Ngoại hình trong trẻo, làn da mịn màng cùng khí chất “thoát tục” khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ. Ít ai biết, diện mạo hiện tại của Go Yoon Jung không hoàn toàn nhờ may mắn, mà là kết quả của quá trình tự kỷ luật và chăm sóc bản thân kéo dài nhiều năm.

Chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn, Go Yoon Jung cho biết thời còn đi học, cô từng nặng khoảng 60kg. Sau đó, nhờ duy trì vận động đều đặn, quản lý chế độ ăn uống và xây dựng lối sống lành mạnh, cô dần thay đổi vóc dáng, giảm xuống còn khoảng 46kg và giữ phong độ ổn định cho đến nay.

Dưới đây là những bí quyết được chính cô tiết lộ, đồng thời cũng được chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là có tính tham khảo cao.

Pilates và ballet: “chìa khóa” tạo nên vóc dáng thanh thoát

Go Yoon Jung nổi tiếng với tỷ lệ cơ thể cân đối, vóc dáng mảnh mai nhưng không gầy gò. Theo cô, yếu tố quan trọng nhất để giữ dáng là tập luyện đều đặn và chú trọng vào cơ lõi. Pilates là bộ môn cô theo đuổi lâu dài, giúp cải thiện tư thế, hạn chế gù lưng, tăng sức mạnh vùng bụng và lưng, từ đó tạo cảm giác thân hình cao ráo, thẳng và gọn gàng hơn.

Bên cạnh đó, ballet cũng là hình thức vận động được cô yêu thích. Những động tác mềm mại nhưng đòi hỏi khả năng kiểm soát cơ bắp tốt giúp cơ thể săn chắc, các đường nét trở nên uyển chuyển hơn. Nhờ duy trì hai bộ môn này, Go Yoon Jung đã giảm thành công từ gần 58 kg xuống 46 kg mà không rơi vào tình trạng mệt mỏi hay xuống sắc.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan (Trung Quốc) Jang Yi Ting, các bài tập cường độ thấp nhưng hiệu quả cao như pilates và ballet rất phù hợp với người muốn giữ dáng lâu dài. Chúng giúp tạo hình vóc dáng, hạn chế tăng cân trở lại và ít gây áp lực lên khớp, đặc biệt thích hợp với phụ nữ bận rộn.

Sinh hoạt điều độ, không thức khuya dù lịch trình dày đặc

Dù thường xuyên quay phim với cường độ cao, Go Yoon Jung vẫn cố gắng duy trì giờ giấc sinh hoạt ổn định, hạn chế thức khuya.

Theo chuyên gia, nhịp sống đều đặn và giấc ngủ đủ là yếu tố nền tảng giúp cơ thể giảm tích nước, hạn chế phù nề và giữ trạng thái thể chất ổn định. Khi ngủ đủ và đúng giờ, hormone trong cơ thể được cân bằng tốt hơn, từ đó hỗ trợ cả việc kiểm soát cân nặng lẫn sức khỏe làn da.

Ưu tiên thực phẩm nguyên bản, ăn nhẹ nhàng nhưng không ép buộc

Trong chế độ ăn uống, Go Yoon Jung theo đuổi nguyên tắc “thanh đạm là chính”. Khi quay phim, cô tránh các món quá mặn hoặc nhiều natri. Bữa tối thường xoay quanh thực phẩm nguyên bản như rau xanh, protein hấp hoặc luộc, giúp hạn chế tích nước và cảm giác cơ thể bị “nặng nề”.

Đáng chú ý, khi cảm thấy đói hoặc thèm ăn, Go Yoon Jung không ép bản thân nhịn hoàn toàn mà chọn các món ít calo nhưng tạo cảm giác no, nhờ đó tránh được tình trạng ăn quá đà về sau. Theo chuyên gia dinh dưỡng, chiến lược ăn uống này không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn giúp duy trì năng lượng, tinh thần và làn da ổn định trong thời gian dài.

Chuyên gia Jang Yi Ting nhận định, nhan sắc của Go Yoon Jung là kết quả của sự tích lũy, không phải món quà bẩm sinh. Từ cách vận động, sinh hoạt đến ăn uống, tất cả đều phản ánh sự kiên trì trong đời sống hằng ngày.

Với những ai mong muốn cải thiện vóc dáng và trạng thái tổng thể, việc tham khảo những thói quen này có thể là gợi ý tốt để xây dựng cho mình một “lộ trình chăm sóc bản thân” phù hợp và bền vững.

Nguồn và ảnh: Health 2.0