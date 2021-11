Hyun Bin tái xuất màn ảnh rộng với bom tấn hành động Cáp Nhĩ Tân

Sáng nay 16/11, Vast Entertainment - công ty quản lý của Hyun Bin chính thức xác nhận nam diễn viên sẽ đóng chính trong bộ phim Cáp Nhĩ Tân.

Cáp Nhĩ Tân kể về câu chuyện của những người đã liều mạng chiến đấu để giành lại độc lập quê hương. Phim lấy bối cảnh những năm đầu 1900 ở thành phố Cáp Nhĩ Tân (Harbin) thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cáp Nhĩ Tân dự kiến là một tác phẩm hành động gián điệp chế tác lớn quay tại Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc.

Hyun Bin xác nhận đóng chính trong bộ phim Cáp Nhĩ Tân.

Cáp Nhĩ Tân là dự án đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên sau 3 năm vắng bóng màn ảnh rộng kể từ tác phẩm Rampant. Trước đó, Hyun Bin từng nhiều lần thể hiện hình tượng quân nhân và điệp viên trong sự nghiệp diễn xuất. Nam diễn viên được kỳ vọng sẽ thể hiện những màn hành động mãn nhãn và bộc lộ cảm xúc phức tạp của những người sống trong thời đại mất nước cùng sự lo lắng, trách nhiệm xả thân giành lại độc lập.

Hyun Bin trong bộ phim Hạ cánh nơi anh.

Nam diễn viên quyết định tham gia phim dựa trên kịch bản hấp dẫn và sự tin tưởng vào đạo diễn Woo Min Ho. Đạo diễn Woo Min Ho là người đã để lại dấu ấn qua các tác phẩm như Inside Men, The Managers of Namsan, Drug King. Bộ phim được sản xuất bởi Hive Media Corp - công ty từng đứng sau thành công của Inside Men, The man standing next và Deliver us from evil.

Truyền thông Hàn đang kỳ vọng về màn trở lại của Hyun Bin.

Bộ phim Cáp Nhĩ Tân dự kiến sẽ được khởi quay vào năm 2022.