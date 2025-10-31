Bùi Xuân Huấn (sinh năm 1985, quê Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai) là một hiện tượng mạng xã hội nổi tiếng ồn ào tiêu cực, "dạy đạo lý", kinh doanh,.... mà nhiều người vẫn thường gọi với biệt danh Huấn Hoa Hồng.

Biệt danh Huấn Hoa Hồng có từ đâu?

Nhiều người cũng tò mò về biệt danh "hoa hồng" của Huấn, từ đâu và tại sao Huấn lại chọn cái tên này? Trên thực tế, Huấn từng lý giải về biệt danh gắn liền với mình trong nhiều năm qua trên sóng một livestream trên TikTok cá nhân, khi được một cư dân mạng đặt câu hỏi: "Tại sao chú tên là Huấn Hoa Hồng vậy ạ?".

"Xăm hoa hồng đây này. Thực ra thì ngày xưa chú có yêu một cô bé, cô ấy thích hoa hồng mà cô ấy giàu quá. Mà chú ngày xưa thì ở quê, làm thợ sửa xe mà nghèo quá. Hai người yêu nhau thật nhưng nhà cô bé đó nói chú là không có công ăn việc làm nên cấm, không cho yêu, rồi hay người chia tay. Cô bé đó đi lấy chồng giàu hơn.

Thế là buồn quá, chú xăm bảy bông hoa hồng trên tay, thế là thất tình luôn", Huấn chia sẻ.

Huấn Hoa Hồng thường xuyên livestream khuyên răn đạo lý. Một trong những phát ngôn được chia sẻ nhiều nhất của Huấn Hoa Hồng đó chính là câu: "Cần cù thì bù siêng năng; Có làm thì mới có ăn".

Kể từ đó, biệt danh Huấn Hoa Hồng ra đời.

Không chỉ có biệt danh “Huấn Hoa Hồng”, nhân vật này cũng được cộng đồng mạng gọi bằng cái tên “thầy Huấn”. Biệt danh này bắt nguồn từ loạt video và livestream mà Huấn thường xuyên lên sóng, nói chuyện kiểu “dạy đạo lý”, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu, đầu tư, kinh doanh, dù bản thân vướng nhiều ồn ào pháp lý.

Biệt danh này không phải do Huấn tự xưng mà do cư dân mạng đặt cho theo hướng mỉa mai, châm biếm.

Khoảng từ 2015 - 2016, Huấn bắt đầu được chú ý khi xuất hiện trong các video khoe tiền, vàng, siêu xe và những phát ngôn gây tranh cãi. Việc thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhiều gương mặt “giang hồ mạng” cũng khiến cái tên Huấn Hoa Hồng lan rộng trên mạng xã hội. Trang Facebook của Huấn "Hoa Hồng" hiện có hơn 3,6 triệu người theo dõi, ngoài ra, anh cũng sở hữu kênh YouTube, TikTok hàng triệu người theo dõi.

Thời gian sau, Huấn chuyển sang kinh doanh online, óp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp hoạt động đa ngành, mở livestream bán hàng,... Về độ giàu có, Huấn thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống sang chảnh trên các nền tảng: dàn xe bạc tỷ gồm Porsche Panamera, Range Rover Sport, Mercedes Maybach…; mô tô phân khối lớn; cùng biệt thự.

Hiện tại, cái tên Huấn Hoa Hồng được quan tâm tìm kiếm nóng trên MXH.