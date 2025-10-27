3 cách kết hợp nấu món ăn giúp chị em trẻ đẹp hơn, dưỡng tóc đen, tốt cho xương: Đậu đen là "nhân vật chính"

Mùa thu đông đến, thời tiết dần trở nên mát mẻ và lạnh hơn, nhu cầu về các món ăn ấm nóng, bổ dưỡng của cơ thể cũng tăng cao. Trong số rất nhiều nguyên liệu hoàn hảo cho mùa thu đông, đậu đen là một lựa chọn tiêu biểu. Đậu đen rất dễ chế biến, tuy nhiên, nhiều người không biết rằng tác dụng bổ dưỡng của đậu đen còn rõ rệt hơn khi kết hợp với một số nguyên liệu cụ thể. Đậu đen còn có thể giúp duy trì mái tóc khỏe mạnh, xương chắc khỏe và tăng cường sinh lực. Tuy câu nói "đậu đen là vua dưỡng thận" chỉ là câu nói truyền miệng trong dân gian, và cảm nhận của mỗi người sẽ khác nhau. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 công thức kết hợp đậu đen kinh điển, dễ làm, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sức khỏe mùa thu đông, lại dễ dàng chế biến tại nhà.

1. Đậu đen và mè đen: Sự kết hợp vàng cho việc chăm sóc tóc và chống lão hóa

Sự kết hợp giữa mè đen và đậu đen là sự kết hợp vàng cho việc chăm sóc tóc mùa thu đông và chống lão hóa. Từ góc độ nuôi dưỡng hàng ngày, cả hai loại thực phẩm này đều bổ sung axit béo không bão hòa thiết yếu, vitamin E và melanin cho cơ thể. Những dưỡng chất này không chỉ cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào cho tóc, giúp tóc bóng mượt và chắc khỏe hơn mà còn giúp làm chậm quá trình lão hóa, duy trì vẻ đẹp lâu dài.

Gợi ý 2 món ăn: Sữa hạt đậu đen và mè đen + Sữa bột đậu đen và mè đen

Nguyên liệu: 50g đậu đen, 30g hạt mè đen và thêm 20g gạo nếp (hoặc hạt kê để tạo độ nhuyễn mịn cho hỗn hợp).

Cách làm món sữa hạt đậu đen và mè đen

Ngâm đậu đen trong nước khoảng 4 giờ. Nếu không có nhiều thời gian bạn có thể dùng nước ấm và ngâm trong 2 giờ. Sau đó bạn rửa sạch đậu đen đã ngâm và cho vào máy làm sữa hạt cùng với mè đen và gạo nếp đã vo sạch. Thêm một lượng nước thích hợp, điều chỉnh lượng nước theo độ đặc bạn muốn. Sau đó chọn chế độ làm sữa đậu nành rồi ấn nút khởi động. Sau khi máy hoàn thành, bạn đổ hỗn hợp ra cốc và dùng. Thưởng thức một cốc sữa hạt đậu đen và mè đen vào buổi sáng hoặc buổi tối để vừa làm ấm bụng vừa bổ dưỡng.

Bột chè đậu đen và mè đen là một cách khác giúp bạn có món ăn tiết kiệm thời gian trong bữa sáng. Cách làm rất đơn giản là ngâm đậu đen trước, sau đó rang trên lửa nhỏ cho đến khi vỏ nứt ra và mùi thơm tỏa ra. Hạt mè đen không cần ngâm, chỉ cần rang trên lửa nhỏ cho đến khi màu hơi sẫm lại và mùi mè thơm. Để đậu đen và hạt mè rang nguội, sau đó xay nhỏ mịn trong máy xay. Bảo quản trong hộp kín. Với mỗi khẩu phần, lấy khoảng 10 gam bột và trộn đều với nước ấm. Nếu bạn thích vị ngọt hơn, hãy thêm một lượng nhỏ đường nâu. Khuấy đều và dùng. Món này hoàn hảo cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ hàng ngày.

2. Đậu đen và hạt óc chó: Sự kết hợp thiết thực giúp xương chắc khỏe và trí não khỏe mạnh

Hạt óc chó là một loại hạt phổ biến vào mùa thu đông. Việc kết hợp chúng với đậu đen đặc biệt phù hợp cho những người phải hoạt động thể chất và tinh thần nhiều trong thời gian này. Quả óc chó giàu khoáng chất như canxi, phốt pho và magiê, có thể giúp tăng mật độ xương. Protein thực vật từ đậu đen kết hợp với chất béo chất lượng cao trong quả óc chó không chỉ giúp xương chắc khỏe mà còn cung cấp năng lượng dồi dào cho não bộ. Ăn những thực phẩm này có thể giúp phục hồi năng lượng khi cảm thấy mệt mỏi sau giờ làm việc hoặc học tập.

Gợi ý 2 món ăn: Cháo đậu đen và hạt óc chó + đậu đen và hạt óc chó hấp

Nguyên liệu: 40g đậu đen, 3 hạt óc chó và 50g gạo.

Cách làm món cháo đậu đen và hạt óc chó

Ngâm đậu đen cho đến khi mềm, bẻ hạt óc chó thành từng miếng nhỏ và vo sạch gạo. Cho đậu đen đã ngâm, hạt óc chó và gạo vào nồi với lượng nước vừa phải. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm nhỏ lửa, thỉnh thoảng khuấy đều để tránh bị cháy đáy nồi. Đun nhỏ lửa trong khoảng 40 phút đến 1 giờ, cho đến khi đậu đen mềm và cháo sánh lại. Cháo này, với hương thơm tự nhiên của gạo và óc chó, có vị thanh mát và hoàn hảo cho bữa sáng hoặc bữa tối.

