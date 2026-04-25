Chiều 24/4, trước kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, các tuyến đường cửa ngõ phía Nam Hà Nội ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng đột biến khi người dân rời Thủ đô về quê.

Mật độ lưu lượng phương tiện trên các tuyến phố đông đúc hơn thường ngày

Tại trục đường Giải Phóng, đặc biệt khu vực quanh Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm, dòng phương tiện dồn về mỗi lúc một đông. Ô tô, xe máy xếp hàng dài, nhiều thời điểm di chuyển rất chậm, có đoạn gần như ùn ứ cục bộ.

Không chỉ phương tiện cá nhân, lượng hành khách tại các bến xe cũng tăng đáng kể. Người dân mang theo nhiều hành lý, kiên nhẫn chờ đợi đến lượt lên xe trong điều kiện đông đúc. Một số gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi gặp khó khăn khi di chuyển giữa dòng người để kịp chuyến về quê.

Lực lượng chức năng tăng cường phân luồng, giảm áp lực giao thông trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Các phương tiện di chuyển chậm do lượng người đổ về quê sau ngày làm việc cuối tuần tăng đột biến

Dòng xe nhích từng chút một qua đoạn đường ùn tắc

Người dân mang theo hành lý, di chuyển ra bên xe để về quê dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Nhiều người cho biết họ tranh thủ về quê từ chiều thứ 6 để tránh ùn tắc và có nhiều thời gian hơn bên gia đình

Dòng người đổ về bến xe tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày

Theo ghi nhận, các tuyến hướng đi các tỉnh phía Nam như Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ an có mật độ phương tiện cao hơn bình thường. Dù nhiều người đã chủ động sắp xếp thời gian xuất phát sớm, tình trạng đông đúc vẫn khó tránh khỏi trong khung giờ cao điểm.

Để giảm áp lực giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường tại các điểm nóng, tổ chức phân luồng và điều tiết phương tiện. Tuy nhiên, do lượng xe tăng nhanh trong thời gian ngắn, tình trạng ùn ứ vẫn xuất hiện tại một số khu vực.

Cận kề kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, bến xe Miền Tây đông nghịt người về quê

Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều tối ngày 24/4 tại các quầy bán xe trong bến xe Miền Tây, hành khách phải xếp hàng dài để mua vé, trong khi nhiều tuyến đã rơi vào tình trạng “cháy vé” ngay trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ.

Hành khách xếp hàng dài tại quầy vé trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ.

Khu vực quầy vé và chờ xe đông hơn thường ngày, lượng khách tăng rõ rệt.

Khu vực ghế chờ đều kín chỗ, nhiều hành khách chủ động ra bến xe từ sớm để tránh tình trạng ùn tắc, lỡ chuyến

Khu vực chờ lên xe trở nên quá tải, đông đúc. Trẻ nhỏ mệt mỏi, ngủ gật trên ghế chờ; người lớn và sinh viên tay xách nách mang, mang theo hành lý cồng kềnh, di chuyển khó khăn giữa dòng người đông nghịt.

Các tuyến xe về miền Tây liên tục kín chỗ, nhiều nhà xe buộc phải tăng cường chuyến để đáp ứng nhu cầu tăng cao. Dù tình trạng chen chúc và mệt mỏi, tâm lý chung của hành khách vẫn là sự háo hức lên đường trở về quê, bắt đầu kỳ nghỉ lễ bên gia đình.

Nhiều người chủ động chuẩn bị sẵn nước uống để phục vụ cho hành trình về quê, nhất là trong bối cảnh lượng khách tăng cao và thời gian di chuyển có thể kéo dài.

Người dân mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, từ thùng xốp đến vali hành lý, chuẩn bị rời thành phố để trở về quê sau những ngày làm việc, học tập xa nhà.

Em bé ngủ gục trong lòng cha mẹ trong lúc chờ xe lăn bánh, giữa không gian bến xe đông đúc những ngày cận kỳ nghỉ.

Khu vực chờ lên xe quá tải cục bộ, hành khách phải đứng chờ lâu hơn.