Công ty quản lý “cạn lời”, phải xin lỗi khi Han So Hee đăng tâm thư cà khịa Hyeri

Drama tình ái giữa 3 ngôi sao Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri là chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi khắp mạng xã hội châu Á suốt thời gian qua. Tới sáng 29/3, Han So Hee tiếp tục gây xôn xao khi đăng hẳn tâm thư cà khịa đàn chị Hyeri. Trong tâm thư, sao nữ họ Han chất vấn đồng nghiệp gay gắt: "Người yêu cũ có bạn gái mới thì có gì thú vị?". Khoảng 1 giờ sau đó, đại diện chính thức lên tiếng về động thái bất ngờ của nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân: "Chúng tôi không có gì để nói. Thành thật xin lỗi mọi người".

Động thái này khiến công chúng không khỏi bất ngờ, bởi lẽ trước đó công ty đều vội vã lên tiếng bảo vệ Han So Hee khi nữ diễn viên liên tục hứng chỉ trích trên mạng giữa nghi vấn làm tiểu tam. Còn nhớ hôm 18/3, công ty quản lý cho biết Han So Hee đang gặp vấn đề tâm lý sau nhiều ngày liên tiếp bị dân mạng "tấn công", đồng thời tuyên bố kiện những cá nhân tung tin bịa đặt về nữ diễn viên. Sau đó ít ngày, người đại diện lại lên tiếng bác bỏ thông tin Han So Hee bị Nonghyup Bank và 1 thương hiệu đồ uống nổi tiếng hủy hợp đồng vì ồn ào tình ái.

Công ty quản lý cũng cạn lời trước động thái mới của Han So Hee nhắm vào Hyeri

Trong tâm thư được đăng lên vào sáng 29/3, Han So Hee khẳng định 1 lần nữa chuyện tình với Ryu Jun Yeol không phải transit love. Đáng chú ý, nữ diễn viên họ Han được cho là chủ yếu nhắm đến Hyeri. Han So Hee khẳng định bản thân thất vọng vì có 1 bên trong câu chuyện giữ im lặng, cảm thấy khó hiểu khi đàn chị không giải thích rõ ràng và còn nhấn mạnh: "Điều tôi không hiểu là việc người yêu cũ có bạn gái mới có gì thú vị"

Drama tình ái nổ ra sau khi Hyeri bất ngờ đăng story có dòng chữ "Thú vị quá" vào đúng hôm Ryu Jun Yeol lộ tin tình ái với Han So Hee ở Hawaii. Tin đồn Han So Hee làm kẻ thứ 3 rộ lên bắt nguồn từ hình ảnh nữ diễn viên tới triển lãm của Ryu Jun Yeol sau khi tài tử chia tay tình cũ Hyeri được 2 ngày.

Vào hôm 18/3, Dispatch khẳng định cặp đôi Ryu Jun Yeol - Hyeri đã xa cách nhau từ tháng 6/2023, thậm chí tài tử họ Ryu còn không đến dự tiệc sinh nhật Hyeri vào hôm 9/6 năm ngoái. Dispatch tiết lộ thêm rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 6-9/2023, cặp đôi Reply 1988 gần như không liên lạc. Cho đến tháng 11/2023, họ mới quyết định chia tay thật sự. Sau đó, Han So Hee và Ryu Jun Yeol lần đầu gặp gỡ ở triển lãm tranh vào hôm 15/11 cùng năm. Cặp đôi không yêu từ cái nhìn đầu tiên, họ dần nảy sinh tình cảm khi trò chuyện về các tác phẩm nghệ thuật. Cả 2 tiến đến mối quan hệ hẹn hò vào đầu năm 2024.

Hyeri và Ryu Jun Yeol có những biểu hiện xa cách từ hồi đầu năm 2023. Khi ấy, cặp đôi 1 thời dự buổi tụ họp của dàn sao Reply 1988 nhưng không ngồi gần nhau

Dispatch khẳng định Han So Hee lần đầu gặp Ryu Jun Yeol ở triển lãm hồi tháng 11 năm ngoái khi nam diễn viên đã hoàn toàn chia tay Hyeri

Dựa theo bài báo của Dispatch, có thể thấy minh tinh họ Han không phải là tiểu tam xen vào mối quan hệ của cặp đôi 1 thời Hyeri - Ryu Jun Yeol. Nhưng công chúng hiện "bán tín bán nghi" về thông tin do Dispatch đăng tải do có nhiều bằng chứng cho thấy tờ báo nổi tiếng bắt tay với Han So Hee.

Nguồn: Osen