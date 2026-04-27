Chiều cuối kỳ nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội ùn ứ nhẹ, nội đô thông thoáng lạ thường

Viên Minh - Minh Đức/VTC News ,
Chiều 27/4, dòng phương tiện quay lại Hà Nội tăng khiến cửa ngõ phía Nam ùn ứ nhẹ, trong khi các tuyến nội đô vẫn lưu thông thuận lợi, không xảy ra ùn tắc.

Chiều 27/4, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, người dân từ các địa phương quay trở lại Hà Nội để chuẩn bị trở lại làm việc.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 15h cùng ngày, lưu lượng phương tiện hướng vào Thủ đô tăng nhanh. Tại các cửa ngõ, đặc biệt khu vực phía Nam, dòng xe liên tục đổ về trung tâm thành phố.

Tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giễ, lượng xe tăng cao dẫn đến ùn ứ nhẹ. Dòng ô tô nối đuôi nhau vào nội đô, có thời điểm phải đi chậm để qua nút giao Pháp Vân - vành đai 3.

Nhiều đi xe máy người mang theo hành lý lỉnh kỉnh.

Thời tiết nắng nóng khiến việc di chuyển trở nên vất vả hơn, đặc biệt với những người đi xe máy hoặc phải di chuyển quãng đường dài.

Anh Nguyễn Văn Hùng (quê ở Ninh Bình) cho biết, anh quay lại Hà Nội từ đầu giờ chiều để tránh cao điểm buổi tối. “Tôi chủ động đi sớm nhưng đến gần cửa ngõ vẫn thấy xe đông hơn bình thường; phải đi chậm một đoạn nhưng chưa đến mức tắc nghẽn kéo dài”, anh Hùng nói.

Tại khu vực gần bến xe Nước Ngầm và bến xe Giáp Bát, lượng hành khách xuống xe trong chiều 27/4 tăng rõ rệt so với những ngày trước, chủ yếu là sinh viên và người lao động quay lại thành phố.

Trong khi đó, ở nội đô, tình hình giao thông tại nhiều tuyến đường lại không căng thẳng.

Trên các trục như Trường Chinh, Vành đai 1, Giải Phóng, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến..., các phương tiện vẫn có thể di chuyển thuận lợi.

Đường Hồ Tùng Mậu thông thoáng trong chiều 27/4.

Theo nhiều người dân, chiều cuối kỳ nghỉ lễ không xảy ra ùn tắc kéo dài do nhiều gia đình chủ động kéo dài thời gian nghỉ, kết hợp kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương với dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới; ngoài ra không ít gia đình vẫn ở lại thành phố, chờ kỳ nghỉ 30/4-1/5 mới xuất hành.

Việc giãn thời gian di chuyển khiến lượng người quay lại Hà Nội trong ngày 27/4 không dồn vào một thời điểm.

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài từ ngày 25 đến 27/4. Sau 2 ngày làm việc, người lao động tiếp tục bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trong 4 ngày, từ 30/4 đến hết ngày 3/5. Dự báo, lưu lượng phương tiện ra vào Hà Nội sẽ tiếp tục tăng trong các ngày tới khi người dân di chuyển giữa hai kỳ nghỉ.

Theo VTC News Copy link 04/27/2026 17:51 (GMT +7)
