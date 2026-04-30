



Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Sáng 24.4, với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó quy định ngày 24.11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam"; quy định nguồn lực phát triển văn hóa; cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hoá...

Cụ thể, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam gồm 13 Điều, quy định một số cơ chế, chính sách phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết nêu rõ: Ngày 24.11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời khuyến khích Nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.

Theo thông tin trên báo Tiền phong , Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đoàn viên, người lao động bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi khi Quốc hội thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó quy định ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam và được nghỉ làm, hưởng nguyên lương.

Không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, dịp này còn được kỳ vọng trở thành không gian để người lao động tiếp cận, trải nghiệm các di sản, hoạt động văn hóa thông qua các chương trình tuyên truyền, tổ chức của công đoàn.

Đáng chú ý, trong năm 2026, ngày 24.11 rơi vào thứ Ba. Nhiều đoàn viên, người lao động đã đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23.11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần sau, nhằm tạo kỳ nghỉ liên tục 4 ngày, từ 21.11 đến hết 24.11.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, trước đề xuất này, Tổng Liên đoàn sẽ nghiên cứu, phối hợp với Bộ Nội vụ để xây dựng phương án phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Các kỳ nghỉ lễ khác trong năm 2026

Trong năm 2026, người lao động còn có các kỳ nghỉ lễ dài ngày khác. Gần nhất, hai ngày lễ lớn là 30.4 và 1.5 trong năm 2026 lần lượt rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 30.4 đến hết 3.5, nhờ nối liền với hai ngày nghỉ cuối tuần.

Trong dịp Quốc khánh 2.9, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ từ thứ Bảy ngày 29.8 đến hết thứ Tư ngày 2.9. Tổng cộng, kỳ nghỉ này kéo dài 5 ngày, gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ cuối tuần và 1 ngày nghỉ do hoán đổi lịch làm việc.

Với khối doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định cho nghỉ ngày 2.9 và chọn thêm 1 ngày liền kề trước hoặc sau nhưng phải thông báo phương án nghỉ ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện.