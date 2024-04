Hyeri "đen tình đỏ bạc": Dính drama tình ái tay 3 với Han So Hee nhưng "cá kiếm" lãi đậm 60 tỷ nhờ điều này

Disfatch là phiên bản tạp chí thời trang của Dispatch. Cách đây 3 năm, Disfatch đã gửi hẳn xe cà phê tới trường quay My Name để ủng hộ Han So Hee. Từ đây, nhiều khán giả đặt nghi vấn Han So Hee và Dispatch có mối liên hệ mật thiết