Cửa ngõ Hà Nội 'nghẹt thở', dòng người nhích từng mét rời Thủ đô nghỉ lễ 30/4 Đức Nguyễn, 20:15 29/04/2026

VIDEO: Các cửa ngõ Thủ đô ùn tắc, dòng người nhích từng mét về quê nghỉ lễ 30/4. Từ khoảng giữa trưa ngày 29/4, dòng người rời Thủ đô về quê, du lịch đã bắt đầu tăng mạnh. Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu di chuyển gia tăng, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông. Tại trục Võ Văn Kiệt, đoạn gần sân bay Nội Bài, lưu lượng phương tiện tăng nhanh, chủ yếu là xe cá nhân và xe khách chở người đi lại dịp lễ. Đầu giờ chiều, áp lực giao thông dồn lên Vành đai 3 trên cao và tuyến Khuất Duy Tiến. Nhiều thời điểm, cả hai chiều kẹt cứng, phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm chạp. Trên đường Khuất Duy Tiến, dòng xe nối đuôi kéo dài, người dân kiên nhẫn nhích từng mét rời thành phố. Trên đường Nguyễn Xiển hướng về cửa ngõ phía Nam Thủ đô kẹt cứng, các phương tiện gần như "đóng băng". Hành lý chất cao, ba lô, túi xách, quà cáp… theo chân người dân về quê hoặc đi du lịch. Không khí vội vã, tất bật bao trùm nhiều tuyến phố. Dưới thời tiết nắng nóng khoảng 28–30 độ C, nhiều gia đình chở theo con nhỏ bằng xe máy, len lỏi giữa dòng xe ken đặc. Trên trục Giải Phóng hướng ra quốc lộ 1A cũ, tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều giờ. Trong khi đó, chiều ngược lại vào nội thành khá thông thoáng. Khoảng 17h, các tuyến Đỗ Mười – Ngọc Hồi tiếp tục ghi nhận mật độ phương tiện dày đặc, ôtô xếp kín tất cả các làn đường. Càng về cuối ngày, áp lực dồn lên các cửa ngõ càng lớn, nhiều tuyến rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Theo Tiền Phong