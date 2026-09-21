Kate Middleton có một “đặc quyền” thú vị ở các điểm tham quan nổi tiếng mà ít ai biết

Vương phi xứ Wales từ lâu đã được biết đến là người rất quan tâm đến giáo dục sớm, sức khỏe tinh thần của trẻ em, việc vận động thể chất và lợi ích của việc gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh những lĩnh vực đó, Kate còn đặc biệt yêu thích nghệ thuật, một sở thích gắn với chính quá trình học tập của bà từ thời còn là sinh viên.

Kate từng theo học ngành Lịch sử Nghệ thuật tại Đại học St Andrews từ năm 2001 và tốt nghiệp năm 2005 với kết quả 2:1. Trong thời gian đó, cô và Hoàng tử William ban đầu học cùng khóa, nhưng sau này William chuyển sang ngành địa lý. Tình yêu với nghệ thuật vì thế không phải là điều đến sau này, mà đã gắn với Kate từ rất sớm.

Vẫn giữ thói quen riêng

Dù đã bước vào cuộc sống hoàng gia từ năm 2011, Kate vẫn được cho là luôn cố gắng giữ cho mình những khoảng riêng để theo đuổi sở thích cá nhân. Theo một số ghi chép được nhắc lại trong các cuốn sách về hoàng gia, cô thường âm thầm ghé thăm bảo tàng và phòng trưng bày vào những khung giờ rất sớm để "nuôi dưỡng đời sống nội tâm" của mình.

Có lần, Kate còn được nhìn thấy lặng lẽ bước vào một triển lãm của Hockney tại Royal Academy vào lúc 8 giờ sáng, rồi ngồi chăm chú trước một tác phẩm nghệ thuật. Khi đó, cô còn chia sẻ rất thật rằng mình nhớ môn lịch sử nghệ thuật và việc đi xem tranh là cách để cô "nạp lại năng lượng" cho bản thân.

Tình yêu nghệ thuật rất rõ nét

Sở thích của Kate với nghệ thuật không chỉ dừng ở những chuyến ghé thăm kín đáo. Cô hiện là người bảo trợ cho nhiều địa điểm văn hóa lớn ở Anh như Natural History Museum, Victoria & Albert Museum và National Portrait Gallery. Những lần xuất hiện liên quan đến nghệ thuật của Kate thường cho thấy cô không chỉ quan tâm với tư cách khách mời, mà thật sự hiểu và trân trọng lĩnh vực này.

Năm 2017, Kate còn tự tay vẽ Nhà thờ St Mark để dùng trên bìa chương trình lễ cưới của em gái Pippa. Đến năm 2018, cô tiếp tục phát huy nền tảng học thuật của mình khi chọn ảnh cho triển lãm "Victorian Giants: The Birth of Art Photography" của National Gallery, đồng thời viết chú thích cho từng bức ảnh và phần lời mở đầu trong catalogue.

Điều khiến câu chuyện này trở nên thú vị là dù là thành viên hoàng gia, Kate vẫn có những cách tận hưởng nghệ thuật rất gần gũi và riêng tư. Với cô, nghệ thuật không chỉ là hoạt động mang tính biểu tượng, mà còn là một khoảng lặng cần thiết giữa lịch trình công việc và trách nhiệm gia đình.

Chính vì vậy, "đặc quyền" mà Kate được hưởng ở một số điểm tham quan nổi tiếng không chỉ là chuyện được vào cửa hay được hỗ trợ đặc biệt, mà còn là cảm giác có thể lặng lẽ quay lại với điều mình yêu thích mà không cần quá phô trương. Điều đó khiến hình ảnh của Vương phi xứ Wales trở nên rất dễ mến: Thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn có một đời sống tinh thần khá gần với nhiều người.

*Theo Express