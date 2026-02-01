Những hình ảnh gần đây của Jennie (BLACKPINK) nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, tâm điểm không gì khác ngoài cơ bụng săn chắc, gọn gàng và đầy khí chất. Trên mạn xã hội, loạt bình luận bùng nổ:

"Cơ bụng của Jennie săn chắc đến mức nào..?"

"Jennie có cơ bụng rồi".

"Đẹp điên".

"Ngầu quá".

"Wow".

"Tò mò về chế độ ăn uống tập luyện của Jennie".

"Từ hồi tui còn nhỏ thì Jennie đã là siêu sao, giờ chị ấy vẫn là siêu sao."

"Đẹp thiệt".

"Siêu ngầu".

Trong đó, những bình luận được đồng tình nhiều nhất nhấn mạnh không chỉ vẻ ngoài mà còn là kỷ luật và nỗ lực bền bỉ của Jennie:

"Đường cong body của Jennie đẹp xỉu, ghen tị lắm… Sao Jennie lại xinh đẹp, thon gọn, vóc dáng mướt mắt, đầy khí chất, hát hay, rap tốt, nhảy giỏi, gu thời trang tuyệt vời, lại còn nói tiếng Anh tốt như vậy…".

"Jennie cực kỳ gầy và mảnh mai. Vóc dáng mảnh mai tiêu chuẩn".

"Chắc Jennie tập tành dữ lắm. Dáng thon gọn nhưng vẫn săn chắc, cơ bụng cơ bắp ngầu vãi. Một cô gái biết quản lý bản thân là người rất tuyệt".

"Mê cái cách chị ấy luôn nỗ lực".

Ăn thế nào để có cơ bụng săn chắc như Jennie?

Ăn sạch, ưu tiên thực phẩm tự nhiên

Jennie nhiều lần được bắt gặp duy trì chế độ ăn sạch (clean eating), xu hướng được các tổ chức y khoa khuyến khích vì giúp kiểm soát mỡ thừa và viêm âm ỉ trong cơ thể. Ăn sạch không đồng nghĩa ăn kiêng khắc nghiệt, mà là giảm thực phẩm chế biến sẵn, tăng thực phẩm tươi.

Salad và rau củ giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất; giúp no lâu, hạn chế tích mỡ vùng bụng. Theo các phân tích dinh dưỡng từ Harvard Health, chất xơ còn hỗ trợ hệ tiêu hóa và ổn định đường huyết, yếu tố then chốt để vòng eo gọn gàng.

Người đẹp thích ăn yến mạch. Đây là nguồn carb phức lý tưởng cho người tập luyện. Yến mạch giúp giải phóng năng lượng chậm, hạn chế tăng insulin đột ngột, một trong những nguyên nhân khiến mỡ bụng "cứng đầu".

Ăn ít natri để tránh phù nề

Một chi tiết rất "sao Hàn" nhưng hoàn toàn có cơ sở khoa học: Giảm muối. Natri cao khiến cơ thể giữ nước, gây phù nề vùng bụng dưới, làm cơ bụng kém nét dù mỡ không nhiều. Việc ưu tiên thực phẩm nhạt, tự nhiên giúp bụng phẳng hơn thấy rõ, đặc biệt khi lên hình.

Những thói quen tạo nên cơ bụng "cực ngầu" của Jennie

Tập kết hợp Pilates và yoga bay

Pilates được xem là "vũ khí bí mật" của nhiều nữ nghệ sĩ. Các bài tập này đánh mạnh vào nhóm cơ lõi (core), bao gồm cơ bụng sâu, lưng dưới và sàn chậu. Theo WebMD, tập pilates đều đặn giúp tăng sức bền cơ, cải thiện tư thế, từ đó khiến bụng trông phẳng và săn chắc hơn, không thô.

Yoga bay (aerial yoga) bổ sung yếu tố kéo giãn và thăng bằng, giúp cơ thể dẻo dai, giảm stress, yếu tố gián tiếp nhưng rất quan trọng trong kiểm soát mỡ bụng.

Vũ đạo cường độ cao

Là main dancer của BLACKPINK, Jennie duy trì lịch tập vũ đạo cường độ cao. Các động tác nhanh, liên tục giúp nhịp tim tăng, đốt năng lượng tương đương cardio, đồng thời kích hoạt cơ bụng liên tục để giữ thăng bằng.

Các nghiên cứu về vận động cho thấy, những hình thức tập "cardio kết hợp sức mạnh" như nhảy hiện đại giúp giảm mỡ toàn thân hiệu quả hơn so với chỉ gập bụng đơn thuần.

Điểm chung dễ thấy ở Jennie không chỉ là vóc dáng, mà là sự quản lý bản thân bền bỉ. Cơ bụng săn chắc không phải kết quả của vài tuần ăn kiêng, mà là tổng hòa của:

Ăn uống có ý thức

Vận động phù hợp với cơ thể

Nghỉ ngơi và kiểm soát stress

Với phụ nữ hiện đại, đây là hướng đi lành mạnh và thực tế hơn nhiều so với việc chạy theo những "thử thách giảm cân cấp tốc". Một cơ thể khỏe mạnh, năng động sẽ tự khắc tạo nên vẻ đẹp khiến người khác phải thốt lên: "Đẹp thiệt. Siêu ngầu".

(Ảnh: Internet)