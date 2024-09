Anh trai say Hi vừa tung ra clip hậu trường dàn anh trai trong phòng chờ trước khi lên sân khấu. Ở phần trình diễn của Đức Phúc, các anh trai bàn luận rất sôi nổi. Ngay từ phần dàn dựng sân khấu, Đức Phúc đã khiến các anh trai phải trầm trồ trong phòng chờ. Dương Domic "sốc" vì phần dàn dựng cánh cửa có thể mở ra, đóng vào của Đức Phúc, còn Song Luân thấy hơi xấu hổ khi so sánh "cái nhà" của Đức Phúc với vài chiếc chiếu trên sân khấu của mình.

Nhận xét về Đức Phúc, anh cả Isaac nói rằng Đức Phúc "phải đi hát thêm vài chục năm nữa" nếu không sẽ là một sự lãng phí tài năng. Ngoài giọng hát thì Đức Phúc cũng có khả năng trình diễn rất tốt. "Tư duy cũng tốt nữa" - Anh Tú cùng chung nhận định với Isaac.

Isaac và Anh Tú cùng bàn luận về Đức Phúc

Khi Đức Phúc diễn xong và bước vào phòng chờ cùng Hùng Huỳnh, tất cả các anh trai đều đứng dậy chúc mừng và gọi anh là quán quân.

Atus khen ngợi bài Đóa phù dung cuối cùng quá hay. "Ai viết mà hay quá vậy?" - Atus hỏi thì Đức Phúc đáp: "Em viết".

Ngoài Đức Phúc thì Hùng Huỳnh cũng là nhân vật được quan tâm không kém trong hậu trường. Dàn anh trai vây quanh Hùng Huỳnh, bắt anh chàng tái hiện lại màn nhảy đỉnh cao trên sân khấu.

Đức Phúc, Hùng Huỳnh được dàn anh trai vây quanh sau khi kết thúc bài thi

Dù ngoài chương trình phải chạy đua, cạnh tranh nhau suất debut nhưng có thể thấy, điều này không hề làm ảnh hưởng đến tình cảm các anh trai. Sự quan tâm, quý mến, ủng hộ và động viên mà dàn anh trai dành cho nhau trong hậu trường khiến khán giả cảm động.

Đón xem Tập 14 Anh trai say Hi và Truyền hình trực tiếp Công bố Trao Giải sẽ lên sóng lúc 20h thứ Bảy - 14/09 trên các kênh truyền hình HTV2 - Vie Channel và VieON.