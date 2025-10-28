Vì tôi ăn món hấp này mỗi ngày nên da mặt bây giờ "như được ngậm nước", mịn và hồng hào, ai cũng khen đẹp!

Có một điều mà hầu hết các chị em chúng ta đều khổ sở vật vã đó chính là mỗi lần nhìn vào gương, đều cảm thấy hình ảnh bên trong đó như một người kiệt sức. Làn da tái nhợt, thiếu sức sống ngay cả khi bôi hết lớp kem dưỡng da này đến kem chống lão hóa khác. Cảm giác khí sắc gương mặt kém tươi khiến tâm trí chúng ta không thể nào bình tĩnh lại được. Nhiều người ngoài việc cho rằng gương mặt mệt mỏi, kém tươi tắn đó là do tuổi tác. Nhưng thực tế, đó còn do khí huyết không đủ.

Tôi cũng từng cho rằng sắc mặt khô ráp, nhợt nhạt của mình là do đã bước vào tuổi trung niên. Thế nhưng sau khi đi khám Đông y, tôi biết rằng cơ thể mệt mỏi, khí huyết không đủ cũng khiến sắc mặt, làn da của mình rất kém. Sau đó nhờ học theo bà ngoại của mình, tôi đã làm một món hấp này coi đó là đồ ăn vặt ngọt ngào - táo hấp táo đỏ, kỷ tử và hoàng kỳ! Sau hơn 1 tháng kiên trì đều đặn ăn món hấp đó, da mặt tôi trở nên mịn màng và mềm mại, thậm chí tôi còn cảm nhận được độ ẩm nữa.

Đừng đánh giá thấp "quả táo hấp" này!

Có thể nhiều người sẽ phản ứng lại rằng: Sao phải ăn táo hấp? Chẳng phải táo tươi tốt hơn sao? Chúng vừa ngọt, giòn, giữ nguyên được các vitamin và dưỡng chất?...".

Dĩ nhiên tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng nếu bạn nghĩ rộng hơn thì hấp táo mang lại công dụng thần kỳ khác. Bạn cứ hiểu đơn giản như thế này: Một quả táo tươi giống như một cô bé năng động, hơi "cứng đầu". Một người có dạ dày yếu như tôi sẽ e ngại ăn quá nhiều vì sẽ gây ấm ách khó chịu ở đường tiêu hóa. Nhưng khi hấp lên nó lại có hương vị dịu nhẹ, tinh tế. Lách và dạ dày của tôi cảm thấy rất dễ chịu: ấm áp và có độ ẩm, không còn cảm giác khó chịu nữa. Khi ăn táo hấp, nó không chỉ tạo cảm giác mềm ở vị giác mà còn thấy nhu động ruột rất dễ dàng, bụng tôi phẳng và ấm.

Bên cạnh đó, khi hấp táo lên, hương vị thật tuyệt vời. Vị chua gần như biến mất, tất cả đều mềm, dẻo và ngọt, giống như đang ăn một món tráng miệng nóng hổi! Nếu bạn thêm táo đỏ, kỷ tử và đặc biệt là một vài lát hoàng kỳ, nó không chỉ là một bát trái cây thông thường, mà là một "bể năng lượng" giúp cơ thể được nạp "sức sống"! Đặc biệt vào những ngày mùa đông lạnh giá, thì táo hấp càng là món ăn tuyệt vời vừa giúp ấm cơ thể lẫn cấp ẩm cho làn da.

Nguyên liệu làm món "canh má hồng" táo hấp táo đỏ, kỷ tử và hoàng kỳ

Giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu công thức làm món này với bạn. Nó rất đơn giản và nguyên liệu bạn có thể mua ở bất kỳ chợ rau nào:

1 quả táo: Hãy chọn những quả tươi, giòn. Táo héo, mềm vừa bị mất dưỡng chất lại không giữ được kết cấu đẹp sau khi hấp.

4-5 quả táo đỏ: Bạn dùng kéo cắt bỏ hạt. Sau đó có thể cắt làm đôi theo chiều dọc, hoặc cắt miếng nhỏ tùy sở thích. Việc cắt táo đỏ cũng giúp bạn dễ dàng cảm nhận được hương vị.

10g kỷ tử: Với một lượng nhỏ kỷ tử, bạn không chỉ làm tăng hương vị món ăn mà còn bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Hãy chọn những hạt màu đỏ và trông mọng nước.

3-5 miếng/lát hoàng kỳ (3g): Đây là một "thành phần cốt lõi" và bạn có thể mua một túi vài lạng với giá vài chục nghìn tại các hiệu thuốc Đông y.

Một chút đường nâu: Thêm lượng đường vừa đủ theo khẩu vị, vị ngọt tự nhiên của táo đã đủ ngon rồi.

Cách làm chỉ với 4 bước, dễ hơn nấu mì ăn liền

Bước 1: Dùng một ít muối tinh, chà xát lên vỏ táo thật kỹ để loại bỏ tạp chất và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (nếu có). Vì toàn bộ dưỡng chất tốt nhất của táo nằm ở vỏ, chúng ta không gọt vỏ nên bạn hãy rửa thật sạch. Sau đó cắt táo thành từng miếng hình múi cau, bỏ lõi.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, xếp táo đã cắt vào sao cho tạo hình như một bông hoa nở xòe. Tiếp đó bạn rắc táo đỏ, kỷ tử và hoàng kỳ thái lát vào giữa. Thêm một ít đường nâu. Sau đó bạn thêm vào bát khoảng 150ml nước.

Bước 3: Cho lượng nước vừa phải vào nồi hấp, đun sôi. Tiếp đó bạn cho bát đựng nguyên liệu lên xửng, dùng một chiếc đĩa đậy bát lại rồi mới đậy nắp nồi. Hấp món ăn trên lửa lớn trong 15-20 phút.

Bước 4: Ngay khi hết thời gian hấp, bạn đừng nóng vội tắt bếp ngay và nhấc món ăn ra. Hãy để sôi liu riu thêm 2 phút. Nếu không cho đường nâu, bạn có thể thêm thêm vài giọt mật ong và khuấy đều.

Thành phẩm món táo hấp táo đỏ, kỷ tử và hoàng kỳ

Khi món ăn này hoàn thành, bạn chỉ cần nhấc nắp nồi lên, hương thơm ngọt ngào của táo, táo tàu và hoàng kỳ sẽ lan tỏa, bạn sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái! Táo mềm ngọt thấm nước đường nâu càng thêm ngon. Phần nước súp vàng ươm, chỉ cần nhấp một ngụm là cổ họng và dạ dày cảm nhận được hơi ấm rất dễ chịu!

Một vài lời khuyên:

Đừng gọt vỏ táo vì chất anthocyanin và các thành phần khác đều có trong đó.

Đừng lãng phí những lát hoàng kỳ! Sau khi đã được hấp, bạn có thể nhai chúng để cảm nhận "tinh chất".

Nước súp trong bát chính là tinh túy! Phải uống cạn từng giọt mới biến nó thành báu vật đích thực.

Những người nên chú ý:

Các bà mẹ mang thai không nên tự ý dùng. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng hoàng kỳ để đảm bảo an toàn.

Đối với những người dễ bị nhiệt thực, viêm nhiễm, hãy dùng ít hơn 2 lát hoàng kỳ hoặc hấp nó cùng với một vài hạt mạch môn.

Đối với những người có lượng đường trong máu cao, không cần dùng đường nâu hoặc mật ong. Vị ngọt từ táo và táo đỏ là đủ rồi.