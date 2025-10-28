Nhiều người sai lầm khi bảo quản rau mùi trong tủ lạnh: Đầu bếp nhà hàng hướng dẫn 1 mẹo giữ rau mùi tươi lâu

Rau mùi, một loại rau gia vị phổ biến được nhiều người yêu thích vì hương vị đặc trưng. Khi mua rau mùi, nhiều khi chúng ta không dùng hết nếu không phải là dùng ăn cùng các loại rau sống. Vậy nếu không thể dùng hết trong một lần, chúng ta nên bảo quản như thế nào?

Nhiều người mắc sai lầm khi trực tiếp cho rau mùi vào bảo quản trong tủ lạnh, khiến rau nhanh chóng mất đi hương vị. Một số người khác lại không xử lý rau tươi đúng cách, hoặc tưới quá nhiều nước khiến rau bị thối, hoặc tưới quá ít nước khiến lá héo và chuyển sang màu vàng. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ một vài phương pháp đơn giản và thiết thực để giữ cho rau mùi luôn tươi ngon và bảo toàn được hương vị của nó bất kể bạn bảo quản bao lâu.

Rau mùi có yêu cầu nhiệt độ và độ ẩm riêng để sinh trưởng. Thông thường, rau mùi phát triển tốt trong môi trường tương đối ấm và độ ẩm vừa phải. Tuy nhiên, khi bảo quản trong tủ lạnh, nhiệt độ cực thấp có thể gây hại nghiêm trọng cho rau. Nhiệt độ thấp trong tủ lạnh có thể gây tê cóng, làm hỏng cấu trúc tế bào của rau mùi, làm giảm đáng kể hương thơm và giá trị dinh dưỡng. Hương thơm đậm đà của rau mùi sẽ phai nhạt, đồng thời các vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác cũng bị mất đi trong quá trình đông lạnh.

Hơn nữa, tủ lạnh thường chứa nhiều loại mùi khác nhau. Những mùi này có thể đến từ nhiều loại thực phẩm khác nhau, chẳng hạn như đồ ăn thừa, trái cây và thịt. Khi để rau mùi trong tủ lạnh, rau mùi rất dễ bị nhiễm những mùi này. Những mùi này có thể bám vào rau mùi, át mất hương vị tươi ngon ban đầu và thậm chí khiến rau mùi bị hỏng. Rau mùi bị hỏng không chỉ không thể sử dụng trong nấu nướng mà còn có thể gây nguy hiểm tiềm ẩn cho sức khỏe.

Ngăn mát tủ lạnh thường được hầu hết các gia đình sử dụng để lưu trữ rau, quả và nhiều loại thực phẩm tươi khác. Mặc dù ngăn mát tủ lạnh được làm mát bằng hệ thống thông gió liên tục nhưng điều này thực tế lại không tốt cho rau mùi.Quá trình thông gió liên tục có thể làm không khí bên trong tủ lạnh khô và lạnh. Trong điều kiện như vậy, rau mùi nhanh chóng bị mất nước. Rau mùi vốn đã mềm và mọng nước, có thể trở nên khô và không ăn được chỉ sau một ngày.

Đối với các nhà hàng, mỗi ngày phục vụ một lượng lớn món ăn và sử dụng rất nhiều rau mùi nên họ luôn cần có phương pháp bảo quản thực tế.

Đầu tiên, bếp nhà hàng thường bảo quản rau mùi theo cách này: Cắt bỏ rễ rồi rửa sạch. Khi rửa, bạn có thể thêm một ít baking soda vào nước, cách này có nhiều lợi ích. Một mặt, nó có thể giữ được màu xanh tự nhiên của rau mùi, giúp rau trông tươi ngon và hấp dẫn hơn.

Baking soda cũng có thể loại bỏ hiệu quả bụi bẩn, đất cát và trứng côn trùng bám trên rau mùi. Sau khi ngâm vài phút, hãy rửa rau mùi nhiều lần dưới vòi nước chảy để đảm bảo rau sạch hoàn toàn. Lưu ý nhẹ nhàng để tránh làm dập nát rau mùi.

