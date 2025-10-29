Sườn heo là loại nguyên liệu vô cùng quen thuộc của hầu hết các bà nội trợ. Đây cũng là loại nguyên liệu làm nên rất nhiều các món ăn ngon được mọi người yêu thích. Từ nấu canh, món hấp cho đến nướng hoặc kho... mỗi món đều để lại hương vị ấn tượng và vị ngon mỹ mãn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn toàn bộ quy trình làm món sườn kho cực thơm ngon và hao cơm. Món ăn này được nấu trong 3 bước chính từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khi ra thành phẩm. Nếu bạn thích ăn, hãy thử làm sau khi đọc bài viết này nhé. Hãy cùng bắt đầu với phần công thức chi tiết nhé:

Nguyên liệu làm món sườn kho

500g sườn heo, 1 nhánh gừng nhỏ, 1 thìa canh nước tương đen, 1 thìa canh nước mắm, lượng muối thích hợp, 2 thìa canh rượu nấu ăn, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, 1-2 quả ớt khô, 2 cây hành lá cắt khúc.

Cách làm món sườn kho

Bước 1: Đầu tiên, bạn chặt sườn thành khúc nhỏ sau đó ngâm sườn trong nước sạch từ 30 phút đến 1 tiếng để loại bỏ máu thừa. Trong quá trình ngâm bạn nên thay nước 2 lần rồi rửa sạch, để ráo. Bạn có thể dùng nước vo gạo để rửa sườn, có tác dụng khá hiệu quả. Sau đó bạn đặt một nồi nước lên bếp, cho sườn vào, đun sôi. Chần sườn khoảng 3 phút, vớt sạch bọt. Sau đó vớt ra, rửa sạch lại với nước ấm nhằm loại bỏ cặn bọt; để ráo nước.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Sau khi dầu nóng thì cho gừng thái lát, hành lá và ớt khô (nếu thích ăn cay) vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó bạn cho sườn heo vào xào đến khi sườn chuyển sang màu vàng nhạt thì thêm rượu nấu ăn, đảo đều. Sau đó nêm nước mắm, nước tương đen, tinh chất cốt gà, một chút muối vào để nêm nếm và tạo màu. Xào sườn một lúc cho ngấm gia vị.

Bước 3: Tiếp đó đổ lượng nước sôi vừa đủ ngập sườn. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 40 phút, giữ cho súp hơi sôi. Khi hết thời gian ninh sườn thì bạn chỉnh lửa lớn đến khi nước sốt sánh lại, rắc hành lá cắt nhỏ lên trên để trang trí và bày ra đĩa để hoàn thành món sườn kho mềm, có màu nâu đỏ tươi.

Thành phẩm món sườn kho

Món sườn kho hoàn thành với màu sắc đẹp mắt, phần nước kho óng ánh, đậm vị thơm ngon xen chút the cay từ ớt. Thịt sườn mềm, ngọt tự nhiên, hòa quyện cùng chút vị mặn của gia vị. Những bữa cơm ngày lạnh mà có món sườn kho này thì cực hao cơm. Bạn có thể tham khảo cách làm để nấu cho gia đình thưởng thức nhé!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món sườn kho!