Huấn Hoa Hồng (Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1984) vốn được biết đến là một cái tên ồn ào trên MXH. Người này livestream gần như mỗi ngày để bán hàng và nói đạo lý, từng xuất hiện trong hình ảnh doanh nhân đi từ thiện, khoe xe sang, khoe nhà trăm tỷ,... khoe đủ thứ để câu tương tác.

Huấn Hoa Hồng

Tuy nhiên thời gian gần đây, Huấn Hoa Hồng bỗng dưng “biến mất” khỏi cõi mạng, không một bằng chứng nào chứng minh Huấn vẫn đang “online”. Thậm chí trên các nền tảng MXH, một câu hỏi xuất hiện ngày càng nhiều: Huấn Hoa Hồng đang ở đâu? Sao không thấy lên sóng nữa?

Với một người chọn livestream, đăng clip mỗi ngày mỗi giờ để câu kéo sự chú ý thì sự im ắng này là điều khó hiểu.

Theo ghi nhận trên tài khoản TikTok 6 triệu người theo dõi của Huấn Hoa Hồng, người này đã không livestream được một thời gian. Các video đăng thưa thớt đồng thời không lộ mặt - phong cách hoàn toàn khác với Huấn trước đây. Clip gần nhất có sự xuất hiện của Huấn Hoa Hồng đã từ ngày 31/10 nhưng không có có gì xác nhận thời điểm quay cũng là thời điểm up clip.

Các video gần đây không có mặt Huấn Hoa Hồng

Tất cả những chi tiết thay đổi này khiến dư luận đặt nghi vấn đây là những đoạn clip cũ được đăng lại hoặc có người khác đang sử dụng tài khoản của Huấn Hoa Hồng. Phía dưới các clip, nhiều người để lại bình luận thắc mắc:

“Với cái nết của Huấn, bình thường nếu không đúng thì sẽ livestream lên tiếng ngay. Nhưng bây giờ thế này thì khó hiểu”, “Sao không thấy Huấn livestream nữa nhỉ?”, “Sao chưa thấy ‘thầy Huấn’ live nhỉ mọi người?”, “Trước đây ai mà đụng đến là ổng livestream đốp chát liền. Giờ im im là thấy lạ nha”, “Lâu lắm không thấy clip có mặt Huấn Hoa Hồng rồi, không biết có chuyện gì không?”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Nhiều người thắc mắc về sự biến mất của Huấn Hoa Hồng

Trong khi đó Ngọc Linh - người vợ thứ 2 và Thu Trà - con gái Huấn Hoa Hồng vẫn đăng clip bình thường. Ở clip mới nhất của mình, Ngọc Linh đăng clip cũ cùng với Huấn Hoa Hồng. Khi có người chất vấn: “Đăng video cũ làm gì?”, Linh phản hồi rằng mình sẽ livestream sớm mà không nhắc đến chồng.

Vợ Huấn không trả lời về chuyện đăng video cũ với chồng

Vì vậy tính đến hiện tại, giữa lúc các nghi vấn, giả thuyết được lan truyền, điều rõ ràng nhất mà cư dân mạng được biết là sự biến mất khỏi mạng xã hội của Huấn Hoa Hồng vẫn chưa có lời giải thích.

Huấn Hoa Hồng (tên thật Bùi Xuân Huấn, SN 1984) nổi lên như một hiện tượng mạng "lắm tật". Người này thường làm nội dung khoe tiền bạc, sự giàu có, đánh vào tâm lý thích vật chất của người xem. Trên các nền tảng MXH của mình, Huấn Hoa Hồng cũng thường bày nhiều chiêu trò để câu view, thu hút tương tác.

Không chỉ có biệt danh “Huấn Hoa Hồng”, nhân vật này cũng được cộng đồng mạng gọi bằng cái tên “thầy Huấn” với thái độ mỉa mai, châm biếm. Biệt danh này bắt nguồn từ loạt video và livestream mà Huấn thường xuyên lên sóng, nói chuyện kiểu “dạy đạo lý”, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu, đầu tư, kinh doanh, dù bản thân vướng nhiều ồn ào pháp lý.

Khoảng từ 2015 - 2016, Huấn bắt đầu được chú ý khi xuất hiện trong các video khoe tiền, vàng, siêu xe và những phát ngôn gây tranh cãi. Việc thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhiều gương mặt “giang hồ mạng” cũng khiến cái tên Huấn Hoa Hồng lan rộng trên mạng xã hội. Trang Facebook của Huấn Hoa Hồng hiện có hơn 3,6 triệu người theo dõi và con số này ở TikTok là 6 triệu.

Thời gian sau, Huấn chuyển sang kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp hoạt động đa ngành, mở livestream bán hàng,... Về độ giàu có, Huấn thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống sang chảnh trên các nền tảng: dàn xe bạc tỷ gồm Porsche Panamera, Range Rover Sport, Mercedes Maybach…; mô tô phân khối lớn; cùng biệt thự trăm tỷ.

(Tổng hợp)