Cách thứ hai để thưởng thức món ăn từ 2 nguyên liệu này là đem hấp.

Nguyên liệu: 50g đậu đen, 3 hạt óc chó và 2 quả táo đỏ.

Cách làm đậu đen và hạt óc chó hấp

Ngâm đậu đen cho đến khi mềm. Rửa sạch, bỏ hạt và cắt nhỏ táo đỏ. Giã nát hạt óc chó. Cho đậu đen, hạt óc chó và táo đỏ đã ngâm vào bát hấp. Thêm một lượng nước nhỏ, vừa đủ để ngập đáy nguyên liệu. Sau đó bạn đặt vào xửng hấp rồi bật bếp, hấp món ăn trong 30 phút, cho đến khi đậu đen mềm. Sau đó bạn có thể để để nguội rồi nắm lại thành những viên tròn nhỏ và thưởng thức một ít bất cứ khi nào bạn cảm thấy đói hoặc thèm ăn. Kết cấu mềm, dẻo của đậu đen, hương vị giòn của quả óc chó và vị ngọt của táo đỏ tạo nên một hỗn hợp đậm đà, thơm ngon mà không cần thêm đường, khiến nó lành mạnh hơn so với đồ ăn vặt bán sẵn.

3. Đậu đen với củ mài và kỷ tử: Sự lựa chọn nhẹ nhàng và bổ dưỡng

Nếu bạn bị tỳ vị hư, dễ bị đầy hơi do ăn quá nhiều, đậu đen kết hợp với củ mài và kỷ tử là một lựa chọn tuyệt vời. 3 nguyên liệu này có tính chất dịu nhẹ, không chỉ tăng cường lợi ích bổ thận của đậu đen mà còn chống lại chứng đầy hơi mà chúng có thể gây ra. Chúng cũng ít gây kích ứng vào mùa thu đông, phù hợp cho cả người già và trẻ nhỏ. Củ mài có thể bổ tỳ, bổ thận, trong khi kỷ tử bổ gan, bổ thận. Khi kết hợp với đậu đen, lợi ích bổ thận càng toàn diện hơn.

Gợi ý 2 món ăn: Chè đậu đen, củ mài và kỷ tử + Canh sườn heo đậu đen, củ mài và kỷ tử

Nguyên liệu: 50g đậu đen, 150g củ mài và 10 gam kỷ tử, một chút đường nâu.

Cách làm món chè đậu đen, củ mài và kỷ tử

Ngâm đậu đen cho đến khi mềm. Gọt vỏ củ mài, rửa sạch rồi thái miếng miếng nhỏ hình hạt lựu. Rửa sạch kỷ tử. Cho đậu đen đã ngâm vào nồi hầm với nhiều nước. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa và nấu trong 40 phút. Thêm củ mài và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 20 phút. Khi củ mài mềm, thêm kỷ tử và một lượng nhỏ đường nâu. Đun nhỏ lửa thêm 5 phút nữa, cho đến khi đường tan hoàn toàn. Món chè này có vị thanh và ngọt, củ mài mềm dẻo, còn đậu đen có kết cấu bở bùi thơm ngon. Một bát chè này thực sự ấm áp trong mùa thu và mùa đông.

Cách thứ 2 là bạn hãy làm món canh sườn heo đậu đen, củ mài và kỷ tử.

Nguyên liệu: 50g đậu đen, 150g củ mài, 10g kỷ tử và 200g sườn heo, vài lát gừng, rượu nấu ăn, lượng gia vị thích hợp.

Cách làm món canh sườn heo đậu đen, củ mài và kỷ tử

Thả sườn heo đã rửa sạch vào nồi nước, thêm chút rượu nấu ăn rồi chần trong khoảng 5 phút. Sau đó vớt ra, rửa sạch. Ngâm đậu đen cho đến khi nở mềm, gọt vỏ và thái củ mài thành miếng vừa ăn, rửa sạch kỷ tử. Cho sườn heo và đậu đen vào nồi hầm, thêm lượng nước thích hợp và vài lát gừng. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa và ninh trong 45 phút. Thêm củ mài và tiếp tục ninh trong 20-30 phút. Cuối cùng, thêm kỷ tử và nấu thêm khoảng 10 phút. Nêm lượng gia vị vừa ăn rồi lấy ra bát. Món canh này rất đậm đà, hòa quyện hương thơm của thịt sườn heo với vị tinh tế của đậu đen và củ mài. Món ăn này vừa ngon vừa bổ dưỡng, là món ăn ấm áp để cả gia đình cùng thưởng thức vào mùa thu và mùa đông.

Trên thực tế, không cần phải theo đuổi những nguyên liệu và phương pháp phức tạp để duy trì sức khỏe tốt vào mùa thu và mùa đông. Những nguyên liệu thông thường như đậu đen có thể được biến tấu thành những món ngon bổ dưỡng chỉ bằng cách lựa chọn sự kết hợp phù hợp cùng phương pháp nấu đơn giản. Cho dù đó là món cháo bữa sáng, đồ ăn nhẹ cho bữa ăn phụ hay món canh ấm, tất cả đều có thể dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn uống hàng ngày. 3 sự kết hợp trên rất dễ chế biến và nguyên liệu cũng dễ mua. Bạn có thể thử theo sở thích và nhu cầu của mình.