen, không chỉ có ý nghĩa với thanh xuân của Isaac mà còn có ý nghĩa với 365Daband. "Đây là ca khúc solo không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của Isaac mà còn để tri ân những giai đoạn mà Isaac từng trải qua. Với tinh thần nhóm nhạc của Anh trai say Hi thì ca khúc Gọi Cho Anh là món quà mà Isaac muốn dành tặng cho tất cả những người đã yêu thương, đồng hành cùng Isaac từ ngày đầu đến giờ".

Điểm nhấn ấn tượng trong tiết mục solo của Isaac không chỉ là màn "tắm bồn" gợi cảm của nam thần 365Daband trên sân khấu, mà còn là màn khoe giọng highnote của Isaac ở cuối bài hát khiến cho khán giả "nổi da gà". Điều đặc biệt là từ sân khấu trình diễn đến hậu trường tại phòng chờ, Isaac hết lời cảm ơn RHYDER đã hỗ trợ Isaac và nhạc sĩ Coldie trong quá trình làm nhạc cho bài solo Gọi Cho Anh.

JSOL bứt phá sáng tác bài Tình Cuối Cùng trong 2 ngày

JSOL được khán giả Anh trai say Hi yêu thích bởi khả năng hát, nhảy tốt, ngoại hình sáng sân khấu, luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo cho các bài trình diễn nhóm.

Bài hát Tình Cuối Cùng do JSOl sáng tác. Đây là một thử thách, vì sáng tác không phải là thế mạnh của JSOL nhưng nam ca sĩ tự nhận bản thân đã bứt phá rất nhiều, để có thể hoàn thành bài hát trong 2 ngày.

Cảm nhận về hành trình Anh trai say Hi, JSOL chia sẻ: "Khi đứng trên sân khấu với các anh em, mình tự tin hơn rất nhiều. Cùng nhau trong tất cả các chặng đường của chương trình, mặc dù là đổi nhóm liên tục nhưng anh em vẫn luôn kết nối với nhau trong tổng thể 30 Anh Trai. Lần đầu tiên JSOL cảm nhận rằng trong nhóm nhạc, tình anh em lớn như thế… Biết rằng sau chương trình mỗi người sẽ có những công việc riêng và sẽ rất khó để gắn kết như trong chương trình, nhưng JSOL tin rằng tình cảm anh em sẽ luôn ở đấy và mình sẽ luôn giữ những tình cảm ấy ở trong tim".

Quang Hùng MasterD rap giọng Huế

Bài solo Trói Em Lại của Quang Hùng MasterD do chính nam ca sĩ sáng tác và produce, là một "chiếc nhạc" catchy đậm chất Quang Hùng MasterD. Bài hát có giai điệu mới lạ, bắt tai, đặc biệt nam ca sĩ gốc Huế đã rap tiếng Huế ở đoạn giữa bài hát và trình diễn một điệu nhảy cuốn hút ở cuối bài. Với bản solo Trói Em Lại, Quang Hùng MasterD đã khuấy đảo sân khấu đêm Chung kết và hứa hẹn bản solo này sẽ trở thành một bản hit viral trên các BXH âm nhạc.

Với giọng hát có "chất" riêng, cùng khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, khả năng sử dụng nhiều loại nhạc cụ và sở hữu lượng fan đông đảo tại xứ sở Chùa Vàng, Quang Hùng MasterD là một nhân tố sáng giá trong dàn Anh Trai Top 16. Nam ca sĩ được Trấn Thành công nhận: "Bản chất bên trong Quang Hùng MasterD đã có tố chất ngôi sao rồi. Bạn làm nhạc, bạn hiểu khán giả muốn nghe gì và bài nhạc rất chân thành, chạm đến cảm xúc người nghe".

Sau màn trình diễn bùng nổ sân khấu, Quang Hùng MasterD cảm nhận: "Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được đến chung kết và được diễn bài hát tâm đắc của mình. Cách đây 7-8 năm trước, em đã nói rằng em chưa bao giờ được debut. Chính ngày hôm nay tại sân khấu này, em có cảm giác như em đã được debut!". Còn Trấn Thành thì thừa nhận sau chương trình này, anh đã trở thành fan của Quang Hùng. "Bây giờ trong Spotify của tui toàn nhạc của Quang Hùng. Đi kiếm nhạc của Quang Hùng nghe!" – MC Trấn Thành cho biết.

HURRYKNG cùng WEAN "bật chế độ máy bay" truyền năng lượng tích cực

Bản solo sôi động Airplane Mode của HURRYKNG là bài kết hoàn hảo cho đêm diễn. Bài hát là một ca khúc gắn kết mọi người lại với nhau. Tiết mục càng thêm ý nghĩa khi khán giả nhìn thấy WEAN trở lại, cùng sáng tác và kết hợp trình diễn với HURRYKNG.

Sau lời từ chối lập đội của HURRYKNG ở Livestage 4, WEAN đã dừng chân tại vòng thi đấu này trước khi cả hai kịp có màn kết hợp như mong đợi. HURRYKNG quyết định mời WEAN trở lại sân khấu đêm Chung kết, với mong muốn hai anh em sẽ cùng tạo nên một sân khấu thật rộn ràng.

Bài hát Airplane Mode do HURRYKNG và WEAN cùng sáng tác. HURRYKNG đã mất nhiều thời gian để chọn nhạc, tìm kiếm màu sắc mới mà khán giả chưa thấy quá nhiều trên thị trường. Thành viên nhóm GERDNANG còn tiết lộ: "WEAN rất bận nhưng đã dành hết tâm huyết cho bài hát, đi đâu đó vẫn cố gắng ngồi viết thêm và nhắn tin Khang hỏi thăm, động viên mỗi ngày, làm cho HURRYKNG rất cảm động". Giải thích về tên bài hát, HURRYKNG cho biết: "Mình đặt tên bài là Airplane Mode, trong tiếng Việt nghĩa là chế độ máy bay. Thông điệp mà HURRYKNG muốn gửi đến là cho dù có bất kỳ ai có cố tình hay vô tình kéo bạn xuống, ngăn cản bạn làm những điều bạn yêu thích và khiến bạn phân tâm, thì hãy bật chế độ Airplane Mode lên. Không cần quan tâm những lời nói xung quanh, hãy làm theo những gì con tim và lý trí bạn mách bảo".

Tập 14 Anh trai say Hi và Truyền hình trực tiếp Công bố Trao Giải sẽ lên sóng lúc 20h thứ Bảy - 14/09 trên các kênh truyền hình HTV2 - Vie Channel và VieON.