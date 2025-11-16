Nữ thần tượng trẻ lâu nhất Kpop 41 tuổi vẫn rạng ngời nữ thần thanh xuân: Luôn hạn chế ăn 1 món, nạp cho cơ thể đủ 1 thứ để nội tiết dồi dào

Sau 9 tháng, Dara cuối cùng cũng gặp lại fan Việt trong niềm hào hứng khó tả. Kể từ concert WELCOME BACK cùng 2NE1 hồi tháng 2, "chị đại" đình đám một thời trông ngày càng trẻ trung, rạng rỡ hơn. Ở tuổi 41, mỹ nhân 2NE1 xuất hiện với thần thái "đẹp phát sáng", góc nghiêng nào cũng khiến fan Việt mê mẩn. Cô tươi cười vẫy tay chào, liên tục nói cảm ơn và hạnh phúc đến… tít cả mắt khi nhận món quà nhỏ xinh từ người hâm mộ.

Khó tin nhưng có thật: Dara 41 tuổi vẫn giữ được vẻ trẻ trung như thời đỉnh cao hoạt động cùng 2NE1. Làn da mịn, dáng người gọn gàng, thần thái tràn đầy năng lượng. Và đằng sau sự trẻ lâu ấy không phải những bí quyết gì quá xa xỉ, mà đến từ những thói quen cực kỳ đời thường nhưng lại rất hiệu quả.

2 thói quen "vàng" giúp nội tiết ổn định chính là chìa khóa giữ tuổi xuân của Dara

Dara từng nhiều lần chia sẻ rằng mình không theo đuổi chế độ ăn phức tạp. Thậm chí, cô còn là mẫu người "ăn ít món", nhưng lại nạp đúng thứ cơ thể cần. 2 thói quen lớn nhất mà Dara kiên trì hàng chục năm qua chính là:

Hạn chế đồ ngọt

Đồ ngọt là "kẻ thù" của hormone nữ vì đường có thể gây tăng insulin, dẫn đến rối loạn nội tiết, làm da dễ đổ dầu, nổi mụn, lão hóa nhanh hơn. Theo các chuyên gia nội tiết, chế độ ăn nhiều đường còn thúc đẩy quá trình glycation khiến collagen bị phá vỡ, gây chùng nhão và nếp nhăn sớm.

Việc Dara hạn chế tối đa bánh kẹo, nước ngọt giúp:

Giữ insulin ổn định.

Giảm viêm trong cơ thể.

Ngăn tình trạng mụn nội tiết.

Bảo vệ collagen và elastin.

Nhờ vậy, da mặt cô luôn căng bóng, ít khuyết điểm và giữ được độ đàn hồi đáng kinh ngạc ở tuổi ngoài 40.

Duy trì thói quen ngủ đủ giấc

Dara từng nói rằng "ngủ ngon là bí quyết làm đẹp rẻ nhất". Quả thật, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh hormone tăng trưởng (HGH), loại hormone giúp tái tạo da, phục hồi cơ bắp và duy trì vóc dáng.

Từ góc độ y khoa, ngủ ít sẽ làm giảm estrogen, tăng cortisol, khiến phụ nữ dễ stress, dễ lão hóa, tăng mỡ bụng và giảm ham muốn. Ngược lại, ngủ đủ giúp:

Hệ nội tiết vận hành ổn định.

Da phục hồi nhanh hơn.

Tăng sản sinh collagen.

Cải thiện thần sắc và năng lượng.

Không khó hiểu vì sao dù lịch trình bận rộn, Dara luôn cố gắng ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi đêm.

Ngoài ra, mỹ nhân còn có những thói quen nhỏ nhưng "đắt giá" để chống già

Bên cạnh 2 nguyên tắc lớn, Dara còn tự duy trì loạt thói quen nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Những điều này không cầu kỳ, bất kỳ phụ nữ nào cũng có thể học theo:

Uống nhiều nước

Dara gần như lúc nào cũng mang theo chai nước bên người. Việc uống từ 1.5 – 2 lít nước mỗi ngày:

Duy trì độ ẩm tự nhiên cho da.

Giúp cơ thể đào thải độc tố tốt hơn.

Giảm cảm giác thèm ăn.

Giúp môi hồng, mặt tươi tắn.

Không cần skincare đắt đỏ, chỉ cần đủ nước đã giúp da "tự sáng" từ bên trong.

Làm sạch da kỹ càng

Dara nổi tiếng kỹ tính trong việc làm sạch da: Tẩy trang - rửa mặt - dùng toner - dưỡng ẩm. Theo các bác sĩ da liễu, làm sạch sạch sẽ buổi tối sẽ hạn chế bít tắc lỗ chân lông, ngăn mụn và giảm nguy cơ collagen bị tổn thương do viêm nhiễm.

Không skincare 10 bước phức tạp, chỉ cần làm sạch đúng và đủ là đã chiếm… 70% thành công.

Tập thể dục nhẹ nhàng

Dara không tập nặng, cô chọn những bài tập nhẹ như:

Đi bộ nhanh.

Pilates cơ bản.

Dance để giữ form.

Việc vận động đều đặn giúp tăng tuần hoàn máu, làm da hồng hào, giảm căng thẳng và ổn định hormone - yếu tố quan trọng để phụ nữ trẻ lâu.

Giữ tinh thần tích cực

Nếu theo dõi Dara lâu năm, bạn sẽ thấy cô luôn cười rất tươi, thích trêu fan và lúc nào cũng lan tỏa năng lượng đáng yêu. Suy nghĩ tích cực giúp cơ thể giảm cortisol (hormone stress), từ đó:

Giảm lão hóa.

Giảm rối loạn nội tiết.

Tăng chất lượng giấc ngủ.

Da dẻ sáng sủa và ít mụn hơn.

Không phải ngẫu nhiên mà nàng idol 41 tuổi vẫn giữ tâm hồn trẻ trung như thiếu nữ!

(Nguồn ảnh: Internet)