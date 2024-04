Cặp đôi đồng giới nữ Vbiz khoe nhẫn cưới sau 9 năm bên nhau và đã có nhóc tỳ đầu lòng, Vbiz sắp có thêm hôn lễ?

Ngày 8/4, Alex Nguyễn - người yêu đồng giới của An Nguy gây sốt khi đăng ảnh đôi nhẫn cưới kèm dòng thông báo kỷ niệm 9 năm bên nhau. Cả hai gắn bó từ năm 2015, có giai đoạn gặp sóng gió khi An Nguy vướng ồn ào tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Tuy nhiên, sau đó An Nguy và Alex Nguyễn trở về bên nhau, cùng chào đón nhóc tỳ đầu lòng bằng phương tinh ống nghiệm tại Mỹ vào năm 2021. Bên dưới bài đăng kỷ niệm gần 1 thập kỷ gắn bó, An Nguy và Alex Nguyễn được bạn bè gửi lời chúc phúc, cả hai còn cho biết sẽ tổ chức tiệc hoành tráng tại Việt Nam vào năm sau.

Người yêu An Nguy khoe ảnh nhẫn cưới, cư dân mạng "chấm hóng" hôn lễ của nữ vlogger đình đám

An Nguy - Alex Nguyễn đã có 9 năm bên nhau và cùng chào đón con gái vào năm 2021

An Nguy là một trong những vlogger đời đầu nổi tiếng, tuy nhiên những năm gần đây cô sống kín tiếng hơn và chỉ tập trung vào việc chăm sóc gia đình nhỏ.

An Nguy và Alex Nguyễn quen nhau khi cả hai còn là du học sinh. Vào thời điểm An Nguy có nhiều hoạt động ở Việt Nam, Alex đã về nước để đồng hành với vai trò quản lý. Lần xuất hiện công khai đầu tiên của cả hai chính là ở buổi casting The Face mùa đầu tiên vào tháng 4/2016. 2 năm sau, nữ diễn viên thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn khi hợp tác đóng phim, Alex Nguyễn hủy kết bạn với An Nguy và trở về Mỹ.

Đến tháng 12/2020, An Nguy công khai ảnh bụng bầu lớn bên Alex Nguyễn. Đến tháng 3/2021, bé Bay chào đời và trở thành một trong những nhóc tỳ hot trên mạng xã hội. Hiện tại An Nguy sinh sống chủ yếu ở Mỹ, thỉnh thoảng sẽ đưa con gái về thăm gia đình tại Việt Nam.

An Nguy dùng phương pháp thụ tinh ống nghiệm để sinh con ở tuổi 34

Bé Bay hiện đã hơn 3 tuổi, có trang cá nhân riêng thu hút gần 40 nghìn người theo dõi

Nhóc tỳ được An Nguy và người yêu cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy

Khi được hỏi có e dè trước những định kiến xã hội về tình yêu đồng giới, An Nguy chia sẻ với chúng tôi vào tháng 10/2022: "Không biết có phải may mắn không nhưng hàng xóm ở bên kia cũng không quan tâm đến cuộc sống của nhau nhiều cho lắm. Bố mẹ Alex cũng không bất ngờ mấy. Nhưng có lẽ ba mẹ tôi ở Việt Nam sẽ chịu nhiều áp lực hơn tôi và Alex. Lúc chia sẻ chuyện có con thì mẹ tôi cũng hơi bất ngờ. Tôi có bầu tầm 3 - 4 tháng gì rồi mới báo cho mẹ, hình như mẹ chỉ thả có 1 cái like. Cũng là cách yêu thương hơi khó hiểu đấy. Xong đến lúc sinh em bé xong thì bà sang bà trông thôi, được 9 - 10 tháng là đi về Việt Nam".

An Nguy cho biết cô có những thay đổi về cuộc sống lẫn tính cách từ khi bước sang thiên chức mới. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi chỉ nhớ là hồi trẻ mình rất điên rồ, còn bây giờ đã đằm hơn nhiều rồi. Bản thân tôi ngồi đọc lại những bài đăng lúc trước tôi còn không hiểu, tôi không hiểu nổi tôi nữa, không hiểu sao tôi lại viết những cái thứ như thế nữa! Hồi đó bảo gì cũng dám làm, gì cũng chẳng sợ ấy. Bây giờ làm gì cũng rén, có con xong càng rén".