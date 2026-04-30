Kẹt xe hơn 10 km ở TP.HCM, phương tiện rồng rắn xếp hàng giữa nắng nóng

Đại Việt/VTC News ,
Từ sáng sớm đến trưa 30/4, hàng nghìn phương tiện di chuyển chậm, nối dài nhiều giờ trên các tuyến đường vùng ven dẫn vào TP Đồng Nai và phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Đường Mai Chí Thọ đoạn gần vòng xoay An Phú kẹt xe liên tục từ rạng sáng đến trưa 30/4. (Ảnh: Đại Việt)

Tại Xa lộ Hà Nội, tình trạng kẹt xe kéo dài càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hàng nghìn phương tiện xếp hàng dài từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Đồng Nai, kéo dài hơn 10 km. (Ảnh: Đại Việt)

Theo các tài xế đi trên Xa Lộ Hà Nội, sở dĩ họ đổ về tuyến đường này vì các tuyến đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đều bị chặn. (Ảnh: Đại Việt)

Các phương tiện “chôn chân” trên Xa lộ Hà Nội suốt nhiều giờ. Sau khi vượt qua tuyến đường này, các xe mới có thể đi ra Quốc lộ 51 để đến phường Vũng Tàu. (Ảnh: Đại Việt)

Đường Võ Chí Công cũng xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài hơn 5 km. Do ùn tắc và không thể lên cao tốc, các phương tiện buộc phải đổ dồn về Xa lộ Hà Nội để tiếp tục di chuyển. (Ảnh: Đại Việt)

Xe giường nằm nhích từng chút một trên đường Võ Chí Công suốt hàng giờ. (Ảnh: Đại Việt)

Phương tiện xếp hàng rồng rắn trên đường Võ Chí Công. (Ảnh: Đại Việt)

Theo CSGT, lực lượng này đã chặn các tuyến đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Giầu Dây từ rạng sáng 30/4 vì cao tốc quá tải phương tiện. Khi lượng phương tiện lưu thông giảm, các lối ra vào sẽ được mở lại.

04/30/2026 12:13 (GMT +7)