Sau khi rửa, bước quan trọng nhất là "phơi"/hong rau mùi. Bạn cần rải rau mùi lên khăn khô và để khô tự nhiên trong khoảng 2 giờ. Quá trình này giúp hơi ẩm trên bề mặt rau bay hơi. Sau khi hết hơi ẩm, hãy thái nhỏ rau mùi. Tiếp theo, đặt vài tờ khăn giấy dưới đáy hộp đựng lớn hoặc túi zip kín. Khăn giấy rất hữu ích vì chúng thấm hút độ ẩm do rau mùi tiết ra, giữ cho bề mặt rau mùi khô ráo khi bảo quản trong tủ lạnh.

Đồng thời, vì rau mùi được bảo quản trong túi hoặc hộp kín nên mùi của rau mùi sẽ không lan ra ngoài, và mùi của các thực phẩm khác trong tủ lạnh cũng không bị rau mùi ám vào. Sau khi niêm phong, độ ẩm sẽ không bị mất đi, và phương pháp này có thể bảo quản rau mùi trong khoảng một tuần.

Nếu bạn mua rau mùi với số lượng lớn ở nhà, có một mẹo đơn giản. Giống như phương pháp vệ sinh mà các nhà hàng áp dụng, hãy rửa rau mùi bằng hỗn hợp baking soda và nước, sau đó xả sạch dưới vòi nước chảy. Sau khi rửa, hãy vẩy rau mùi để loại bỏ càng nhiều nước càng tốt.

Sau đó, thái nhỏ rau mùi, cho vào hộp hoặc túi kín và đông lạnh. Phương pháp đông lạnh nhanh này có thể bảo quản rau mùi trong khoảng 3 tháng. Khi dùng, bạn chỉ cần lấy một ít, nhanh chóng đóng kín hộp và cho lại vào ngăn đá. Bằng cách này, rau mùi sẽ không bị chảy và giữ được hương vị tươi ngon.

Có một cách thứ ba để thưởng thức rau mùi tươi. Đầu tiên, khi mua rau mùi, hãy nhớ chọn loại có rễ dày hơn. Sau khi mua rau mùi, hãy cắt khoảng 5cm trên rễ. Rửa sạch thân và lá, thái nhỏ và đông lạnh.

Bí quyết nằm ở phần gốc bên dưới. Chuẩn bị một các chai nhựa rỗng, sau đó cắt rời phần miệng và thân (phần miệng bằng 1/3 phần thân). Tiếp theo, cho một nắm nhỏ gốc rau mùi đã cắt lá vào phần miệng. Sau đó bạn cho một ít nước sạch vào phần thân chai (có thể dùng nước vo gạo cùng vỏ trứng để bổ sung dinh dưỡng) rồi đặt phần gốc mùi vào. Bằng cách này, bạn có thể trồng rau mùi thủy canh. Rau mùi tươi sẽ dần dần mọc ra từ giữa, và sau khoảng 3-5 ngày chúng sẽ mọc ra lá mới từ giữa thân cây và bạn có thể thu hoạch khi chúng dài ra.

Phương pháp này cũng có thể được sử dụng để trồng hành lá thủy canh. Đây là cách đơn giản và tiện lợi, hầu như không cần dung dịch dinh dưỡng hay phân bón, chỉ cần nước sạch. Tưới thêm một ít nước sau mỗi ba hoặc bốn ngày, vì nước sẽ được rau mùi hấp thụ và bốc hơi vào không khí.

Bằng cách này, chúng ta không chỉ có thể thưởng thức rau mùi tươi ngon mà còn có thể sử dụng như một loại cây xanh tươi mát, thơm ngát. Nếu nhà bạn có nhiều chậu hoa hoặc các loại chậu khác và đất giàu dinh dưỡng, bạn cũng có thể áp dụng phương pháp trồng rau mùi trong đất. Rau mùi trồng trong đất sẽ phát triển tốt hơn.