"Tết nào cũng vậy, mới mùng 2 là tôi đã thấy bụng căng cứng, ăn không ngon, người lúc nào cũng nóng nực", chị M. (41 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) kể. "Biết là do ăn uống thất thường, nhưng Tết thì khó tránh".

Câu chuyện của chị M. không hiếm. Sau mỗi kỳ nghỉ Tết, các diễn đàn sức khỏe và đời sống lại dày lên những chia sẻ xoay quanh đầy hơi, táo bón, nóng trong - những rối loạn tiêu hóa tưởng nhỏ nhưng đủ khiến nhiều người "mất vui" trong những ngày sum họp.

Khi thói quen ăn Tết va chạm với hệ tiêu hóa, ảnh hưởng làn da và sức khỏe chung

Theo các bác sĩ, mâm cỗ ngày Tết thường có điểm chung: Nhiều đạm, nhiều chất béo, đồ nếp, đồ ngọt; trong khi rau xanh, trái cây và nước lại bị "xếp sau". Cùng với việc uống rượu bia, nước ngọt có gas và ít vận động, hệ tiêu hóa dễ rơi vào trạng thái quá tải.

Một nghiên cứu đăng trên World Journal of Gastroenterology cho thấy, chế độ ăn giàu chất béo và thiếu chất xơ làm chậm nhu động ruột, tăng nguy cơ táo bón chỉ sau vài ngày. Trong khi đó, đồ uống có cồn và nước ngọt được chứng minh là yếu tố gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, dẫn đến đầy hơi và cảm giác nóng trong.

"Có những ngày Tết tôi gần như không đi vệ sinh được, người mệt mà da cũng xấu đi thấy rõ", anh Q. (45 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Không chỉ khó chịu, rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng làn da và sức khỏe chung.

Theo các chuyên gia, đường ruột không chỉ liên quan đến tiêu hóa mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến miễn dịch và làn da. Nghiên cứu trên Gut Microbes chỉ ra rằng, khi hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng, cơ thể dễ xuất hiện tình trạng viêm mức độ thấp, kéo theo mệt mỏi, da xỉn màu và nổi mụn.

Đây cũng là lý do sau Tết, nhiều người dù không tăng cân quá nhiều nhưng vẫn cảm thấy "nặng người", thiếu năng lượng.

Giải pháp quen thuộc nhưng dễ bị bỏ qua trong những ngày Tết

Các bác sĩ cho rằng, để giảm đầy hơi, táo bón và nóng trong, điều quan trọng không phải là kiêng khem cực đoan mà là bổ sung những yếu tố hệ tiêu hóa đang thiếu hụt.

Bổ sung chất xơ, nhưng theo cách tiện lợi hơn

Trong những ngày Tết bận rộn, không phải ai cũng ăn đủ rau xanh. Vì vậy, ngoài trái cây tươi, nhiều người lựa chọn các thực phẩm, đồ uống bổ sung chất xơ hòa tan - dạng dễ dùng, dễ mang theo khi di chuyển, giúp cải thiện nhu động ruột. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên tiêu thụ 25–30g chất xơ mỗi ngày để duy trì tiêu hóa khỏe mạnh.

Chăm sóc hệ vi sinh đường ruột

Một tổng quan trên The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, probiotics (lợi khuẩn) có hiệu quả trong việc cải thiện táo bón chức năng và giảm đầy hơi, đặc biệt ở người trung niên. Đây là lý do các sản phẩm chứa lợi khuẩn, thường được dùng sau bữa ăn hoặc vào buổi sáng, ngày càng phổ biến trong dịp lễ Tết.

Hỗ trợ tiêu hóa khi ăn uống thất thường

Với những bữa ăn nhiều đạm và chất béo, một số người chọn các sản phẩm bổ trợ chứa enzyme tiêu hóa hoặc chiết xuất thảo dược quen thuộc để giảm cảm giác nặng bụng, khó tiêu. Các nghiên cứu cho thấy enzyme tiêu hóa có thể giúp phân giải thức ăn tốt hơn, từ đó giảm đầy hơi sau ăn.

Uống đủ nước, chọn đồ uống "thân thiện" với đường ruột

Thay vì chỉ uống nước ngọt hay bia rượu, việc xen kẽ nước lọc, nước ấm hoặc đồ uống ít đường giúp hạn chế tình trạng chướng bụng và nóng trong - một thói quen nhỏ nhưng mang lại khác biệt rõ rệt.

Giữ Tết trọn vẹn bằng cách chăm sóc tiêu hóa thông minh

"Tôi không kiêng khem quá mức, nhưng luôn để sẵn trái cây, đồ uống bổ sung chất xơ và một vài sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa trong nhà", chị M. chia sẻ. "Chỉ cần chú ý một chút là Tết nhẹ người hơn hẳn".

Theo các chuyên gia, chăm sóc hệ tiêu hóa chính là "chìa khóa" để giữ sức khỏe, làn da và tinh thần ổn định trong những ngày Tết. Khi đường ruột hoạt động trơn tru, cơ thể sẽ dễ thích nghi hơn với nhịp sinh hoạt ngày lễ - giúp mỗi bữa ăn trở thành niềm vui, chứ không phải gánh nặng.